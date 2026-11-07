Diwali smoke and rising AQI: इस दीपावली पर आतिशबाजी के बीच बच्चों के सेहत का ध्यान रखना है बेहद जरूरी, जानिए क्यों?
खराब एयर क्वालिटी बच्चों के लिए काफी परेशानी का कारण बन सकती है. यह पहले से मौजूद सांस संबंधी समस्याओं को और गंभीर बना सकती...
Published : November 7, 2026 at 12:26 PM IST
- लेखक: स्नेहा भारती
दिवाली का त्योहार वह समय होता है जब बच्चे रोशनी, मिठाइयों, परिवार के साथ मिलने-जुलने और पारंपरिक तौर पर पटाखों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. हालांकि, कई भारतीय शहरों में हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है, इसलिए इस साल यह त्योहार हमारे घरों और आस-पड़ोस में एक अनदेखा हेल्थ रिस्क भी ला सकता है.
दीवाली के दौरान, बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के लोग लगभग हर घर में और उसके आस-पास पटाखे जलाते हैं और आतिशबाजी करते हैं. इस दौरान निकलने वाले धुएं में बारीक कणों और हानिकारक गैसों का एक खतरनाक मिश्रण होता है, जो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है. यह कोई सामान्य धुआं नहीं होता है. बल्कि यह जहरीली गैसों, भारी धातुओं और सूक्ष्म कणों (PM2.5 और PM10) का एक घातक मिश्रण है, जो हवा को बुरी तरह प्रदूषित करता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर का कराण बनता है.
दीवाली के पटाखे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक!
M.O.C कैंसर केयर में कैंसर फिजिशियन डॉ. कार्तिक असुतकर का कहना है कि दीवाली के पटाखे बच्चों के लिए सबसे खतरनाक होते हैं. दीवाली के त्योहार के दौरान, माता-पिता की चिंताएं केवल इस बात तक सीमित नहीं होनी चाहिए कि पटाखे फोड़ने के बाद बच्चे को खांसी हो गई या उसकी आंखों से पानी आने लगा. खराब एयर क्वालिटी बच्चों के लिए काफी परेशानी का कारण बन सकती है. यह पहले से मौजूद सांस संबंधी समस्याओं को और गंभीर बना सकती है और फेफड़ों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है. जब पहले से ही प्रदूषित वातावरण में पटाखों का धुआं और गैसें मिल जाती हैं, तो इनका संयुक्त प्रभाव बहुत गंभीर हो सकता है. यह एक ऐसा विषय जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.
AQI और पटाखों के धुएं का यह मेल क्यों मायने रखता है?
डॉ. कार्तिक असुतकर के अनुसार, वायु प्रदूषण किसी एक स्रोत से नहीं होता है. गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन के कामों से निकलने वाली धूल, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, कचरा जलाना, और कई दूसरी वजहें भारतीय शहरों में एयर क्वालिटी को खराब करने में मदद करती हैं. पटाखे प्रदूषण को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनसे बारीक कण (PM2.5 और PM10), सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेटैलिक कंपाउंड छोड़ते हैं.
PM2.5 पार्टिकल्स खास तौर पर चिंता की बात हैं क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए शरीर में गहराई तक जा सकते हैं. पटाखे पॉल्यूशन लेवल में अचानक और तेजी से बढ़ोतरी कर सकते हैं, खासकर घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में जहां एयर सर्कुलेशन कम होता है.
अध्ययन क्या कहता है?
2024 में 'एनवायर्नमेंटल जियोकेमिस्ट्री एंड हेल्थ' में प्रकाशित एक भारतीय अध्ययन में, दिवाली के दौरान भुवनेश्वर में प्रदूषण की जांच की गई. इसमें पाया गया कि 2021 की दिवाली के समय, PM2.5 का स्तर 113.83 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था, जो भारत के 24 घंटे के राष्ट्रीय मानक (60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर) से काफी अधिक है. शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि वयस्कों की तुलना में बच्चों को सांस के जरिए धातुओं के संपर्क में आने का खतरा अधिक होता है.
एक अन्य अध्ययन में, जिसमें आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले भारतीय पटाखों को जलाते समय लोगों के प्रदूषण के संपर्क में आने की मात्रा मापी गई, यह पाया गया कि सांस लेने वाले क्षेत्र (ब्रीदिंग जोन) के आसपास PM2.5 की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है. इससे पता चलता है कि जो बच्चे पटाखे हाथ में पकड़ते हैं या उनके बहुत करीब खड़े होते हैं, वे प्रदूषण के सबसे अधिक संपर्क में आ सकते हैं.
बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं?
डॉ. कार्तिक असुतकर का कहना है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में, बच्चों को केवल 'छोटे वयस्क' नहीं माना जा सकता है. उनके फेफड़े, श्वसन मार्ग और प्रतिरक्षा प्रणाली अभी भी विकसित हो रहे होते हैं. इसके अलावा, अपने शरीर के वजन के अनुपात में, वे वयस्कों की तुलना में अधिक तेजी से सांस लेते हैं, जिससे उनके शरीर में प्रदूषक तत्व अधिक मात्रा में जा सकते हैं.
बाहरी गतिविधियां, जैसे दौड़ना और खेलना, उनकी सांस लेने की गति को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण वे अधिक प्रदूषित हवा अंदर लेते हैं. छोटे बच्चे अपना काफी समय जमीन के करीब भी बिताते हैं, जहां कुछ प्रदूषक तत्व जमा हो सकते हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) बच्चों को एक विशेष रूप से संवेदनशील समूह मानता है, क्योंकि विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान प्रदूषण के संपर्क में आने से उनके श्वसन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. जिन बच्चों को अस्थमा, एलर्जी, बार-बार होने वाले श्वसन संक्रमण या फेफड़ों से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी है, वे विशेष रूप से जोखिम में होते हैं.
हालांकि, खराब वायु गुणवत्ता का बुरा असर केवल बच्चों पर ही नहीं पड़ता है. बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से ही हृदय या फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है.
माता-पिता को किन चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?
डॉ. कार्तिक असुतकर बताते हैं कि माता-पिता को ऐसे लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए जो धुएं या प्रदूषित हवा के संपर्क में आने के बाद दिखाई दें या और खराब हो जाएं. इनमें शामिल हैं...
- लगातार खांसी आना, छींक आना या गले में खराश होना.
- आंखों से पानी आना, आंखों का लाल होना या उनमें जलन होना.
- नाक बहना, नाक बंद होना और बार-बार परेशानी महसूस होना.
- सांस लेते समय घरघराहट या सीटी जैसी आवाज आना.
- सांस फूलना, सीने में जकड़न या बेचैनी महसूस होना.
- असामान्य थकान होना या खेलने-कूदने और शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की क्षमता कम हो जाना.
अस्थमा से पीड़ित बच्चे को खांसी या घरघराहट बढ़ सकती है, या उसे डॉक्टर द्वारा बताई गई आपातकालीन दवा (रेस्क्यू मेडिकेशन) की जरूरत पड़ सकती है. कुछ बच्चे लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने के बाद सिरदर्द या बहुत अधिक बेचैनी की शिकायत भी कर सकते हैं.
महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर तुरंत कोई लक्षण नहीं दिखते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण का कोई नुकसान नहीं हुआ है. माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से प्रदूषण के संपर्क में न आने दें, बजाय इसके कि वे किसी स्पष्ट परेशानी के दिखने का इंतजार करें.
किन बच्चों को सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है?
डॉ. कार्तिक असुतकर के मुताबि, शिशुओं, छोटे बच्चों और प्री-स्कूल जाने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनका श्वसन तंत्र अभी भी विकसित हो रहा होता है. जिन बच्चों को अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, बार-बार होने वाला ब्रोंकाइटिस, पहले से कोई श्वसन संबंधी बीमारी या फेफड़ों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है, उनमें लक्षण दिखने का खतरा अधिक होता है.
जिन बच्चों को जन्म से हृदय संबंधी कोई बीमारी है या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है. जो लोग व्यस्त सड़कों, निर्माण स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों या ऐसी जगहों के करीब रहते हैं जहां नियमित रूप से कचरा जलाया जाता है, वे पहले से ही रोजाना ज्यादा प्रदूषण के संपर्क में आ रहे होंगे. पटाखों का धुआं इस मौजूदा प्रदूषण के बोझ को और बढ़ा सकता है.
दीवाली के दौरान माता-पिता बच्चों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?
डॉ. कार्तिक असुतकर का कहना है कि बचाव की शुरुआत प्रदूषण के संपर्क को कम करने से होती है. घर के बाहर कोई भी गतिविधि (जैसे खेलना-कूदना) प्लान करने से पहले माता-पिता को अपने इलाके का AQI (हवा की गुणवत्ता सूचकांक) चेक कर लेना चाहिए. जब हवा की गुणवत्ता खराब, बहुत खराब या गंभीर (severe) श्रेणी में हो, तो बच्चों को बाहर खेलने, दौड़ने, साइकिल चलाने और लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहने से बचना चाहिए.
कुछ प्रैक्टिकल तरीके मददगार हो सकते हैं, जैसे कि...
- पटाखों के सीधे संपर्क में आने से बचें- बच्चों को उन जगहों से दूर रखें जहां पटाखे जलाए जा रहे हों. जब धुएं का लेवल ज्यादा हो, तो बच्चों को पटाखे पकड़ने या जलाने न दें, भले ही उनके साथ कोई बड़ा मौजूद हो.
- घर के अंदर की हवा साफ रखें- जब बाहर बहुत ज्यादा धुआं हो, तो खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें. अगर संभव हो, तो सही क्षमता वाला HEPA एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें, जो घर के अंदर मौजूद धूल-कणों को कम करने में मदद कर सकता है.
- बाहरी गतिविधियों में बदलाव करें- जब AQI का स्तर बेहतर हो जाए, तब बच्चों के बाहर खेलने या एक्सरसाइज करने का समय तय करें. छोटे बच्चों और शिशुओं को ऐसी जगहों पर न ले जाएं जहां बहुत भीड़ हो या पटाखे फोड़े जा रहे हों.
- डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज जारी रखें- जिन बच्चों को अस्थमा है, वे डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं लेते रहें और अपना 'रिलीवर इनहेलर' (reliever inhaler) हमेशा पास रखें. डॉक्टर के बताए गए 'एक्शन प्लान' का पालन करें.
- घर के अंदर प्रदूषण न बढ़ाएं- जिन कमरों में हवा आने-जाने का अच्छा इंतजाम न हो, वहां बहुत ज्यादा अगरबत्ती न जलाएं और न ही मच्छर भगाने वाली कॉइल या धुआं पैदा करने वाली अन्य चीजों का इस्तेमाल करें.
- मास्क का सही इस्तेमाल करें- अगर बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो बड़े बच्चे अच्छी फिटिंग वाला, सर्टिफाइड मास्क पहन सकते हैं. हालांकि, यह प्रदूषित माहौल से दूर रहने का विकल्प नहीं है. छोटे बच्चों या शिशुओं पर मास्क लगाने के लिए जोर न डालें, खासकर अगर वे इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल न कर सकें.
माता-पिता को डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए?
डॉ. कार्तिक असुतकर सलाह देते हैं कि धुएं से दूर जाने पर आंखों में हल्की जलन या कभी-कभार होने वाली खांसी अपने आप ठीक हो सकती है. हालांकि, लगातार खांसी, सांस लेते समय घरघराहट, अस्थमा के लक्षणों का बिगड़ना या सांस लेने में कठिनाई को नजरअंदाज न करें.
अगर कोई बच्चा बहुत तेजी से या बहुत मुश्किल से सांस ले रहा हो, सांस लेते समय पसलियों के आसपास की त्वचा अंदर की ओर खिंच रही हो, सांस फूलने की वजह से उसे बोलने, खाने या पीने में दिक्कत हो रही हो, होंठ नीले पड़ गए हों, बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त लग रहा हो, या उसे सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही हो, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें. लक्षणों के अपने आप ठीक होने का इंतजार न करें.
साफ हवा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है
डॉ. कार्तिक असुतकर का कहना है कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, यह केवल किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. त्योहार खुशी और रोशनी के प्रतीक होते हैं, और इन्हें बिना पटाखों के भी बहुत अच्छे से मनाया जा सकता है. हाउसिंग सोसायटियों और मोहल्लों को ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना चाहिए जिनमें पटाखों का इस्तेमाल न हो. सजावटी रोशनी लगाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने जैसी सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, और लोगों से यह अपील की जा सकती है कि वे बंद या घनी आबादी वाले इलाकों में पटाखे न जलाएं.
जश्न के बाद, लोगों को यह पक्का करना चाहिए कि पटाखों से निकला कचरा सुरक्षित रूप से इकट्ठा किया जाए और नगर निगम के सफ़ाई कर्मचारियों को दिया जाए. क्योंकि ड्राई क्लीनिंग (झाडू लगाने) से जमी हुई धूल फिर से हवा में फैल सकती है, इसलिए गीली सफाई एक बेहतर तरीका है. नगर निगम प्रशासन को कचरा समय पर इकट्ठा करने, पटाखों के मलबे को खुले में जलाने से रोकने और हवा के प्रदूषण से जुड़े नियमों की सख्त निगरानी और उन्हें लागू करने का इंतजाम करना चाहिए.
डॉक्टर की सलाह
डॉ. कार्तिक असुतकर की सलाह है कि दीवाली को उससे मिलने वाली खुशियों के लिए याद रखा जाना चाहिए, न कि उन सांस संबंधी समस्याओं के लिए जो वह अपने पीछे छोड़ जाती है. हवा को साफ रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसमें परिवार, समाज और प्रशासन, सभी की भूमिका होती है. आखिर, बच्चों के फेफड़ों को सुरक्षित रखने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें त्योहार मनाने से रोक दिया जाए. बल्कि, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार की खुशियां बच्चों की सेहत की कीमत पर न मिलें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)