क्या आपको भी बेर खाना है पसंद? तो जानिए रोजाना एक बेर खाने से आपके शरीर में क्या होता है?
एक्सपर्ट्स बेर को औषधीय गुणों का खजाना मानते हैं. स्वाद और सेहत दोनों के लिए इस छोटे से फल के फायदों के बारे में जानें...
Published : January 31, 2026 at 7:09 PM IST
मीठे, खट्टे और चटपटे बेर सभी को पसंद होते हैं. ठंड के मौसम में ये आसानी से मिल जाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फल न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. इनमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं. आइए जानते हैं कि बेर खाने के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं...
इम्यूनिटी के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह शरीर में बनने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करके और सूजन को कम करके इम्यूनिटी बढ़ाता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद लिग्निन फाइबर भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इम्यून सेल्स बनाने में मदद करता है. इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है. इन दो गुणों के कारण कहा जाता है कि बेर डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचाता है. यह सर्दी और खांसी से भी बचाता है.
नींद के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेर में पाया जाने वाला 'सैपोनिन' नाम का पदार्थ दिमाग को शांत करता है. कहा जाता है कि यह नैचुरली नींद लाता है और नींद न आने की समस्या को कम करता है. बेर उन लोगों के लिए एक अच्छा उपाय माना जाता है, जो लंबे समय से एंग्जायटी और स्ट्रेस से परेशान हैं. यह भी कहा जाता है कि इन फलों से बनी चाय पीना फायदेमंद होता है. clevelandclinic की एक स्टडी के अनुसार, चीन और एशिया के दूसरे हिस्सों में बेर का इस्तेमाल लंबे समय से नींद न आने, एंग्जायटी और दूसरी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता रहा है.
कैंसर: National Library of Medicine की एक स्टडी में बताया गया है कि बेर में मौजूद विटामिन C में एंटी-कैंसर गुण होते हैं. जब इन फलों के अर्क का इस्तेमाल कोलन, यूटेरस, ओवरी, ब्रेस्ट, स्किन और लिवर कैंसर को रोकने के लिए किया गया, तो यह साफ हो गया कि इसने कैंसर सेल्स को खत्म कर दिया.
पाचन संबंधी समस्याओं के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेर में पाया जाने वाला फाइबर पेट की अंदरूनी परत की रक्षा करता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया और अल्सर नहीं होते. यह फल एक अच्छा प्रोबायोटिक भी है और आंत में फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है. नतीजतन, यह पेट फूलने की समस्या को कम करता है. इसका जूस मुंह के छालों और गले की खराश से भी राहत देता है. इसके अलावा, ये फल भूख को कम करने में मदद करते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.
खूबसूरती के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेर में खून साफ करने वाले गुण होते हैं और इस तरह यह स्किन की हेल्थ की रक्षा करते हैं. ये स्किन को मुलायम रखते हैं और चेहरे पर झुर्रियों और फाइन लाइन्स को रोकते हैं. वे यह भी दावा करते हैं कि बेर समय से पहले बुढ़ापे को रोकते हैं. उनका कहना है कि बेर में मौजूद पोषक तत्व बालों का झड़ना रोकते हैं.
इन फयदों को भी जानें...
- researchgate की एक स्टडी से पता चलता है कि बेर में पोटेशियम, फ्लोराइड और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं. पोटेशियम कोशिकाओं और शरीर के तरल पदार्थों का एक जरूरी हिस्सा है, जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है.
- इन फलों में पाया जाने वाला आयरन और फास्फोरस ब्लड सेल्स के विकास को बढ़ावा देकर एनीमिया को कम करने में मदद करता है.
- गठिया से पीड़ित लोगों के लिए, इन फलों का सेवन करने से उनमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस के कारण उनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी. कहा जाता है कि यह फल जोड़ों से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक इलाज का काम करता है. clevelandclinic की एक स्टडी बताती है कि बेर में पाए जाने वाले विटामिन C, विटामिन K और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं.
- ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और तनाव और चिंता जैसी समस्याओं से बचाव होता है.
- लिवर से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है.
- इसमें मौजूद फाइबर पाचन में सुधार करता है और अपच को कम करता है.
- यह गर्भवती महिलाओं को होने वाली मतली और उल्टी जैसी समस्याओं से राहत देता है.
- यह फल मेनोपॉज के दौरान विटामिन D की कमी से होने वाली मांसपेशियों की समस्याओं को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. यह भी कहा जाता है कि इस फल का सेवन करने से पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग कम हो सकती है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)