क्या गर्भ में पल रहे बच्चे मल त्याग करते हैं? अगर हां, तो वह कहां जाता है? जानिए
कभी-कभी, गर्भ में ऑक्सीजन की कमी, ड्यू डेट निकल जाने या तनाव के कारण, बच्चा डिलीवरी से पहले या जन्म की प्रक्रिया के दौरान ही...
Published : September 24, 2026 at 7:28 PM IST
भ्रूण मां के गर्भ में नौ महीने तक विकसित होता है और एक पूरी तरह विकसित शिशु बन जाता है. इस विकास के लिए शिशु को मां से जरूरी पोषण मिलता है. शिशु को मां की आंतों के जरिए भोजन मिलता है. इस तरह, मां के भोजन से आंतों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करके शिशु पूरी तरह तैयार होकर दुनिया में आता है. गर्भ में शिशु का विकास एक बेहद जटिल प्रक्रिया है.
गर्भावस्था के तीन महीने पूरे होने के बाद, चौथे महीने से भ्रूण शिशु का रूप लेने लगता है. लेकिन जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. सविता देवी का कहना है कि शिशु की किडनी चौथे महीने से ही बनने और काम करने लगती हैं. उनका कहना है कि बच्चों में पेशाब तभी बनना शुरू होता है जब किडनी पूरी तरह से काम करने लगती हैं.
क्या गर्भ में शिशु पेशाब हैं?
गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. सविता देवी बताती हैं कि प्रेग्नेंसी के चौथे महीने से ही भ्रूण पेशाब करना शुरू कर देता है. हालांकि, यह पेशाब एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाता है. भले ही पेशाब एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाता है, लेकिन इससे बच्चे या गर्भवती महिला को कोई खतरा नहीं होता है. आम तौर पर, भ्रूण से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लेसेंटा या गर्भनाल के माध्यम से मां के शरीर में चले जाते हैं. प्लेसेंटा भ्रूण को जरूरी एनर्जी देता है और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है. हालांकि भ्रूण चौथे महीने से पेशाब करता है, लेकिन वह मल त्याग नहीं करता है.
मल त्याग कब करता है?
बच्चे की आंतों में जो मल बनता है, उसे 'मेकोनियम' कहते हैं. यह आमतौर पर गहरे हरे रंग का होता है और बच्चा इसे मां के पेट में रहते हुए या डिलीवरी से पहले ही पास कर सकता है. गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ऐसा कई वजहों से हो सकता है, जैसे मां के पेट में ऑक्सीजन की कमी, प्रेगनेंसी का समय (ड्यू डेट) निकल जाना या तनाव, जिसके कारण बच्चा डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के दौरान मल पास कर देता है. हालांकि, यह भी देखा गया है कि अगर बच्चा जन्म के समय मल पास करता है, तो कई तरह की जटिलताएं पैदा हो सकती हैं.
समस्या कब गंभीर हो जाती है?
जाने-माने गायनेकोलॉजिस्ट सविता देवी का कहना है कि अगर बच्चा जन्म के समय मल पास करता है और उसे निगल लेता है, तो निगला हुआ मल फेफड़ों तक पहुंच सकता है. इससे फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो जाता है. इससे निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ मामलों में, इससे बच्चे की मौत भी हो सकती है.
ऐसे हालात में डॉक्टर क्या करते हैं?
जैसे ही डिलीवरी के दौरान डॉक्टर को पता चलता है कि एम्नियोटिक फ्लूइड हरा या धुंधला है, वे तुरंत अलर्ट हो जाते हैं. जन्म के बाद, बच्चे के एयरवे को सबसे पहले सक्शन ट्यूब से साफ किया जाता है ताकि कोई भी स्टूल फेफड़ों में ज्यादा अंदर न जाए. अगर हालत गंभीर है, तो बच्चे को तुरंत NIC में वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाता है और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)