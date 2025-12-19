ETV Bharat / health

शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी के शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज

आपके शरीर को हेल्दी रहने के लिए कई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. आपके शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी के पहले लक्षण क्या हैं?

Do not ignore the early symptoms of vitamin and mineral deficiency in the body
शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी के शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 19, 2025 at 2:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बड़े-बुजुर्ग को हमेशा कहते सुनते होंगे कि हेल्थ ही वेल्थ है और यह बिल्कुल सच भी है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है. स्वस्थ रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं. शरीर को ठीक से काम करने के लिए सही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. अगर शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स न मिलें, तो कई प्रॉब्लम होती हैं. यानी शरीर को न्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. लेकिन, जब शरीर में किसी विटामिन या मिनरल की कमी होती है तब कई शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं. ऐसे में गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए इन लक्षणों को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है. लेकिन, बहुत से लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन लक्षणों के बारे में जानकारी शेयर की है. आइए जानते हैं कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर के लक्षण दिखाइ देते हैं...

विटामिन D की कमी के लक्षण क्या हैं?
विटामिन D शरीर के लिए जरूरी है. इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है. यह मूड और एनर्जी लेवल के लिए बहुत जरूरी विटामिन है. हालांकि, बहुत से लोग मानते हैं कि विटामिन D की कमी का पहला लक्षण हड्डियों में दर्द होता है. हालांकि, डॉक्टर कहते हैं कि यह सच नहीं है. जब शरीर में विटामिन D की कमी होती है, तो व्यक्ति को शुरू में बिना किसी वजह के उदासी, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन महसूस हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन D ब्रेन हार्मोन सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाता है.

मैग्नीशियम की कमी के लक्षण क्या हैं?
मैग्नीशियम भी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. यह हड्डियों, मसल्स और नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है. यह शरीर में एनर्जी लेवल को बनाए रखने में भी मदद करता है. हालांकि, बहुत से लोग मानते हैं कि मैग्नीशियम की कमी का पहला लक्षण मसल्स में ऐंठन है. लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि यह सच नहीं है. मैग्नीशियम की कमी का पहला लक्षण नींद न आना या एंग्जायटी है. मैग्नीशियम की कमी का सीधा असर नींद और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है. डॉ. सेठी का कहना है कि अगर आपको भी एंग्जायटी या नींद न आने की समस्या हो रही है, तो यह मैग्नीशियम की कमी का एक अहम संकेत हो सकता है.

विटामिन बी12 की कमी के लक्षण क्या हैं?
विटामिन बी12 स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. डीएनए संश्लेषण से लेकर रेड ब्लड सेल्स के निर्माण तक, विटामिन बी12 हर प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. विटामिन बी12 की कमी का पहला लक्षण थकान और कमजोरी है. शरीर में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण थकान और कमजोरी होती है. इसके अलावा, हाथों और पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन भी विटामिन बी12 की कमी का संकेत हो सकता है.

पोटेशियम के कमी के लक्षण क्या हैं?
पोटैशियम हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. यह न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में कई ज़रूरी रोल निभाता है. यह शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बैलेंस को कंट्रोल करता है. यह नसों, मसल्स और दिल को ठीक से काम करने में मदद करता है. जब पोटैशियम का लेवल कम होता है, तो इसका सीधा असर दिल पर पड़ता है. पोटैशियम की कमी का पहला लक्षण दिल की धड़कन का तेज होना, दिल की धड़कन का न होना या दिल की धड़कन का अनियमित होना है.

ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी के लक्षण क्या हैं?
ओमेगा-3 फैटी एसिड दिमाग के विकास और काम करने के लिए बहुत जरूरी हैं. ये स्किन की लिपिड लेयर को भी मजबूत करते हैं और नमी बनाए रखते हैं. ओमेगा-3 की कमी होने पर कॉन्संट्रेशन में कमी, याददाश्त कमजोर होना और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखते हैं. कई स्टडीज से पता चला है कि जिन लोगों में ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी होती है, उन्हें अल्जाइमर बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है. इसलिए, इन लक्षणों के दिखने पर सावधान हो जाना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HEALTH NEWS
SYMPTOMS OF VITAMIN DEFICIENCY
SYMPTOMS OF MINERAL DEFICIENCY
विटामिन D की कमी के लक्षण क्या हैं
VITAMIN AND MINERAL DEFICIENCY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.