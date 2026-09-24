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क्या गर्भ में पल रहे बच्चे मल त्याग करते हैं? अगर हां, तो वह कहां जाता है? जानिए

भ्रूण मां के गर्भ में नौ महीने तक विकसित होता है और एक पूरी तरह विकसित शिशु बन जाता है. इस विकास के लिए शिशु को मां से जरूरी पोषण मिलता है. शिशु को मां की आंतों के जरिए भोजन मिलता है. इस तरह, मां के भोजन से आंतों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करके शिशु पूरी तरह तैयार होकर दुनिया में आता है. गर्भ में शिशु का विकास एक बेहद जटिल प्रक्रिया है.

गर्भावस्था के तीन महीने पूरे होने के बाद, चौथे महीने से भ्रूण शिशु का रूप लेने लगता है. लेकिन जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. सविता देवी का कहना है कि शिशु की किडनी चौथे महीने से ही बनने और काम करने लगती हैं. उनका कहना है कि बच्चों में पेशाब तभी बनना शुरू होता है जब किडनी पूरी तरह से काम करने लगती हैं.

क्या गर्भ में शिशु पेशाब हैं?

गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. सविता देवी बताती हैं कि प्रेग्नेंसी के चौथे महीने से ही भ्रूण पेशाब करना शुरू कर देता है. हालांकि, यह पेशाब एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाता है. भले ही पेशाब एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाता है, लेकिन इससे बच्चे या गर्भवती महिला को कोई खतरा नहीं होता है. आम तौर पर, भ्रूण से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लेसेंटा या गर्भनाल के माध्यम से मां के शरीर में चले जाते हैं. प्लेसेंटा भ्रूण को जरूरी एनर्जी देता है और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है. हालांकि भ्रूण चौथे महीने से पेशाब करता है, लेकिन वह मल त्याग नहीं करता है.

मल त्याग कब करता है?

बच्चे की आंतों में जो मल बनता है, उसे 'मेकोनियम' कहते हैं. यह आमतौर पर गहरे हरे रंग का होता है और बच्चा इसे मां के पेट में रहते हुए या डिलीवरी से पहले ही पास कर सकता है. गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ऐसा कई वजहों से हो सकता है, जैसे मां के पेट में ऑक्सीजन की कमी, प्रेगनेंसी का समय (ड्यू डेट) निकल जाना या तनाव, जिसके कारण बच्चा डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के दौरान मल पास कर देता है. हालांकि, यह भी देखा गया है कि अगर बच्चा जन्म के समय मल पास करता है, तो कई तरह की जटिलताएं पैदा हो सकती हैं.