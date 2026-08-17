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क्या आप भी रोजाना खाते हैं उबले हुए अंडे? तो, आपको यह जरूर पता होना चाहिए

अंडे उन खाने की चीजों में से हैं जो कम कीमत पर ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू देते हैं. सेहत के लिए इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक अंडे में आम तौर पर 5 ग्राम फैट, 6–7 ग्राम प्रोटीन, और विटामिन A, B12, B6, D, और E जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही फोलेट, सेलेनियम, फॉस्फोरस, कोलीन, जेक्सैंथिन, और ल्यूटिन भी होते हैं. ल्यूटिन आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है. तो, चलिए रोजाना अंडे खाने के सेहत से जुड़े फायदों के बारे में जानते हैं...

क्या इससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है?

दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट्स आमतौर पर सैचुरेटेड फैट कम करने और अनसैचुरेटेड फैट बढ़ाने की सलाह देते हैं. कहा जाता है कि रोज अंडे खाने से शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जिससे दिल की सेहत को फायदा होता है. हार्ट हेल्थ के लिए मायो क्लिनिक का कहना है कि ज्यादातर स्वस्थ लोग हफ्ते में सात अंडे तक सुरक्षित रूप से खा सकते हैं.

प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत: प्रोटीन सेहत के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें मांसपेशियों और हड्डियों को बनाना और हार्मोन व एंजाइम का उत्पादन शामिल है. अंडे में पूरा प्रोटीन होता है, इसलिए यह सभी जरूरी अमीनो एसिड का पावरहाउस है. हालांकि, कई लोग मानते हैं कि प्रोटीन सिर्फ अंडे की सफेदी में होता है. असल में, जानकारों का कहना है कि अंडे में मौजूद कुल प्रोटीन का लगभग आधा हिस्सा अंडे की जर्दी (yolk) से मिलता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, अंडे में प्रोटीन, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन D, विटामिन B12, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, सेलेनियम और आयोडीन भरपूर मात्रा में होते हैं.