DIABETES में हर दिन ये 3 काम करें, 24 घंटे कंट्रोल रहेगा ब्लड शुगर, आयुर्वेद का दावा

क्या आप डायबिटीज से परेशान हैं? अगर हां, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन टिप्स को फॉलो करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा...

Do these 3 things every day if you have diabetes, and your blood sugar will remain under control for 24 hours, claims Ayurveda.
DIABETES में हर दिन ये 3 काम करें, 24 घंटे कंट्रोल रहेगा ब्लड शुगर, आयुर्वेद का दावा (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 7, 2025 at 1:13 PM IST

4 Min Read
आयुर्वेद न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान देता है, बल्कि यह भी विस्तार से बताता है कि अच्छी सेहत कैसे बनाए रखें. आसानी से मिलने वाली चीजों से लेकर दुर्लभ चीजों तक, आयुर्वेद उनके फायदों के बारे में विस्तार से बताता है. आयुर्वेद के अनुसार, "आहार, दवा और जीवनशैली" डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए तीन स्तंभों की तरह हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन तीन फैक्टर्स के आधार पर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल को कंट्रोल मे किया जा सकता है. इस खबर में आइए विस्तार से जानें कैसे...

आहार
एक्सपर्ट्स का कहना है कि डायबिटीज वाले लोगों के लिए आयुर्वेदिक इलाज में बैलेंस्ड डाइट बहुत जरूरी है. आयुर्वेद ऐसे खाने पर बहुत जोर देता है जो धीरे-धीरे पचते हैं. ऐसे खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और शरीर को लगातार एनर्जी मिलती रहती है.

क्या खाना चाहिए

  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपनी डाइट में साबुत अनाज और बाजरा जैसे जौ, गेहूं, ब्राउन राइस, बाजरा और ज्वार को शामिल करना फायदेमंद होता है. उनका कहना है कि ये लगातार एनर्जी देते हैं. खासकर जौ वजन कंट्रोल करने में मदद करता है और ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखता है.
  • इसके साथ ही आयुर्वेदिक इलाज के हिस्से के तौर पर एक्सपर्ट्स करेला, नीम, तुलसी, आंवला, मेथी, काली मिर्च और अदरक जैसे कड़वे और तीखे खाने की चीजें खाने की सलाह देते हैं. कहा जाता है कि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ फल, जैसे कि खूबानी और पपीता, पैंक्रियाज को मजबूत बनाते हैं. इनमें खास गुण होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का कहना है कि खुबानी में एंथोसायनिन और एलैजिक एसिड जैसे कंपाउंड होते हैं जिनमें स्टार्च को शुगर में बदलने से रोकने की क्षमता होती है, जिससे उनमें एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं.

दवा के दौर पर जड़ी-बूटियां
एक्सपर्ट्स का कहना है कि आयुर्वेद में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कई जड़ी-बूटियां और इलाज मौजूद हैं. जैसे कि मेथी, नीम, हल्दी, आंवला, गुड़मार और दालचीनी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं.

जीवनशैली

  • आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है. ग्रैडीहेल्थ की एक स्टडी से पता चला है कि योग, चलना, जॉगिंग और स्विमिंग जैसी रेगुलर एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बना सकती हैं. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना अच्छा होता है.
  • वहीं, स्लीपफाउंडेशन का कहना है कि नींद की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स हर दिन कम से कम सात से आठ घंटे की आरामदायक नींद लेने की सलाह देते हैं. स्ट्रेस और एंग्जायटी को मैनेज करना भी जरूरी है.
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय पर ताजा पका हुआ, गर्म खाना खाने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. वे फैटी फूड, तले हुए खाने, ठंडे खाने, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयों, आलू, दालों और रिफाइंड आटे से बने प्रोडक्ट्स से बचने की सलाह देते हैं.

(डिस्क्लेमर- डायबिटीज से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)

