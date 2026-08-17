क्या आप भी रोजाना खाते हैं उबले हुए अंडे? तो, आपको यह जरूर पता होना चाहिए
अंडों में सैचुरेटेड फैट कम होता है, इसलिए कई लोगों के लिए ये दिल को सेहतमंद रखने वाली डाइट का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन...
Published : August 17, 2026 at 7:43 PM IST
अंडे उन खाने की चीजों में से हैं जो कम कीमत पर ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू देते हैं. सेहत के लिए इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक अंडे में आम तौर पर 5 ग्राम फैट, 6–7 ग्राम प्रोटीन, और विटामिन A, B12, B6, D, और E जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही फोलेट, सेलेनियम, फॉस्फोरस, कोलीन, जेक्सैंथिन, और ल्यूटिन भी होते हैं. ल्यूटिन आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है. तो, चलिए रोजाना अंडे खाने के सेहत से जुड़े फायदों के बारे में जानते हैं...
क्या इससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है?
दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट्स आमतौर पर सैचुरेटेड फैट कम करने और अनसैचुरेटेड फैट बढ़ाने की सलाह देते हैं. कहा जाता है कि रोज अंडे खाने से शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जिससे दिल की सेहत को फायदा होता है. हार्ट हेल्थ के लिए मायो क्लिनिक का कहना है कि ज्यादातर स्वस्थ लोग हफ्ते में सात अंडे तक सुरक्षित रूप से खा सकते हैं.
प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत: प्रोटीन सेहत के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें मांसपेशियों और हड्डियों को बनाना और हार्मोन व एंजाइम का उत्पादन शामिल है. अंडे में पूरा प्रोटीन होता है, इसलिए यह सभी जरूरी अमीनो एसिड का पावरहाउस है. हालांकि, कई लोग मानते हैं कि प्रोटीन सिर्फ अंडे की सफेदी में होता है. असल में, जानकारों का कहना है कि अंडे में मौजूद कुल प्रोटीन का लगभग आधा हिस्सा अंडे की जर्दी (yolk) से मिलता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, अंडे में प्रोटीन, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन D, विटामिन B12, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, सेलेनियम और आयोडीन भरपूर मात्रा में होते हैं.
विटामिन की उपलब्धता बढ़ाता है: अंडों में भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल होते हैं जो शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देते हैं. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के अनुसार, अंडों में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन होते हैं जो आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं, और कोलीन होता है जो दिमाग और नसों के काम करने में मदद करता है
- सेलेनियम: प्रजनन और थायरॉयड की सेहत के लिए जरूरी है.
- कोलीन: मेटाबॉलिज्म और सेल की सेहत के लिए जरूरी है.
- राइबोफ्लेविन (B6): शरीर को सेल की सेहत और मेटाबॉलिज्म के लिए इसकी जरूरत होती है.
- विटामिन B12: स्वस्थ नर्व सेल्स और खून में मदद करता है.
- पैंटोथेनिक एसिड: शरीर को फैट बर्न करने में मदद करता है.
- विटामिन A: टिशू, त्वचा, आंखों, इम्यून सिस्टम और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.
- फॉस्फोरस: हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है.
- फोलेट: सेल की सेहत और DNA व अन्य जेनेटिक मटीरियल के बनने के लिए जरूरी है
उबले अंडे कैसे खाएं?
- सीधे खाएं: उबले हुए अंडे को आधा काटें, उस पर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर या लाल मिर्च पाउडर छिड़कें और स्नैक की तरह खाएं.
- एग सलाद: आप अंडे के टुकड़ों को प्याज, धनिया, टमाटर और थोड़े से नींबू के रस या ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर एक हेल्दी सलाद बना सकते हैं.
- ब्रेड टोस्ट या सैंडविच: नाश्ते के लिए, टोस्ट की हुई ब्रेड पर उबले अंडे के स्लाइस रखें और थोड़ा चीज या बटर डालें.
- करी: उबले अंडों के स्लाइस करके उन्हें मसालों के साथ भून सकते हैं, या चावल या रोटी के साथ खाने के लिए एग करी बना सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव आपकी सामान्य जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा.)