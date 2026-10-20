क्या सच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बेहतर फर्टिलिटी के लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
गर्भावस्था और प्रसव के बाद आने वाली शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों का भंडार होना बहुत जरूरी है....
Published : October 20, 2026 at 1:12 PM IST
महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतें उम्र, मासिक धर्म से जुड़ी सेहत, खान-पान की आदतों और प्रजनन संबंधी जरूरतों जैसे फैक्टर्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं. पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग, एनीमिया, पर्याप्त भोजन न लेना, या कोई अन्य छिपी हुई मेडिकल समस्या होने पर शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने का खतरा बढ़ सकता है. गर्भधारण से पहले के समय में, जरूरी पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दौरान शरीर गर्भावस्था और प्रसव के बाद की शारीरिक जरूरतों के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है.
वाराणसी के बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में प्रजनन विशेषज्ञ, डॉ. दीपिका मिश्रा का कहना है कि गर्भधारण से पहले शरीर में पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होना न केवल एक सफल गर्भावस्था के लिए जरूरी है, बल्कि यह होने वाले बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास की नींव भी रखता है. इस चरण को प्री-कन्सेप्शन पीरियड कहा जाता है. गर्भावस्था और प्रसव के बाद आने वाली शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों का भंडार होना भी बहुत जरूरी है.
डॉ. दीपिका मिश्रा के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों की कमी का जल्दी पता चल जाना, मा और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. गर्भावस्था में, महिला के शरीर को सामान्य की तुलना में कहीं अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. अगर समय रहते इन कमियों का पता न चले और इनका इलाज न किया जाए, तो मां और बच्चे दोनों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं. आपके खान-पान, सामान्य स्वास्थ्य, पहले से मौजूद पोषक तत्वों की कमी और गर्भावस्था की योजनाओं के आधार पर, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना फायदेमंद हो सकता है.
कौन-से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना फायदेमंद होता है?
- फोलिक एसिड: जो महिलाएं गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, उन्हें आमतौर पर रोजाना 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है. इसे गर्भधारण से कम से कम एक महीने पहले शुरू करना सबसे अच्छा रहता है. इससे बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़े कुछ जन्मजात दोषों (birth defects) का खतरा कम हो सकता है.
- आयरन: पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग होने की वजह से कुछ महिलाओं में आयरन का स्तर कम हो सकता है. अगर आपको अक्सर बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो ब्लड टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं इसकी वजह आयरन की कमी तो नहीं है.
- विटामिन B12: शाकाहारी महिलाओं में इसकी कमी होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके प्राकृतिक स्रोत मुख्य रूप से जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में होते हैं. इसकी कमी से नसों के काम करने की क्षमता और रेड ब्लड सेल्स के बनने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.
- विटामिन D: हालांकि अच्छी सेहत के लिए विटामिन D के कम स्तर को ठीक करना जरूरी हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि अतिरिक्त विटामिन D लेने से फर्टिलिटी (गर्भधारण की क्षमता) में सुधार होता है.
क्या सप्लीमेंट्स गर्भधारण की संभावना बढ़ा सकते हैं?
डॉ. दीपिका मिश्रा का कहना है कि प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने में सप्लीमेंट्स की भूमिका पूरी तरह से महिला की मौजूदा पोषण स्थिति और उसके प्रजनन स्वास्थ्य पर निर्भर करती है. सप्लीमेंट्स कोई जादुई इलाज नहीं हैं. बल्कि, ये शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने और प्रजनन अंगों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने का काम करते हैं. जिन महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी होती है, उनमें पोषक तत्वों के स्तर को पूरा करने से शरीर के सामान्य कार्यों में मदद मिल सकती है, जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े कार्य भी शामिल हैं. हालांकि, इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि जिन महिलाओं में पहले से ही पर्याप्त पोषण है, उनमें अतिरिक्त विटामिन या मिनरल्स लेने से गर्भधारण की दर में सुधार होता है.
अधिक लेना भी हमेशा बेहतर नहीं होता- कुछ विटामिन और खनिजों का अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है, और सप्लीमेंट्स दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं.
क्या कोई सप्लीमेंट लेने से पहले आपको जांच करवानी चाहिए?
डॉ. दीपिका मिश्रा कहती हैं कि अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, लगातार थकान महसूस होती है, आप कोई बहुत सीमित डाइट (restrictive diet) लेते हैं, या आपको पहले से कोई मेडिकल समस्या है, तो अपनी पोषण संबंधी जरूरतों के बारे में डॉक्टर से सलाह लें. आपके लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर, डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं. ध्यान रखें कि हर किसी को विटामिन के सभी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती, और बिना किसी ठोस कारण के रूटीन टेस्ट करवाना सिर्फ एक अनावश्यक खर्च हो सकता है.
अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका एक संतुलित और विविध डाइट लेना है. हालांकि सप्लीमेंट कुछ कमियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे संतुलित डाइट की जगह नहीं ले सकते और न ही किसी मेडिकल समस्या का इलाज हो सकते हैं. अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में कोई भी नया सप्लीमेंट शामिल करने से पहले, यह पक्का कर लें कि आपको सच में इसकी जरूरत है या नहीं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)