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क्या सच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बेहतर फर्टिलिटी के लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

क्या सच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बेहतर फर्टिलिटी के लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट ( GETTY IMAGES )

महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतें उम्र, मासिक धर्म से जुड़ी सेहत, खान-पान की आदतों और प्रजनन संबंधी जरूरतों जैसे फैक्टर्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं. पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग, एनीमिया, पर्याप्त भोजन न लेना, या कोई अन्य छिपी हुई मेडिकल समस्या होने पर शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने का खतरा बढ़ सकता है. गर्भधारण से पहले के समय में, जरूरी पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दौरान शरीर गर्भावस्था और प्रसव के बाद की शारीरिक जरूरतों के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है.

वाराणसी के बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में प्रजनन विशेषज्ञ, डॉ. दीपिका मिश्रा का कहना है कि गर्भधारण से पहले शरीर में पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होना न केवल एक सफल गर्भावस्था के लिए जरूरी है, बल्कि यह होने वाले बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास की नींव भी रखता है. इस चरण को प्री-कन्सेप्शन पीरियड कहा जाता है. गर्भावस्था और प्रसव के बाद आने वाली शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों का भंडार होना भी बहुत जरूरी है.