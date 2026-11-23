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लगातार रहने वाली पेट की परेशानी को न करें नजरअंदाज, यह गैस्ट्रिक कैंसर का हो सकता है शुरुआती संकेत

लगातार रहने वाली पेट की परेशानी को न करें नजरअंदाज, यह गैस्ट्रिक कैंसर का हो सकता है शुरुआती संकेत ( GETTY IMAGES )

लगातार पेट दर्द, अपच, भूख न लगना, या खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होना आम समस्याएं हैं. लोग अक्सर इन्हें गैस, एसिडिटी या पाचन से जुड़ी सामान्य परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, कुछ मामलों में, लगातार बने रहने वाले ये लक्षण पेट के कैंसर (जिसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है) के संकेत हो सकते हैं.

गैस्ट्रिक कैंसर क्या होता है?

जयपुर के HCG कैंसर सेंटर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. निखिल मेहता का कहना है कि गैस्ट्रिक कैंसर को पेट का कैंसर भी कहा जाता है. यह पेट की अंदरूनी परत की कोशिकाओं में शुरू होता है, जहां कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं. कैंसर पेट में कहीं भी हो सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका में, पेट के कैंसर के ज्यादातर मामले वहां होते हैं जहां पेट, भोजन नली से जुड़ता है. अन्य देशों में, जहां गैस्ट्रिक कैंसर ज्यादा आम है, यह आमतौर पर पेट के मुख्य हिस्से में विकसित होता है.