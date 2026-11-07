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Diwali smoke and rising AQI: इस दीपावली पर आतिशबाजी के बीच बच्चों के सेहत का ध्यान रखना है बेहद जरूरी, जानिए क्यों?

इस दीपावली पर आतिशबाजी के बीच बच्चों के सेहत का ध्यान रखना है बेहद जरूरी, जानिए क्यों? ( GETTY IMAGES )

लेखक: स्नेहा भारती दिवाली का त्योहार वह समय होता है जब बच्चे रोशनी, मिठाइयों, परिवार के साथ मिलने-जुलने और पारंपरिक तौर पर पटाखों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. हालांकि, कई भारतीय शहरों में हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है, इसलिए इस साल यह त्योहार हमारे घरों और आस-पड़ोस में एक अनदेखा हेल्थ रिस्क भी ला सकता है.

दीवाली के दौरान, बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के लोग लगभग हर घर में और उसके आस-पास पटाखे जलाते हैं और आतिशबाजी करते हैं. इस दौरान निकलने वाले धुएं में बारीक कणों और हानिकारक गैसों का एक खतरनाक मिश्रण होता है, जो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है. यह कोई सामान्य धुआं नहीं होता है. बल्कि यह जहरीली गैसों, भारी धातुओं और सूक्ष्म कणों (PM2.5 और PM10) का एक घातक मिश्रण है, जो हवा को बुरी तरह प्रदूषित करता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर का कराण बनता है.