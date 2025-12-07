ETV Bharat / health

DIABETES में हर दिन ये 3 काम करें, 24 घंटे कंट्रोल रहेगा ब्लड शुगर, आयुर्वेद का दावा

DIABETES में हर दिन ये 3 काम करें, 24 घंटे कंट्रोल रहेगा ब्लड शुगर, आयुर्वेद का दावा ( GETTY IMAGES )