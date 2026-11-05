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Diwali 2026: फेफड़ों से लेकर पेट और ब्लड प्रेशर तक, डॉक्टर से जानिए इस दिवाली कैसे रखें अपनी सेहत का ध्यान

Diwali 2026: फेफड़ों से लेकर पेट और ब्लड प्रेशर तक ( GETTY IMAGES AND ANI )

दीवाली का त्योहार खुशी और उत्साह का प्रतीक है. हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी और आपके परिवार की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े, कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है. दीवाली के दौरान आतिशबाजी, खान-पान और अन्य गतिविधियों से सेहत से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. जैसे कि दीवाली पर होने वाला वायु प्रदूषण सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है, नींद का रूटीन बिगड़ सकता है, त्योहार के दौरान जरूरत से ज्यादा मिठाइयां खाने से डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, और अधिक नमक या वसा से दिल की बीमारियों के रिस्क बढ़ सकते हैं.

इस दौरान बाजार में मिलने वाली मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट या स्वच्छता की कमी से फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. ये समस्याएं उन लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकती हैं, जिन्हें पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है.