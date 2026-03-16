हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को न करें नजरअंदाज, अगर दिखने लगे ये लक्षण, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें
हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या है जो शरीर की धमनियों को प्रभावित करती है. इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है. लेकिन नजरअंदाज करना जानलेवा...
Published : March 16, 2026 at 3:08 PM IST
हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है. आजकल, बहुत से लोग इस समस्या से पीड़ित हैं. हाई ब्लड प्रेशर शरीर के विभिन्न अंगों के कामकाज को प्रभावित करता है. हार्ट, ब्रेन, किडनी और आंखें समेत कई अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचता है. इसलिए, इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिल से जुड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और यहां तक कि स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी स्थितियां भी सामने आ सकती हैं
कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जबकि कुछ लोग हमेशा गुस्से में ही रहते हैं. कई लोग तो छोटी-छोटी बातों पर भी चिल्लाने लगते हैं. छोटी-मोटी बातों पर ऐसी तेज प्रतिक्रियाएं देने वाले लोग, सच में हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होते हैं, वे अक्सर ठीक इसी तरह का व्यवहार करते हैं. यह एक ऐसा लक्षण है जो ऊपर से देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन यह शरीर को अंदर से काफी नुकसान पहुंचाता है. अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या पर ध्यान न दिया जाए, तो इससे सेहत से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं. शरीर के सभी अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचता है. इस खबर में विस्तार से जानिए हाई ब्लड प्रेशर होने पर शरीर में क्या लक्षण देते हैं...
ब्लड प्रेशर बढ़ने पर दिखाई देने वाले लक्षण
विशेषज्ञों का कहना है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो शरीर में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि
- सिर में भारीपन या दर्द
- चक्कर आना
- धुंधली दृष्टि
- सांस लेने में तकलीफ
- नाक से खून आना
- सीने में दर्द
- थकान या बेचैनी
- चलते समय ऐसा लगना जैसे कि शरीर का संतुलन बिगड़ रहा हो.
यदि आपका ब्लड प्रेशर 210 या उससे अधिक है, तो आपको ये लक्षण महसूस हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में, बिना किसी देरी के तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और उनके द्वारा बताई गई ब्लड प्रेशर की दवाएं लेना शुरू कर दें. ऐसा इसलिए है, क्योंकि असली परेशानी यहीं से शुरू होती है.
हाई ब्लड प्रेशर का क्या कारण है?
अधिकांश लोगों में, हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को हाइपरटेंशन का कोई एक कारण नहीं मिल पाता है. इसके बजाय, कई कारण मिलकर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं. इनमें शामिल हैं...
- 55 साल से ज्यादा उम्र होना
- स्मोकिंग करना या तंबाकू वाले उत्पादों का इस्तेमाल करना
- ज्यादा वजन या मोटापा होना
- ज्यादा सोडियम वाला खाना खाना
- पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न करना
- बहुत ज्यादा शराब पीना
कुछ मामलों में, प्रोवाइडर्स आपके हाई ब्लड प्रेशर का कोई खास कारण ढूंढ़ सकते हैं, जैसे कोई अंदरूनी बीमारी, दवा या कोई नशीला पदार्थ, यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं...
बीमारियां- जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म और थायरॉइड की बीमारी
दवाएं- जैसे ADHD, सूजन, ऑटोइम्यून बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल करने वाली दवाएं
नशे की लत लगाने वाले पदार्थ, जैसे शराब, निकोटीन और कोकीन
इस बीमारी से होने वाली स्वास्थय समस्याएं
अगर हाइपरटेंशन का इलाज न किया जाए, तो यह आपकी धमनियों को नुकसान पहुँचाता है और आपके दिल पर ज्यादा जोर डालता है. समय के साथ, इससे ये समस्याएं हो सकती हैं...
- AFib: आपके दिल की धड़कन का अनियमित होना, जिससे दिल के खून पंप करने की क्षमता पर असर पड़ता है
- क्रोनिक किडनी रोग: आपकी किडनी के काम करने में आने वाली दिक्कतें, जो समय के साथ और बिगड़ सकती हैं
- कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और डिमेंशिया: आपकी सोच, याददाश्त और व्यक्तित्व में आने वाले बदलाव
- कोरोनरी धमनी रोग: आपके दिल की धमनियों का संकरा या बंद हो जाना
- हार्ट अटैक: आपके दिल तक खून का बहाव अचानक रुक जाना
- हार्ट फेलियर: एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, जो आपके दिल के खून पंप करने की क्षमता पर असर डालती है
- हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी: आपकी आंखों को होने वाला नुकसान, जिससे आपकी नजर जा सकती है
- पेरिफेरल धमनी रोग: आपके पैरों या हाथों की धमनियों का संकरा या बंद हो जाना
- इरेक्टाइल डिस्फंक्शन: इरेक्शन पाने में होने वाली दिक्कत
- स्ट्रोक: आपके दिमाग तक खून का बहाव अचानक रुक जाना, जिससे दिमाग से जुड़ी लंबे समय तक चलने वाली दिक्कतें हो सकती हैं
बिना डॉक्टर की सलाह के हाई ब्लड प्रेशर की दवा न लें
विशेषज्ञों का कहना है कि जिन मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उन्हें दवा केवल मेडिकल सलाह लेने के बाद ही लेनी चाहिए, किसी को भी कभी भी खुद से दवा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसे कामों के गंभीर और बुरे नतीजे हो सकते हैं.
विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपको तुरंत इसकी जांच करवानी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. इसके अलावा, आपको कभी भी खुद से अपना इलाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे कि, खुद से गोलियां लेना. वह सलाह देती हैं कि अगर आपको चक्कर आना, सिर हल्का महसूस होना या संतुलन बिगड़ने जैसे लक्षण महसूस हों, तो आपको तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए; वरना, इसके नतीजे जानलेवा हो सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)