बर्न इंजरी होने पर क्या करें और क्या नहीं? PGI चंडीगढ़ के डॉक्टर से जानें सही तरीका
Burn injury Treatment: चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर ने बताया कि जलने पर क्या करें और क्या ना करें. जानें प्राथमिक उपचार का सही तरीका.
Published : November 7, 2026 at 1:05 PM IST
चंडीगढ़: दिवाली पर पटाखे जलाते समय जरा सी लापरवाही हाथ, उंगलियों, चेहरे और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. हर साल त्योहारों के दौरान पटाखों से जलने और चोट लगने के मामले सामने आते हैं. कई बार चोट इतनी गंभीर होती है कि इलाज के बाद भी हाथों की सामान्य काम करने की क्षमता पूरी तरह वापस नहीं आ पाती. इसी मुद्दे पर ईटीवी भारत की टीम ने चंडीगढ़ पीजीआई के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल पराशर के साथ बातचीत की.
दिवाली पर पटाखा जलाते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी: डॉक्टर अतुल पराशर ने कहा कि दिवाली खुशियों का त्योहार है और इसे मनाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है. पटाखे जलाते समय छोटी-छोटी सावधानियां बरतकर कई दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है. डॉक्टर अतुल ने बताया कि सिर्फ पटाखे नहीं, कई बार दीए और मोमबत्ती की वजह से भी आग लग जाती है. उन्होंने इस संबंध में सुरक्षित दिवाली के लिए जरूरी बातें भी साझा की हैं.
कपड़ों और पटाखों को लेकर बरतें सावधानी: डॉक्टर पराशर ने बताया कि पटाखे जलाते समय सिंथेटिक और ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए. सूती और शरीर पर ठीक से फिट होने वाले कपड़े बेहतर हैं. पटाखे जलाते समय जूते जरूर पहनें और उनसे उचित दूरी बनाए रखें. बच्चों को अकेले पटाखे ना जलाने दें और उन्हें पटाखों के पास खड़े होने से रोकें. जो पटाखे जलाने के बाद नहीं फूटते, उन्हें दोबारा उठाने या जलाने की कोशिश ना करें. ऐसा करने से हाथ और उंगलियों में गंभीर चोट लग सकती है. पटाखे जलाने के बाद बचे हुए अवशेषों को पानी या रेत से भरी बाल्टी में डालें. इससे किसी के पैर में चोट लगने या आग लगने का खतरा कम होगा.
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जलने पर टूथपेस्ट नहीं, पानी का इस्तेमाल करें: उन्होंने बताया कि अगर पटाखे से हाथ या शरीर का कोई हिस्सा मामूली रूप से जल जाए तो प्रभावित जगह पर साफ पानी डालें. पानी तब तक डालते रहें, जब तक जलन कम ना हो जाए. जले हुए हिस्से पर टूथपेस्ट, नीली स्याही या कोई घरेलू नुस्खा ना लगाएं. उन्होंने ने यह भी सलाह दी है कि जलने के बाद प्रभावित हिस्से में सूजन आने से पहले अंगूठी, चूड़ियां और अन्य गहने उतार दें. आसपास पानी से भरी बाल्टी या अग्निशामक यंत्र जरूर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके.
बर्न इंजरी पर क्या करें? जलने के तुरंत बाद घाव पर कम से कम 15 से 20 मिनट तक नल का बहता हुआ सामान्य पानी (नॉर्मल टैप वॉटर) डालें. बहता हुआ पानी त्वचा के भीतर दबी हुई गर्मी (latent heat) को बाहर निकालता है और घाव को गहरा होने से रोकता है. प्रभावित हिस्से पर सूजन आने से पहले ही अंगूठी, घड़ी, चूड़ी, कड़े या तंग कपड़े जैसी चीजों को तुरंत और बेहद सावधानी से हटा दें. त्वचा को ठंडा करने के बाद घाव को संक्रमण से बचाने के लिए किसी साफ, सूखे सूती कपड़े या स्टेराइल ड्रेसिंग (Sterile Dressing) से ढीला ढक लें. इसके बाद तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
बर्न इंजरी पर क्या ना करें? अक्सर लोग जले हुए हिस्से पर टूथपेस्ट, स्याही, हल्दी, मिट्टी, मक्खन या कोई घरेलू लेप लगा देते हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, ये चीजें त्वचा में गर्मी को रोक लेती हैं और इंफेक्शन (संक्रमण) का खतरा कई गुना बढ़ा देती हैं.
- बर्फ का इस्तेमाल ना करें: जले हुए स्थान पर सीधे बर्फ या बर्फ का अत्यधिक ठंडा पानी कभी न लगाएं. बर्फ लगाने से वहां की रक्त वाहिकाएं (blood vessels) सिकुड़ जाती हैं, जिससे त्वचा के टिश्यूज पूरी तरह खराब (necrosis) हो सकते हैं.
- फफोले (Blisters) ना फोड़ें: अगर त्वचा पर छाले या फफोले पड़ गए हैं, तो उन्हें सुई या हाथ से बिल्कुल ना फोड़ें. ये छाले अंदरूनी त्वचा को बाहरी बैक्टीरिया से बचाने के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं.
- चिपके हुए कपड़े को ना खींचें: यदि कोई कपड़ा जलकर त्वचा से चिपक गया है, तो उसे जबरदस्ती ना खींचें, इससे त्वचा उखड़ सकती है. कपड़े के आसपास के हिस्से को काट लें और चिपका हुआ हिस्सा डॉक्टर पर छोड़ दें.
- रुई (Fluffy Cotton) का इस्तेमाल ना करें: घाव पर साधारण पतली रुई ना रखें, क्योंकि इसके रेशे घाव पर चिपक जाते हैं और बाद में छुड़ाने पर अत्यधिक दर्द और संक्रमण का कारण बनते हैं.
कपड़ों में आग लग जाए तो भागें नहीं: डॉक्टर अतुल ने बताया कि अगर पटाखे या दीये से कपड़ों में आग लग जाए तो घबराकर भागने के बजाय 'स्टॉप, ड्रॉप और रोल' का तरीका अपनाएं. यानी तुरंत रुकें, जमीन पर लेट जाएं और लुढ़कें. इससे आग को हवा मिलना कम होता है और लपटें बुझाने में मदद मिलती है. आग बुझाने के लिए मोटे कंबल या गलीचे से भी शरीर को ढका जा सकता है.
आंख में चोट लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं: पटाखे से आंख में चोट लगने पर उसे रगड़ना या दबाना नहीं चाहिए. आंख को साफ पानी से धोकर तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए. डॉक्टरों ने लोगों को पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण का भी ध्यान रखने को कहा है. जहां तक संभव हो, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें और प्रशासन की ओर से तय समय का पालन करें. PGIMER के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने बताया कि दिवाली के दौरान जलने से जुड़ी चोटों के मरीजों के इलाज के लिए संस्थान में जरूरी व्यवस्था की गई है, ताकि इमरजेंसी में आने वाले लोगों को समय पर इलाज मिल सके.
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