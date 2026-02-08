ETV Bharat / health

क्या आप भी हर सुबह पीते हैं ब्लैक कॉफी? तो आपको यह जरूर जानना चाहिए

कॉग्निटिव फंक्शन: ब्लैक कॉफी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है जो मानसिक शांति चाहते हैं. इसमें मौजूद कैफीन दिमाग को नेचुरल आराम देता है. यह एडेनोसिन को ब्लॉक करता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, और डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन जैसे खुशी देने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव करता है. ये आपके मूड को बेहतर बनाने, कंसंट्रेशन बढ़ाने और दिमाग को ज्यादा एक्टिव बनाने में मदद करते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ब्लैक कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड और मेलानोइडिन जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये कंपाउंड शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करते हैं, जिससे कैंसर और दिल की बीमारी जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा कम होता है. हर सुबह एक कप ब्लैक कॉफी पीने से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता मजबूत होती है.

बहुत से लोगों को अपने दिन की शुरुआत एक कप कॉफी से करने की आदत होती है. खासकर, कई लोग ब्लैक कॉफी पीना पसंद करते हैं. सुबह की शुरुआत ब्लैक कॉफी से करना एक पॉपुलर आदत है, क्योंकि यह तुरंत एनर्जी और दिमागी अलर्टनेस देती है. ब्लैक कॉफी न सिर्फ अच्छी खुशबू, स्वाद और तुरंत एनर्जी देती है, बल्कि यह कई हेल्थ प्रॉब्लम को भी दूर रखती है और दिमागी सेहत को भी फायदा पहुंचाती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण दिमाग के काम को बेहतर बनाने और दिमाग की शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, हर सुबह रेगुलर ब्लैक कॉफी पीने से कई हेल्थ फायदे होते हैं. आइए उनके बारे में डिटेल में जानते हैं...

फिजिकल परफॉर्मेंस: चाहे आप जिम जा रहे हों या आपका दिन बिजी रहने वाला हो, ब्लैक कॉफी पीना एक अच्छा आइडिया है. यह आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करती है. कई स्टडीज से पता चला है कि इसमें मौजूद कैफीन खून में एड्रेनालाईन का लेवल बढ़ा देता है. इससे शरीर फैट टिशू से फैटी एसिड को इकट्ठा करके उन्हें एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर पाता है. इसलिए, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वे सुबह ब्लैक कॉफी पीकर कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर सकते हैं.

वजन कंट्रोल: आजकल दस में से सात लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके लिए ब्लैक कॉफी वजन कम करने में बहुत मददगार है. कॉफी में मौजूद कैफीन न सिर्फ़ आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बल्कि पूरे दिन ज्यादा कैलोरी बर्न करने में भी मदद करता है. यह आपकी भूख को भी कम करता है और आपको ज्यादा कैलोरी लेने से रोकता है, जिससे आपका डाइट प्लान खराब नहीं होता. नतीजतन, आप बैलेंस्ड डाइट बनाए रख सकते हैं और अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं.

लिवर की सेहत: लिवर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और पोषक तत्वों को पचाने में मदद करता है. इसलिए, इसे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है. कुछ रिसर्च से पता चलता है कि हर सुबह ब्लैक कॉफी पीने से सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी लिवर की बीमारियों से बचाव हो सकता है. असल में, कुछ स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग रेगुलर कॉफी पीते हैं, उनमें कॉफी न पीने वालों की तुलना में लिवर की बीमारी का खतरा 80 प्रतिशत तक कम होता है. एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि सुबह ब्लैक कॉफी पीने की आदत सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)