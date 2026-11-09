लंबे समय तक रहने वाली खांसी को न करें नजरअंदाज, यह किसी अंदरूनी मेडिकल प्रॉब्लम का हो सकता है संकेत
बिना असली कारण का पता लगाए खुद से दवा लेने से बीमारी और बिगड़ सकती है, और कुछ मामलों में तो यह जानलेवा भी साबित...
Published : November 9, 2026 at 1:04 PM IST
लोग अक्सर खांसी को (चाहे वह मौसम बदलने, एलर्जी या किसी संक्रमण की वजह से हो) एक मामूली समस्या मानते हैं. लेकिन, अगर खांसी लंबे समय तक (कई हफ्तों तक) बनी रहती है, तो इसे मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी अंदरूनी बीमारी या सांस से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकती है. भले ही लक्षण एक जैसे लगें, लेकिन अंदर छिपी बीमारी की गंभीरता काफी अलग-अलग हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि बिना असली कारण का पता लगाए खुद से दवा लेने से बीमारी और बिगड़ सकती है, और कुछ मामलों में तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है.
जयपुर के सीके बिरला हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. हर्षिल अलवानी का कहना है कि खांसी केवल फेफड़ों या श्वसन तंत्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के अन्य अंगों से जुड़ी बीमारियों का संकेत भी हो सकती है, जैसे कि...
- अस्थमा: इसके लक्षणों में खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं. यह समस्या रात में या कुछ विशेष परिस्थितियों में बढ़ जाती है.
- सीओपीडी: लगातार खांसी, बलगम बनना और सांस लेने में कठिनाई सीओपीडी के लक्षण हैं. यह धूम्रपान करने वाले और प्रदूषण के संपर्क में आने वाले लोगों में विशेष रूप से आम है.
- ब्रोंकिएक्टेसिस: इसके मुख्य लक्षण बार-बार होने वाले श्वसन संक्रमण और भारी मात्रा में बलगम वाली पुरानी खांसी हैं.
- श्वसन संक्रमण: वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण ठीक होने के बाद भी खांसी कुछ हफ्तों तक बनी रह सकती है.
- एसिड रिफ्लक्स (जीईआरडी): पेट का एसिड जब ग्रासनली से होकर गले में वापस आ जाता है, तब भी खांसी हो सकती है। कई लोगों को सीने में जलन न होने पर भी इस प्रकार की खांसी हो सकती है.
- नाक से बलगम निकलना: नाक या साइनस से निकलने वाला बलगम भी लगातार खांसी का कारण बन सकता है.
- क्रोनिक साइनोसाइटिस: साइनस में लंबे समय तक रहने वाले संक्रमण या सूजन के कारण भी बिना फेफड़ों की बीमारी के लगातार खांसी आ सकती है.
- हार्ट फेलियर: जब हृदय पूरे शरीर में ठीक से रक्त पंप नहीं कर पाता, तो फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है. इससे सूखी खांसी हो सकती है और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, खासकर लेटने पर या रात के समय.
खुद से दवा लेना (सेल्फ-मेडिकेशन) खतरनाक क्यों है?
एक जैसे लक्षणों का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि बीमारी भी एक ही है. अगर आपको लगातार खांसी हो रही है, तो यह मान लेना कि यह सिर्फ कोई एलर्जी या आम संक्रमण है और डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना समझदारी नहीं है. ऐसा करने से आप किसी गंभीर बीमारी को शुरुआती चरण में पहचानने का मौका गंवा सकते हैं.
डॉक्टर आपकी खांसी की गंभीरता और यह कितने समय से है, इस पर गौर करेंगे. साथ ही, वे आपकी धूम्रपान की आदतें, प्रदूषण के संपर्क में आना और आपके मेडिकल इतिहास जैसी बातों को भी देखेंगे. इसके आधार पर वे तय करेंगे कि क्या आपको आगे और जांच (जैसे कि एक्स-रे, सीटी स्कैन या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT)) कराने की जरूरत है या नहीं है.
आपको डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए?
अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण महसूस होते हैं, तो आपको बिना देरी किए पल्मोनोलॉजिस्ट (फेफड़ों के विशेषज्ञ) से सलाह लेनी चाहिए...
- लगातार या बार-बार होने वाली खांसी
- खांसी के साथ सांस लेने में कठिनाई और घरघराहट होना
- बहुत अधिक या लगातार बलगम (कफ) बनना
- बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना और सीने में दर्द होना
- खांसी के साथ खून आना
- नींद या रोजमर्रा के कामों में काफी रुकावट आना
- लगातार इलाज कराने के बावजूद खांसी का ठीक न होना
इसलिए, यह मानकर खुद से बीमारी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि लगातार होने वाली खांसी सिर्फ एलर्जी या एसिडिटी की वजह से है. समय रहते डॉक्टर से सलाह लेने पर बीमारी का जल्दी पता चल सकता है, और सही इलाज से इस समस्या को जल्द दूर करने में मदद मिल सकती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)