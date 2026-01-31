ETV Bharat / health

क्या आपको भी बेर खाना है पसंद? तो जानिए रोजाना एक बेर खाने से आपके शरीर में क्या होता है?

क्या आपको भी बेर खाना है पसंद? तो जानिए रोजाना एक बेर खाने से आपके शरीर में क्या होता है?

मीठे, खट्टे और चटपटे बेर सभी को पसंद होते हैं. ठंड के मौसम में ये आसानी से मिल जाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फल न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. इनमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं. आइए जानते हैं कि बेर खाने के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं...

इम्यूनिटी के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह शरीर में बनने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करके और सूजन को कम करके इम्यूनिटी बढ़ाता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद लिग्निन फाइबर भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इम्यून सेल्स बनाने में मदद करता है. इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है. इन दो गुणों के कारण कहा जाता है कि बेर डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचाता है. यह सर्दी और खांसी से भी बचाता है.

नींद के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेर में पाया जाने वाला 'सैपोनिन' नाम का पदार्थ दिमाग को शांत करता है. कहा जाता है कि यह नैचुरली नींद लाता है और नींद न आने की समस्या को कम करता है. बेर उन लोगों के लिए एक अच्छा उपाय माना जाता है, जो लंबे समय से एंग्जायटी और स्ट्रेस से परेशान हैं. यह भी कहा जाता है कि इन फलों से बनी चाय पीना फायदेमंद होता है. clevelandclinic की एक स्टडी के अनुसार, चीन और एशिया के दूसरे हिस्सों में बेर का इस्तेमाल लंबे समय से नींद न आने, एंग्जायटी और दूसरी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता रहा है.

कैंसर: National Library of Medicine की एक स्टडी में बताया गया है कि बेर में मौजूद विटामिन C में एंटी-कैंसर गुण होते हैं. जब इन फलों के अर्क का इस्तेमाल कोलन, यूटेरस, ओवरी, ब्रेस्ट, स्किन और लिवर कैंसर को रोकने के लिए किया गया, तो यह साफ हो गया कि इसने कैंसर सेल्स को खत्म कर दिया.