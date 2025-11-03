प्रेग्नेंसी के दौरान इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मां और बच्चे दोनों के लिए हो सकते हैं खतरनाक
अगर गर्भावस्था के दौरान मां को कोई समस्या होती है, तो उसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ सकता है, जानें कैसे...
Published : November 3, 2025 at 2:48 PM IST
जब एक महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती है, तो वह बहुत खुश होती है. तब से, वह बहुत सावधान रहने की कोशिश करती है. हालांकि, चाहे वह कितनी भी सावधानी बरते, कुछ समस्याएं तो आ ही जाती हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान, महिलाएं अक्सर सुस्त और थका हुआ महसूस करती हैं. हालांकि ये लक्षण कभी-कभार दिखाई दे तो ये ठीक हैं. लेकिन लगातार बनी रही और बार-बार परेशान करें, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यदि गर्भावस्था के दौरान थकान और अन्य लक्षण बने रहें तो यह अच्छा नहीं है, यह किसी गंभीर समस्या या स्वास्थ्य संकट का संकेत हो सकता है..
गुड़गांव की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. प्राची सरीन सेठी कहती हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कुछ कमियां होती हैं, जिनकी वजह से ये लक्षण लगातार बने रह सकते हैं. अगर इन लक्षणों का कारण समय रहते पहचान लिया जाए और खान-पान में बदलाव किया जाए, तो समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी. डॉ. प्राची सरीन सेठी कहती हैं कि गर्भावस्था के दौरान जरा सी भी लापरवाही मां और बच्चे दोनों पर बुरा असर डाल सकती है.
लगातार थकान और चक्कर आना
गर्भावस्था के दौरान थकान और चक्कर आना आम बात है. यह आमतौर पर सुबह के समय होता है. अगर आपको दिन भर थकान और चक्कर आते रहें, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह आयरन की कमी के कारण हो सकता है, जो शरीर में पर्याप्त रक्त उत्पादन न होने के कारण होता है. इस समस्या से बचने के लिए, आपको अपने आहार में अंजीर, आलूबुखारा और चुकंदर शामिल करने चाहिए. ये आयरन की कमी को काफी हद तक दूर करेंगे और थकान, सुस्ती और चक्कर आने की समस्या को कम करेंगे.
मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी महसूस होना
प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में दर्द होना आम बात है. लेकिन, अगर यह समस्या बनी रहती है, तो इसे गर्भावस्था की समस्या मानकर नजरअंदाज न करें. विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार दर्द शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण हो सकता है. इस समस्या से राहत पाने के लिए नारियल पानी पीने, ब्रोकली और अंगूर खाने की सलाह दी जाती है. इससे शरीर में दर्द और अन्य समस्याओं में काफी कमी आएगी.
ड्राई स्किन, बाल झड़ना, भंगुर नाखून
अगर आपको लगता है कि ये सब कॉस्मेटिक समस्याएं हैं, तो आप गलत हैं. ये समस्याएं शरीर में विटामिन की कमी के कारण होती हैं. खासकर अगर ओमेगा-3 का स्तर कम हो जाए, तो यह एक समस्या हो सकती है. ओमेगा-3 का स्तर बढ़ाने के लिए आपको अधिक बीज और मेवे खाने चाहिए. अपने आहार में एवोकाडो, अखरोट, बादाम और चिया सीड्स शामिल करें. इन्हें खाने से आपके शरीर को पर्याप्त ओमेगा-3 मिलेगा, जिससे आपकी समस्याएं कम होंगी.
बार-बार पैरों में ऐंठन, थकान
प्रेग्नेंसी के दौरान पैरों में ऐंठन और थकान होना आम बात है. हालांकि, अगर यह समस्या बनी रहती है, तो समझ लें कि शरीर में मैग्नीशियम का स्तर कम हो गया है. इसे नियंत्रित करने के लिए, केले और कद्दू के बीज जैसे मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. इनका सेवन करने से आपको अधिक आराम महसूस होगा.
बाहों और पैरों में झुनझुनी या सुइयों जैसी चुभन
गर्भावस्था के दौरान हाथों और पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी होना आम बात है, जो अक्सर नसों पर तरल पदार्थ के बढ़ते दबाव और सूजन के कारण होता है हालांकि, अगर यह लगातार और गंभीर बना रहता है, तो यह विटामिन बी12 की कमी के कारण हो सकता है यह हमारे शरीर के लिए एक और जरूरी विटामिन है. इस समस्या से बचने के लिए हमें अंडे, डेयरी उत्पाद, मछली, मांस और मेवे खाने चाहिए. हालांकि, अगर यह गंभीर, लगातार या दर्द के साथ हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.
ब्रश करते समय ब्लीडिंग
कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आने की समस्या होती है. गर्भावस्था के दौरान मसूड़ों से खून आना आम बात है, जो मुख्य रूप से हार्मोनल बदलावों और प्लाक जमाव के कारण होता है. यह आमतौर पर हानिरहित होता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए, तो यह गंभीर मसूड़ों की बीमारी का कारण बन सकता है. यह कभी-कभी विटामिन सी की कमी का संकेत भी हो सकता है. इस समस्या को कम करने के लिए, आपको विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे आंवला, संतरा और नींबू खाना चाहिए. अच्छी मौखिक स्वच्छता, मुलायम टूथब्रश का इस्तेमाल और डेंटिस्ट से सलाह इस समस्या को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.
जोड़ों में दर्द, कमजोर हड्डियां
हड्डियों में अत्यधिक दर्द और कमजोरी, ये सभी कैल्शियम की कमी के लक्षण हो सकते हैं. इस समस्या से राहत पाने के लिए, मखाने के साथ-साथ कैल्शियम युक्त डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही और पनीर का सेवन करें. नियमित सेवन से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. गर्भावस्था के दौरान होने वाली कई समस्याएं हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण होती हैं. इन समस्याओं का इलाज दवाओं से नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से भोजन से करें.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)