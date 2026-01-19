क्या बेवजह आपके भी पैरों और हाथों में होती है ऐंठन और झुनझुनी? तो जानिए इसके पीछे का कारण
हर समय बेवजह कई लोगों को हाथों और पैरों में ऐंठन महसूस होती है. इसके कई कारण हो सकते हैं, और उन्हें समझना जरूरी है...
Published : January 19, 2026 at 1:47 PM IST
एक हेल्दी शरीर बनाए रखने के लिए कई कोशिशें करनी पड़ती हैं, जैसे पौष्टिक खाना खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, हालांकि, कभी-कभी शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनका असली कारण समझना मुश्किल हो जाता है. ऐसी ही एक समस्या है हाथों और पैरों में झुनझुनी होना. यह समस्या अक्सर लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने, या शरीर के किसी हिस्से पर लंबे समय तक दबाव पड़ने से होती है. लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं और फिर भी आपको यह समस्या हो रही है, तो असली वजह जानना जरूरी है. इस खबर में जानें कि बिना किसी वजह के आखिर क्यों हाथों और पैरों में झुनझुनी होती है...
हाथों और पैरों में झुनझुनी क्यों होती है?
हाथों और पैरों में झुनझुनी के कई कारण हो सकते हैं. यह समस्या विटामिन की कमी से भी हो सकती है. कुछ विटामिन हेल्दी नर्व्स के लिए जरूरी होते हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन E, और विटामिन B9 (फोलेट)। विटामिन B12 को सेल्स द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन का एक जरूरी सोर्स माना जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर में इनमें से किसी भी विटामिन की कमी से यह समस्या हो सकती है.
डायबिटीज
डायबिटीज की वजह से पैरों, टांगों और कभी-कभी हाथों और बांहों में झुनझुनी हो सकती है. ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने से नसों को नुकसान हो सकता है. यह समस्या शरीर की नसों को खून पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है. जब नसों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वे ठीक से काम नहीं करतीं. जब आसपास के टिशूज़ से नसों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो वैरिकोज वेन्स हो सकती हैं. शरीर के कई हिस्सों में नसें दब सकती हैं और हाथों या पैरों पर असर डाल सकती हैं. इससे झुनझुनी, सुन्नपन या दर्द हो सकता है.
किडनी फेलियर के कारण
किडनी फेलियर तब होता है जब किडनी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ठीक से काम नहीं करतीं. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याएं किडनी फेलियर का कारण बन सकती हैं. जब किडनी ठीक से काम नहीं करतीं, तो शरीर में फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाते हैं. इससे नसों को नुकसान पहुंच सकता है. इस कंडिशन में हाथों और पैरों में झुनझुनी महसूस होती है.
ज्यादा शराब के सेवन के कारण
बहुत ज्यादा शराब का सेवन नसों और ऊतकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. यह विटामिन बी12 और फोलेट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को कम कर देता है. इसका नसों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. इससे पैरों और हाथों में झुनझुनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण
खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हाथों और पैरों में झुनझुनी होती है क्योंकि नसों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे वे ठीक से काम नहीं कर पातीं और सुन्नपन या झुनझुनी महसूस होती है. यह समस्या अक्सर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने, डायबिटीज, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने या धूम्रपान जैसी स्थितियों से और बढ़ जाती है, ये सभी चीजें नसों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
कार्पल टनल सिंड्रोम
शरीर में झुनझुनी कार्पल टनल सिंड्रोम का भी एक लक्षण हो सकता है. अगर आपको अपने हाथों, पैरों और शरीर में लंबे समय तक झुनझुनी और सुन्नपन महसूस होता है, तो समझ लें कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करें.
प्रेग्नेंसी
कभी-कभी, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी पैरों में झुनझुनी महसूस होती है. यह उन महिलाओं को होता है जिनके पैर सपाट होते हैं. अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको इस तरह की समस्या हो रही है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी-कभी यह समस्या आम होती है.
(डिस्क्लेमर- चीनी के सेवन और डायबिटीज के बारे में यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)