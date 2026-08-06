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क्या आपको भी डिलीवरी के बाद अपनी आंखों के आसपास लगातार महसूस होती है सूजन? तो, यह किसी गंभीर समस्या का हो सकता है संकेत

क्या डिलीवरी के बाद आप ब्रेस्टफीडिंग करा रही हैं और हर सुबह अपनी आंखों के आस-पास सूजन महसूस कर रही हैं? तो इसे सिर्फ नींद...

Do not ignore persistent swelling around the eyes in breastfeeding women. know why
क्या आपको भी डिलीवरी के बाद अपनी आंखों के आसपास लगातार महसूस होती है सूजन? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 6, 2026 at 5:04 PM IST

7 Min Read
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मां बनने के बाद, रात में बार-बार बच्चे की देखभाल करना, ब्रेस्टफीडिंग और बीच-बीच में नींद टूटना नई दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं. ऐसे में, सुबह-सुबह आंखों के आस-पास हल्की सूजन या फूलापन होना आम बात है और ज्यादातर महिलाओं में यह कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है. हालांकि, अगर डिलीवरी के हफ्तों या महीनों बाद भी हर सुबह आंखों के आस-पास सूजन बनी रहती है, दिन चढ़ने के साथ पूरी तरह कम नहीं होती, या शरीर के दूसरे हिस्सों में भी सूजन होती है, तो इसे सिर्फ नींद की कमी, ब्रेस्टफीडिंग या डिलीवरी के बाद की सामान्य रिकवरी का नतीजा मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

क्या डिलीवरी के बाद आपकी आंखों के आस-पास भी लगातार रहती है सूजन?
पुणे के हडपसर में 'मॉमस्टोरी' (सह्याद्रि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एनेक्स) के ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी विभाग की डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट डॉ. मिनी सालुंखे के अनुसार, ब्रेस्टफीडिंग के दौरान शरीर को एनर्जी और हाइड्रेशन की जरूरत बढ़ जाती है. पानी या लिक्विड का कम सेवन, लगातार थकान और ठीक से नींद न लेने से कुछ महिलाओं के चेहरे और पलकों पर हल्की सूजन हो सकती है. हालांकि, हफ्तों या महीनों तक रहने वाली आंखों की सूजन की वजह ब्रेस्टफीडिंग नहीं होती है. अगर सूजन बनी रहती है या बढ़ जाती है, तो किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए.

बच्चे के जन्म के समय और उसके बाद, शरीर में हार्मोन, ब्लड सर्कुलेशन और फ्लूइड बैलेंस से जुड़े कई बदलाव होते हैं. ज्यादातर महिलाओं में ये बदलाव धीरे-धीरे सामान्य हो जाते हैं. हालांकि, अगर शरीर लंबे समय तक ज्यादा फ्लूइड को बैलेंस नहीं कर पाता है, या अगर ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो पहला लक्षण अक्सर आंखों के आसपास सूजन के रूप में दिखता है.

Do not ignore persistent swelling around the eyes in breastfeeding women. know why
क्या आपको भी डिलीवरी के बाद अपनी आंखों के आसपास लगातार महसूस होती है सूजन (GETTY IMAGES)

आंखों के पास ही क्यों दिखते हैं लक्षण
डॉ. मिनी सालुंखे का कहना है कि आंखों के आस-पास की स्किन शरीर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले काफी पतली होती है. इसलिए, थोड़ा सा भी ज्यादा पानी जमा होने पर सबसे पहले वहीं दिखाई देता है. अगर किडनी ज्यादा पानी और सोडियम को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती है, तो सुबह पलकों और आंखों के आस-पास सूजन ज्यादा दिख सकती है. इसी तरह, डिलीवरी के बाद हाइपोथायरायडिज्म से चेहरे और पलकों में लगातार सूजन रह सकती है. हाई ब्लड प्रेशर और उससे जुड़ी दिक्कतें (चाहे प्रेग्नेंसी के दौरान हों या बाद में) कुछ महिलाओं में ऐसे लक्षण भी पैदा कर सकती हैं.

कई कारणों से होती है ये समस्या
नींद की कमी ही इस कंडीशन का अकेला कारण नहीं है. ज्यादा नमक वाला खाना, कम पानी पीना, एलर्जी, कुछ दवाओं का असर, एनीमिया, लंबे समय तक स्ट्रेस और प्रोटीन की कमी से भी आंखों के आस-पास लगातार सूजन हो सकती है. ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए, न्यूट्रिएंट्स और लिक्विड्स का कम सेवन शरीर के ठीक होने के प्रोसेस में रुकावट डाल सकता है. हालांकि, अगर सूजन बनी रहती है, तो इसे सिर्फ डाइट या ब्रेस्टफीडिंग की वजह से नहीं मानना ​​चाहिए.

भूलकर भी न करें नजरअंदाज
डॉ. मिनी सालुंखे के अनुसार के मुताबिक, कई औरतें डॉक्टर के पास जाने में देर करती हैं, यह सोचकर कि ब्रेस्टफीडिंग बंद होने के बाद प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आम थकान और कुछ समय के लिए पेट फूलना एक बात है, लेकिन हफ्तों या महीनों तक रहने वाली सूजन नॉर्मल नहीं मानी जाती. अगर इसके साथ पैरों में सूजन, तेजी से वजन बढ़ना, पेशाब में बदलाव, सांस लेने में तकलीफ, लगातार थकान, धुंधला दिखना या तेज सिरदर्द जैसे लक्षण दिखें, तो बिना देर किए मेडिकल जांच करवानी चाहिए.

मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल जांच बेहद जरूरी
डॉ. मिनी सालुंखे का कहना है कि समस्या का कारण पता लगाने के लिए, पहले पूरी मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल जांच की जाती है. इसके बाद, जरूरत के हिसाब से, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, थायरॉइड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट और ब्लड प्रोटीन लेवल चेक जैसे टेस्ट किए जा सकते हैं. अगर दिल से जुड़े कारणों का शक हो, तो ECG, इकोकार्डियोग्राफी या दूसरे जरूरी टेस्ट करवाने की सलाह दी जा सकती है. अगर एलर्जी का शक हो, तो सही जांच की जाती है.

Do not ignore persistent swelling around the eyes in breastfeeding women. know why
क्या आपको भी डिलीवरी के बाद अपनी आंखों के आसपास लगातार महसूस होती है सूजन (GETTY IMAGES)

समस्या से राहत पाने के उपाय
डॉ. मिनी सालुंखे के अनुसार, सूजन का इलाज पूरी तरह से उसके असल कारण पर निर्भर करता है. अगर समस्या सिर्फ नींद की कमी, शरीर में थोड़ा फ्लूड जमा होने या लाइफस्टाइल से जुड़ी वजहों से है, तो काफी आराम, प्रोटीन से भरपूर संतुलित डाइट, पानी और दूसरे तरल पदार्थों का सही मात्रा में सेवन (खासकर ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए), नमक का कम सेवन और आंखों पर ठंडी सिकाई करने से राहत मिल सकती है. हालांकि, अगर जांच में किडनी की समस्या, थायरॉइड की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी होने की पुष्टि होती है, तो उसके हिसाब से दवा और रेगुलर फॉलो-अप की जरूरत होगी.

उन्होंने आगे कहा कि किडनी या दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं के मामलों में, शरीर में ज्यादा पानी जमा होने को स्पेशलिस्ट की देखरेख में दवा से मैनेज किया जाता है. अगर थायरॉइड हार्मोन की कमी इसका कारण है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू की जाती है. आंखों में सूजन के लिए आमतौर पर सर्जरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इलाज का मकसद बाहरी सूजन के बजाय अंदरूनी कारण को ठीक करना होता है.

ध्यान देने वाली बात
एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि बच्चे के जन्म के बाद होने वाले हर शारीरिक बदलाव को सिर्फ नींद की कमी, ब्रेस्टफीडिंग या नॉर्मल पोस्टपार्टम रिकवरी प्रोसेस से जोड़ना गलत है. हालांकि ब्रेस्टफीडिंग मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर आंखों के आसपास सूजन हफ्तों या महीनों तक बनी रहती है, बार-बार होती है, या इसके साथ दूसरे शारीरिक लक्षण भी हैं, तो समय पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. अक्सर, शरीर हल्के संकेतों से किसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम की शुरुआत का संकेत देता है. समय पर जांच और इलाज से न सिर्फ जल्दी पता चल सकता है, बल्कि नई माँ के लिए बेहतर रिकवरी और पूरी हेल्थ भी पक्की हो सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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