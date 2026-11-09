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लंबे समय तक रहने वाली खांसी को न करें नजरअंदाज, यह किसी अंदरूनी मेडिकल प्रॉब्लम का हो सकता है संकेत

लंबे समय तक रहने वाली खांसी को न करें नजरअंदाज, यह किसी अंदरूनी मेडिकल प्रॉब्लम का हो सकता है संकेत ( GETTY IMAGES )

लोग अक्सर खांसी को (चाहे वह मौसम बदलने, एलर्जी या किसी संक्रमण की वजह से हो) एक मामूली समस्या मानते हैं. लेकिन, अगर खांसी लंबे समय तक (कई हफ्तों तक) बनी रहती है, तो इसे मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी अंदरूनी बीमारी या सांस से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकती है. भले ही लक्षण एक जैसे लगें, लेकिन अंदर छिपी बीमारी की गंभीरता काफी अलग-अलग हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि बिना असली कारण का पता लगाए खुद से दवा लेने से बीमारी और बिगड़ सकती है, और कुछ मामलों में तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है.

जयपुर के सीके बिरला हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. हर्षिल अलवानी का कहना है कि खांसी केवल फेफड़ों या श्वसन तंत्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के अन्य अंगों से जुड़ी बीमारियों का संकेत भी हो सकती है, जैसे कि...