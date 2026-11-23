लगातार रहने वाली पेट की परेशानी को न करें नजरअंदाज, यह गैस्ट्रिक कैंसर का हो सकता है शुरुआती संकेत
पेट का कैंसर तब होता है जब आपके पेट की कोशिकाओं के DNA में कोई जेनेटिक म्यूटेशन आ जाता है. DNA एक कोड की तरह...
Published : November 23, 2026 at 1:17 PM IST
लगातार पेट दर्द, अपच, भूख न लगना, या खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होना आम समस्याएं हैं. लोग अक्सर इन्हें गैस, एसिडिटी या पाचन से जुड़ी सामान्य परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, कुछ मामलों में, लगातार बने रहने वाले ये लक्षण पेट के कैंसर (जिसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है) के संकेत हो सकते हैं.
गैस्ट्रिक कैंसर क्या होता है?
जयपुर के HCG कैंसर सेंटर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. निखिल मेहता का कहना है कि गैस्ट्रिक कैंसर को पेट का कैंसर भी कहा जाता है. यह पेट की अंदरूनी परत की कोशिकाओं में शुरू होता है, जहां कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं. कैंसर पेट में कहीं भी हो सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका में, पेट के कैंसर के ज्यादातर मामले वहां होते हैं जहां पेट, भोजन नली से जुड़ता है. अन्य देशों में, जहां गैस्ट्रिक कैंसर ज्यादा आम है, यह आमतौर पर पेट के मुख्य हिस्से में विकसित होता है.
लगभग 95 फीसदी मामलों में, पेट का कैंसर पेट की अंदरूनी परत से शुरू होता है और धीरे-धीरे बढ़ता है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह एक गांठ (ट्यूमर) का रूप ले सकता है और पेट की दीवारों में गहराई तक फैल सकता है. यह ट्यूमर आस-पास के अंगों, जैसे लिवर या पैंक्रियास तक भी फैल सकता है.
शुरुआती चरणों में, इसके लक्षण बहुत सामान्य हो सकते हैं, जिससे इस बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. अक्सर, मरीजों को लंबे समय तक कोई स्पष्ट या गंभीर परेशानी महसूस नहीं होती है. यही कारण है कि शरीर में होने वाले किसी भी लगातार बदलाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है.
गैस्ट्रिक कैंसर के लक्षण
डॉ. निखिल मेहता बताते हैं कि इस बीमारी के संभावित लक्षणों में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या बेचैनी, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट भरा हुआ महसूस होना, लगातार अपच रहना, जी मिचलाना, उल्टी आना, भूख न लगना और बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना शामिल हैं. कुछ मरीजों में एनीमिया (लाल रक्त कोशिकाओं की कमी) भी हो सकती है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर ही नहीं होता, ये पाचन से जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण भी हो सकते हैं.
गैस्ट्रिक कैंसर कैसे होता है?
डॉ. निखिल मेहता के अनुसार, पेट का कैंसर तब होता है जब आपके पेट की कोशिकाओं के DNA में कोई जेनेटिक म्यूटेशन आ जाता है. DNA एक कोड की तरह काम करता है, जो कोशिकाओं को यह निर्देश देता है कि उन्हें कब बढ़ना है और कब खत्म होना है. इस म्यूटेशन के कारण, कोशिकाएं खत्म होने के बजाय तेजी से बढ़ने लगती हैं और एक ट्यूमर बना लेती हैं. ये कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं की जगह ले लेती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती हैं (इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है).
गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क फैक्टर्स
डॉ. निखिल मेहता का कहना है कि हालांकि शोधकर्ताओं को अभी तक पूरी तरह से यह नहीं पता है कि ये म्यूटेशन क्यों होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो पेट का कैंसर होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इन जोखिम कारकों में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी (H. pylori) बैक्टीरिया का लंबे समय तक संक्रमण, तंबाकू का सेवन, नमक या प्रिजर्व किए गए (संरक्षित) खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन, और परिवार में इस बीमारी का इतिहास होना शामिल है. इसके अलावा, विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत अधिक शराब का सेवन, मोटापा, ऑटोइम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस और कई तरह की जेनेटिक स्थितियां भी पेट के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि..
- लिंच सिंड्रोम
- प्यूट्ज-जेगर्स सिंड्रोम
- ली-फ्राउमेनी सिंड्रोम
- फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस
- हेरेडिटरी डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर
- कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी
डॉ. निखिल मेहता बताते हैं कि अगर पाचन संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं या और बिगड़ जाती हैं (खासकर अगर इनके साथ वजन कम होना, उल्टी आना या एनीमिया के लक्षण दिखाई दें) तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर, 'अपर GI एंडोस्कोपी' और 'बायोप्सी' के जरिए इस बीमारी की पुष्टि की जा सकती है.
गैस्ट्रिक कैंसर के मामलों में समय रहते सही पहचान होना बहुत जरूरी है. शरीर द्वारा दिए जाने वाले चेतावनी संकेतों को मामूली या रोजमर्रा की समस्या मानकर नजरअंदाज करने के बजाय, उनके असली कारण का पता लगाना बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)