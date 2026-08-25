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मानसून के मौसम में त्वचा की समस्याओं को न करें नजरअंदाज, बढ़ सकता है सेल्युलाइटिस का खतरा

मानसून के मौसम में रैशेज और खुजली होना आम बात है. इस मौसम के दौरान ज्यादा नमी, बैक्टीरिया और बाढ़ के गंदे पानी में छिपी नुकीली चीजे रैशेज, खुजली और चोट लगने का मुख्य कारण होती हैं. इस मौसम में पसीना आसानी से नहीं सूखता, जिससे त्वचा की सुरक्षा करने वाली परत कमजोर हो जाती है और फंगल व बैक्टीरियल इन्फेक्शन तेजी से फैलते हैं.

हालांकि, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इन समस्याओं को मामूली घाव या रैशेज समझकर नजरअंदाज न करें. उनका कहना है कि छोटे कट, खरोंच, कीड़े के काटने और त्वचा में दरारों के जरिए बैक्टीरिया शरीर में घुस सकते हैं. इससे त्वचा की गहरी परतों में इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे 'सेल्युलाइटिस' जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. भले ही शुरुआत में यह एक छोटे लाल निशान जैसा दिखे, लेकिन सूजन, गर्मी और दर्द धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं और आस-पास के इलाकों में फैल सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही समय पर इलाज से सेल्युलाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है.

सेल्युलाइटिस क्या है?

सेल्युलाइटिस एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो त्वचा की गहरी परतों और उसके नीचे के टिश्यू को प्रभावित करता है. यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है. अगर समय पर इसकी पहचान और इलाज न किया जाए, तो इन्फेक्शन के ब्लडस्ट्रीम या लिम्फ नोड्स तक फैलने का खतरा रहता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में, यह कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है.

इसके लक्षण इस प्रकार हैं...