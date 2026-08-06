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क्या आपको भी डिलीवरी के बाद अपनी आंखों के आसपास लगातार महसूस होती है सूजन? तो, यह किसी गंभीर समस्या का हो सकता है संकेत

क्या आपको भी डिलीवरी के बाद अपनी आंखों के आसपास लगातार महसूस होती है सूजन? ( GETTY IMAGES )