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कंधे में लगातार होने वाले दर्द को हल्के में लेने की न करें भूल, लिवर कैंसर के शुरुआत का हो सकता है संकेत

कंधे में लगातार होने वाले दर्द को हल्के में लेने की न करें भूल, यह लिवर कैंसर के शुरुआत का हो सकता है संकेत ( GETTY IMAGES )

किस तरह का कंधे का दर्द चिंता की बात है? कंधे के दर्द को कब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जब...

मेडिकल एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि दाहिने कंधे में लगातार या बार-बार होने वाला दर्द कभी-कभी लिवर कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है, जो "रेफर्ड पेन" (लिवर के पास की नसों में जलन) की वजह से होता है. इस लक्षण को अक्सर पॉस्चर की समस्याओं या एक्सरसाइज से जुड़े तनाव की वजह से गलत समझा जाता है, जिससे डायग्नोसिस में देरी होती है. ऐसे अजीब लक्षणों को पहचानना जान बचाने वाला हो सकता है, क्योंकि लिवर कैंसर का डायग्नोसिस अक्सर एडवांस स्टेज में होता है.

कंधे का दर्द लोगों को होने वाली सबसे आम शारीरिक शिकायतों में से एक है. ज्यादातर समय, यह गलत पॉस्चर, मांसपेशियों में खिंचाव, स्ट्रेस या अजीब पोजिशन में सोने की वजह से होता है. हालांकि, कुछ बहुत कम लेकिन गंभीर मामलों में, लगातार या बिना किसी वजह के कंधे का दर्द लिवर कैंसर जैसी किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का चेतावनी संकेत हो सकता है. इसलिए, यह समझना जरूरी है कि कंधे की तकलीफ कब मामूली होती है और कब यह किसी ज्यादा गंभीर अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकती है.

भूख न लगना या जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होना

पेट में तकलीफ या सूजन

गहरा यूरिन या हल्का मल

जी मिचलाना या बार-बार अपच

कंधे के दर्द और इन लक्षणों के कॉम्बिनेशन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

किसे होता है ज्यादा खतरा है?

आंकड़ों के अनुसार, कुछ खास ग्रुप लिवर कैंसर के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं और उन्हें असामान्य या हल्के लक्षणों को भी नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कैंसर अक्सर अपने शुरुआती स्टेज में चुप रहता है. इनमें शामिल है...

क्रोनिक हेपेटाइटिस B या C वाले लोग

जिन्हें सिरोसिस या लंबे समय से लिवर की बीमारी है

जिन लोगों को बहुत ज्यादा शराब पीने की हिस्ट्री है

फैटी लिवर की बीमारी वाले लोग

एफ्लाटॉक्सिन (फफूंदी वाले खाने से निकलने वाले टॉक्सिन) के संपर्क में आने वाले मरीज

जिनके परिवार में लिवर कैंसर की हिस्ट्री है

जल्दी पता लगाना क्यों जरूरी है

लिवर कैंसर अक्सर एक "साइलेंट किलर" होता है क्योंकि इसके लक्षण या तो दिखाई नहीं देते या शुरुआती स्टेज में बहुत आम होते हैं, जिन्हें लोग अक्सर छोटी-मोटी हेल्थ प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. देर से पता चलने पर इसके लक्षण ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, इसलिए इसे जल्द पहचानना बहुत जरूरी है

जब जल्दी पता चल जाए, तो लिवर कैंसर को इन तरीकों से मैनेज किया जा सकता है...

लिवर कैंसर (लिवर कैंसर) का शुरुआती स्टेज में पता चलने पर इसे सफलतापूर्वक मैनेज या ट्रीट किया जा सकता है. मुख्य ऑप्शन में ट्यूमर को सर्जरी से निकालना, लोकल थेरेपी (जैसे रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन), या कुछ मामलों में लिवर ट्रांसप्लांटेशन शामिल हैं. जल्दी पता चलने से बचने की संभावना बढ़ जाती है.

डॉक्टर को कब दिखाएं

कंधे का दर्द बिना किसी साफ वजह के दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बना रहे

दर्द पाचन या सिस्टमिक लक्षणों के साथ हो

लिवर की बीमारी की पहले से जानकारी हो

भारत में कैंसर का बढ़ता संकट

अनुमान बताते हैं कि 2020 और 2040 के बीच भारत में सालाना कैंसर के मामले लगभग 60 फीसदी बढ़ सकते हैं, जिसमें ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल और पैंक्रियाटिक जैसे लाइफस्टाइल से जुड़े कैंसर बढ़ेंगे. तंबाकू सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, जो लगभग 40 फीसदी मामलों के लिए जिम्मेदार है, जबकि डाइट, इनएक्टिविटी, प्रदूषण और शराब भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में 90 फीसदी तक कैंसर को हेल्दी आदतों और माहौल से रोका जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)