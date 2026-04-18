कंधे में लगातार होने वाले दर्द को हल्के में लेने की न करें भूल, लिवर कैंसर के शुरुआत का हो सकता है संकेत
डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कंधे में बिना किसी वजह के होने वाला दर्द किसी खतरनाक स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता...
Published : April 18, 2026 at 1:22 PM IST
कंधे का दर्द लोगों को होने वाली सबसे आम शारीरिक शिकायतों में से एक है. ज्यादातर समय, यह गलत पॉस्चर, मांसपेशियों में खिंचाव, स्ट्रेस या अजीब पोजिशन में सोने की वजह से होता है. हालांकि, कुछ बहुत कम लेकिन गंभीर मामलों में, लगातार या बिना किसी वजह के कंधे का दर्द लिवर कैंसर जैसी किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का चेतावनी संकेत हो सकता है. इसलिए, यह समझना जरूरी है कि कंधे की तकलीफ कब मामूली होती है और कब यह किसी ज्यादा गंभीर अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकती है.
मेडिकल एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि दाहिने कंधे में लगातार या बार-बार होने वाला दर्द कभी-कभी लिवर कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है, जो "रेफर्ड पेन" (लिवर के पास की नसों में जलन) की वजह से होता है. इस लक्षण को अक्सर पॉस्चर की समस्याओं या एक्सरसाइज से जुड़े तनाव की वजह से गलत समझा जाता है, जिससे डायग्नोसिस में देरी होती है. ऐसे अजीब लक्षणों को पहचानना जान बचाने वाला हो सकता है, क्योंकि लिवर कैंसर का डायग्नोसिस अक्सर एडवांस स्टेज में होता है.
कंधा कैसे लिवर की समस्याओं का संकेत क्यों दे सकता है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, लिवर की समस्याओं (जैसे सूजन, फैटी लिवर, या ट्यूमर) की वजह से होने वाला कंधे का दर्द एक रेफर्ड दर्द है. लिवर के अपने पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए जब लिवर में कोई समस्या होती है, तो यह डायाफ्राम के ठीक नीचे मौजूद नसों को उत्तेजित करता है. यह जलन फ्रेनिक नर्व के जरिए होती है, जो दाहिने कंधे को नसों की सप्लाई करती है. इस वजह से, दिमाग को कंधे में दर्द महसूस होता है. जिससे दर्द लिवर एरिया के बजाय कंधे में महसूस होता है. ध्यान रहें कि, बिना किसी चोट के, दाहिने कंधे में लगातार दर्द होना लिवर कैंसर (विशेष रूप से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा) का एक दुर्लभ, लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआती संकेत हो सकता है. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और विशेषज्ञों के अनुसार, दाहिने कंधे के ब्लेड में दर्द लिवर कैंसर का एक लक्षण हो सकता है.
किस तरह का कंधे का दर्द चिंता की बात है?
कंधे के दर्द को कब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जब...
- लगातार दर्द हो, जो हफ्तों तक बने रहना और जल्दी ठीक नहीं हो
- बिना किसी चोट या ज्यादा इस्तेमाल के दाहिने कंधे में दर्द
- दर्द जो रात में या लेटते समय बढ़ जाता है
- तेज मांसपेशियों के दर्द के बजाय गहरा, हल्का दर्द
- कंधे में तकलीफ जो मालिश या आराम से ठीक न हो
- जब ये लक्षण दूसरे सिस्टमिक बदलावों के साथ दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें
लिवर कैंसर के दूसरे शुरुआती लक्षण
रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के मुताबिक, लिवर कैंसर के शुरुआती लक्षणों में दाहिने ऊपरी पेट में दर्द, बिना वजह वजन घटना, आंखों-त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया), और लगातार अत्यधिक थकान शामिल है. कंधे का दर्द अक्सर शरीर के अन्य हिस्सों (जैसे डायाफ्राम) पर कैंसर के ट्यूमर के दबाव के कारण होता है. इसके साथ ही
- भूख न लगना या जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होना
- पेट में तकलीफ या सूजन
- गहरा यूरिन या हल्का मल
- जी मिचलाना या बार-बार अपच
- कंधे के दर्द और इन लक्षणों के कॉम्बिनेशन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
किसे होता है ज्यादा खतरा है?
आंकड़ों के अनुसार, कुछ खास ग्रुप लिवर कैंसर के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं और उन्हें असामान्य या हल्के लक्षणों को भी नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कैंसर अक्सर अपने शुरुआती स्टेज में चुप रहता है. इनमें शामिल है...
- क्रोनिक हेपेटाइटिस B या C वाले लोग
- जिन्हें सिरोसिस या लंबे समय से लिवर की बीमारी है
- जिन लोगों को बहुत ज्यादा शराब पीने की हिस्ट्री है
- फैटी लिवर की बीमारी वाले लोग
- एफ्लाटॉक्सिन (फफूंदी वाले खाने से निकलने वाले टॉक्सिन) के संपर्क में आने वाले मरीज
- जिनके परिवार में लिवर कैंसर की हिस्ट्री है
जल्दी पता लगाना क्यों जरूरी है
लिवर कैंसर अक्सर एक "साइलेंट किलर" होता है क्योंकि इसके लक्षण या तो दिखाई नहीं देते या शुरुआती स्टेज में बहुत आम होते हैं, जिन्हें लोग अक्सर छोटी-मोटी हेल्थ प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. देर से पता चलने पर इसके लक्षण ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, इसलिए इसे जल्द पहचानना बहुत जरूरी है
जब जल्दी पता चल जाए, तो लिवर कैंसर को इन तरीकों से मैनेज किया जा सकता है...
लिवर कैंसर (लिवर कैंसर) का शुरुआती स्टेज में पता चलने पर इसे सफलतापूर्वक मैनेज या ट्रीट किया जा सकता है. मुख्य ऑप्शन में ट्यूमर को सर्जरी से निकालना, लोकल थेरेपी (जैसे रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन), या कुछ मामलों में लिवर ट्रांसप्लांटेशन शामिल हैं. जल्दी पता चलने से बचने की संभावना बढ़ जाती है.
डॉक्टर को कब दिखाएं
- कंधे का दर्द बिना किसी साफ वजह के दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बना रहे
- दर्द पाचन या सिस्टमिक लक्षणों के साथ हो
- लिवर की बीमारी की पहले से जानकारी हो
भारत में कैंसर का बढ़ता संकट
अनुमान बताते हैं कि 2020 और 2040 के बीच भारत में सालाना कैंसर के मामले लगभग 60 फीसदी बढ़ सकते हैं, जिसमें ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल और पैंक्रियाटिक जैसे लाइफस्टाइल से जुड़े कैंसर बढ़ेंगे. तंबाकू सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, जो लगभग 40 फीसदी मामलों के लिए जिम्मेदार है, जबकि डाइट, इनएक्टिविटी, प्रदूषण और शराब भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में 90 फीसदी तक कैंसर को हेल्दी आदतों और माहौल से रोका जा सकता है.
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