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बर्न इंजरी होने पर क्या करें और क्या नहीं? PGI चंडीगढ़ के डॉक्टर से जानें सही तरीका

Diwali Safety Tips Burn injury Treatment ( Canva )

चंडीगढ़: दिवाली पर पटाखे जलाते समय जरा सी लापरवाही हाथ, उंगलियों, चेहरे और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. हर साल त्योहारों के दौरान पटाखों से जलने और चोट लगने के मामले सामने आते हैं. कई बार चोट इतनी गंभीर होती है कि इलाज के बाद भी हाथों की सामान्य काम करने की क्षमता पूरी तरह वापस नहीं आ पाती. इसी मुद्दे पर ईटीवी भारत की टीम ने चंडीगढ़ पीजीआई के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल पराशर के साथ बातचीत की.

दिवाली पर पटाखा जलाते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी: डॉक्टर अतुल पराशर ने कहा कि दिवाली खुशियों का त्योहार है और इसे मनाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है. पटाखे जलाते समय छोटी-छोटी सावधानियां बरतकर कई दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है. डॉक्टर अतुल ने बताया कि सिर्फ पटाखे नहीं, कई बार दीए और मोमबत्ती की वजह से भी आग लग जाती है. उन्होंने इस संबंध में सुरक्षित दिवाली के लिए जरूरी बातें भी साझा की हैं.

PGI चंडीगढ़ के डॉक्टर ने बर्न इंजरी के प्राथमिक उपचार के बारे में बताया (ETV Bharat) कपड़ों और पटाखों को लेकर बरतें सावधानी: डॉक्टर पराशर ने बताया कि पटाखे जलाते समय सिंथेटिक और ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए. सूती और शरीर पर ठीक से फिट होने वाले कपड़े बेहतर हैं. पटाखे जलाते समय जूते जरूर पहनें और उनसे उचित दूरी बनाए रखें. बच्चों को अकेले पटाखे ना जलाने दें और उन्हें पटाखों के पास खड़े होने से रोकें. जो पटाखे जलाने के बाद नहीं फूटते, उन्हें दोबारा उठाने या जलाने की कोशिश ना करें. ऐसा करने से हाथ और उंगलियों में गंभीर चोट लग सकती है. पटाखे जलाने के बाद बचे हुए अवशेषों को पानी या रेत से भरी बाल्टी में डालें. इससे किसी के पैर में चोट लगने या आग लगने का खतरा कम होगा. ये भी पढ़ें- हर लिंफोमा मरीज का कैंसर अलग! चंडीगढ़ पीजीआई की रिसर्च में 48.1% में मिला TP53 जीन का बदलाव जलने पर टूथपेस्ट नहीं, पानी का इस्तेमाल करें: उन्होंने बताया कि अगर पटाखे से हाथ या शरीर का कोई हिस्सा मामूली रूप से जल जाए तो प्रभावित जगह पर साफ पानी डालें. पानी तब तक डालते रहें, जब तक जलन कम ना हो जाए. जले हुए हिस्से पर टूथपेस्ट, नीली स्याही या कोई घरेलू नुस्खा ना लगाएं. उन्होंने ने यह भी सलाह दी है कि जलने के बाद प्रभावित हिस्से में सूजन आने से पहले अंगूठी, चूड़ियां और अन्य गहने उतार दें. आसपास पानी से भरी बाल्टी या अग्निशामक यंत्र जरूर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके.