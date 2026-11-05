Diwali 2026: फेफड़ों से लेकर पेट और ब्लड प्रेशर तक, डॉक्टर से जानिए इस दिवाली कैसे रखें अपनी सेहत का ध्यान
दीवाली के समय खाने-पीने की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान परिवार पहले से ही बहुत सारा खाना बनाकर रख लेते हैं फिर...
Published : November 5, 2026 at 12:58 PM IST
दीवाली का त्योहार खुशी और उत्साह का प्रतीक है. हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी और आपके परिवार की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े, कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है. दीवाली के दौरान आतिशबाजी, खान-पान और अन्य गतिविधियों से सेहत से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. जैसे कि दीवाली पर होने वाला वायु प्रदूषण सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है, नींद का रूटीन बिगड़ सकता है, त्योहार के दौरान जरूरत से ज्यादा मिठाइयां खाने से डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, और अधिक नमक या वसा से दिल की बीमारियों के रिस्क बढ़ सकते हैं.
इस दौरान बाजार में मिलने वाली मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट या स्वच्छता की कमी से फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. ये समस्याएं उन लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकती हैं, जिन्हें पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है.
दीवाली के दौरान अपनी सेहत का रखें ध्यान
- दीवाली के दौरान, सबसे बड़ी चिंता पटाखों की वजह से हवा की गुणवत्ता का खराब होना है. पटाखों के धुएं से ऐसे कण और हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो फेफड़ों में जलन पैदा कर सकती हैं, अस्थमा का दौरा (अस्थमा अटैक) ला सकती हैं, और ब्रोंकाइटिस या COPD जैसी पहले से मौजूद सांस की बीमारियों को और गंभीर बना सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल की बीमारी वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है. अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए, घर से बाहर कम से कम समय बिताएं और पटाखों के धुएं से दूर रहें. अगर जरूरी हो, तो अच्छी तरह फिट होने वाला N95 मास्क पहनें.
- देर रात तक चलने वाले जश्न दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. देर तक जागना, नींद के रूटीन में बदलाव आना, भारी भोजन करना, और बहुत ज्यादा उत्साह या तनाव महसूस करना, ये सभी बातें दिल पर दबाव डालती हैं. पर्याप्त नींद न लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्ट्रेस हार्मोन (तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन) में बढ़ोतरी हो सकती है, और ब्लड शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव आ सकता है. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या डायबिटीज है, उन्हें सोने का एक निश्चित समय रखना चाहिए और देर रात भारी भोजन करने से बचना चाहिए.
- डायबिटीज के मरीजों के लिए एक और चिंता का विषय मिठाइयां खाना है. 'शुगर-फ्री' मिठाइयां एक अच्छा विकल्प लग सकती हैं, लेकिन इन्हें बिना किसी सीमा के खाना हमेशा सुरक्षित नहीं होता. इनमें भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और कैलोरी हो सकते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को बदल सकते हैं. कुछ 'शुगर सब्स्टिट्यूट' (चीनी के विकल्प) ज्यादा मात्रा में खाने से पेट भी खराब कर सकते हैं. डायबिटीज वाले लोगों को खाने-पीने की चीजों के लेबल पढ़ने चाहिए, मात्रा (पोर्शन साइज) का ध्यान रखना चाहिए और त्योहार के दौरान क्या खाएं, इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- दीवाली के समय खाने-पीने की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान परिवार पहले से ही बहुत सारा खाना बनाकर रख लेते हैं. मिठाइयां, दूध से बनी चीजें और पका हुआ खाना अगर लंबे समय तक बाहर रखा रहे, तो उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं. खाने को गलत तरीके से स्टोर करना, बार-बार गर्म करना या कमरे के तापमान पर खुला छोड़ देने से फूड पॉइजनिंग, दस्त या उल्टी होने का खतरा बढ़ जाता है. खाने की चीजों को तुरंत ठंडा करके रखें, उन्हें साफ और एयरटाइट डिब्बों में स्टोर करें, और खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह गर्म कर लें.
दीवाली का समय आनंद लेने और जश्न मनाने का है. सेहत से जुड़े इन खतरों के बारे में जानकर आप अपने त्योहार को और भी सुरक्षित बना सकते हैं. सीमित मात्रा में मिठाइयां खाना, पर्याप्त नींद लेना, पटाखों के धुएं से दूर रहना और खाने-पीने की चीजों को सही तरीके से संभालना, ये सभी बातें सेहत की रक्षा करने में मदद करती हैं. थोड़ी सी जागरूकता और कुछ आसान सावधानियां त्योहार की खुशियों को बनाए रखने के साथ-साथ आपकी सेहत को भी सुरक्षित रख सकती हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)