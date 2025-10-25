मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां, डॉक्टर से जानिए ये आम बीमारियों क्यों हैं अधिक खतरनाक?
मौसम बदलने के साथ ही कई बीमारियां बढ़ जाती हैं. आखिर इसका क्या कारण हैं. डॉक्टर से जानिए आम बीमारियां कितनी खतरनाक हैं?
Published : October 25, 2025 at 2:36 PM IST|
Updated : October 25, 2025 at 2:50 PM IST
शिमला: सर्दी ने धीरे-धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है. सुबह-शाम की ठंडक अब महसूस होने लगी है. कपड़ों की अलमारी से स्वेटर, मफलर और मोजे बाहर आने लगे हैं. इस बदलते मौसम के साथ ही एक चिंता बढ़ने लगी है. 'कहीं सर्दी-जुकाम या बुखार न हो जाए…' दरअसल, मौसम का बदलना प्रकृति का एक खूबसूरत चक्र है. पर यही बदलाव कभी-कभी हमारी सेहत के लिए चुनौती भी बन जाता है. जैसे-जैसे तापमान ऊपर-नीचे होता है, वैसे-वैसे शरीर को नए माहौल के अनुसार खुद को ढालने में वक्त लगता है. इस बीच इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है और वायरस-बैक्टीरिया तेजी से सक्रिय हो जाते हैं. यही वजह है कि बदलते मौसम में लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं.
मौसम बदलते वक्त बीमार क्यों पड़ते हैं?
दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के मेडिकल फिजिशियन डॉ. कपिल चौहान का कहना है कि, "मौसम का सीधा असर हमारे शरीर की कार्यप्रणाली पर पड़ता है. जब तापमान में उतार-चढ़ाव होता है, हवा की नमी बदलती है या वातावरण में अचानक ठंडक बढ़ जाती है तब शरीर को अपने तापमान को स्थिर रखने में दिक्कत होती है. जब मौसम में ठंड-गर्मी या नमी का उतार-चढ़ाव होता है, तो शरीर को एडजस्ट करने में समय लगता है. इस दौरान हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और वायरस या बैक्टीरिया का असर जल्दी होता है. इसलिए सर्दी-जुकाम, बुखार, गले में दर्द, खांसी या एलर्जी जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं. यह समस्या हर उम्र के लोगों में दिखती है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में इसका असर ज्यादा होता है."
शरीर पर मौसम का असर
- तापमान में गिरावट: जब हवा ठंडी होती है तो शरीर की नाक और गले के ऊतक सिकुड़ने लगते हैं. इससे वाइट ब्लड सेल्स (White Blood Cells) वहां तक आसानी से नहीं पहुंच पाती. इम्युनिटी कमजोर होती है और वायरस को हमला करने का मौका मिल जाता है.
- हवा की नमी बदलना: सर्द मौसम में हवा शुष्क (ड्राई) हो जाती है. इससे नाक और गले की म्यूकस लाइनिंग सूख जाती है. ये परतें हमारे शरीर को बैक्टीरिया से बचाती हैं, लेकिन सूखने पर उनका सुरक्षा कवच टूट जाता है.
- विटामिन D की कमी: सर्दियों में धूप कम निकलती है. धूप से मिलने वाला विटामिन D शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है. इसकी कमी से शरीर कमजोर पड़ता है और संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है.
- वायरस का एक्टिव होना: ठंड में कुछ वायरस जैसे राइनोवायरस (Rhinovirus) और इन्फ्लूएंजा वायरस ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं. नाक का तापमान जैसे ही शरीर के औसत तापमान से 3-4 डिग्री कम होता है, वैसे ही वायरस की वृद्धि तेज हो जाती है.
प्रदूषण और एलर्जी
मौसम बदलते समय हवा में धूल, धुआं, परागकण (Pollen), और फफूंद के कण बढ़ जाते हैं. ये सब एलर्जी, खांसी और सांस की तकलीफ बढ़ाते हैं. जिन लोगों को अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस है, उनके लिए यह समय सबसे मुश्किल होता है.
डॉक्टर कपिल चौहान का कहना है कि, "सर्दी या मौसम के बदलाव के दौरान सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. नाक बहना, हल्का बुखार या खांसी को छोटी बात समझकर इलाज टाल देते हैं. जबकि शुरुआती देखभाल से ये बीमारियां आगे नहीं बढ़ती. मौसम बदलने पर लोग अक्सर भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के जाते हैं, ठंडे पेय पीते हैं और नींद पूरी नहीं लेते ये सब इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं."
बदलते मौसम में बढ़ने वाली आम बीमारियां
डॉक्टर के अनुसार, बदलते मौसम में बढ़ने वाली बीमारियों में सर्दी-जुकाम (Common Cold), वायरल फीवर (Viral Fever), गले का इंफेक्शन या खराश, खांसी (Dry या Wet), त्वचा का ड्राई होना या फंगल इंफेक्शन, सांस की तकलीफ/अस्थमा अटैक, एलर्जी (धूल, धुएं या पराग से), आंखों में जलन या कंजंक्टिवाइटिस, पेट दर्द, उल्टी, गैस्ट्रो इन्फेक्शन प्रमुख है. इसके अलावा बदलते मौसम में शरीर दर्द और थकान और बच्चों में बार-बार बुखार और खांसी आमी बीमारियां हैं. शुरुआती लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज करें. अक्सर लोग छोटी-छोटी तकलीफों को 'सीजनल' मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डॉ. कपिल चौहान का कहना है कि ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है.
ध्यान देने योग्य लक्षण
फिजिशियन डॉ. कपिल चौहान ने बताया कि, बदलते मौसम के साथ वायरल संक्रमण के कुछ लक्षण हैं. जैसे- लगातार नाक बहना या बंद होना. गले में खराश, दर्द या जलन, हल्का या तेज बुखार, सिर दर्द, थकान या शरीर दर्द, आंखों में लालिमा या खुजली, सांस लेने में दिक्कत और पेट दर्द, उल्टी या ढीला पेट होना प्रमुख लक्षण हैं.
"अगर ये लक्षण तीन से पांच दिन से ज्यादा बने रहें या बार-बार लौटकर आएं, तो खुद से दवा न लें, डॉक्टर को दिखाएं. क्योंकि कई बार वायरल इंफेक्शन से शुरुआत होती है, जो आगे चलकर बैक्टीरियल इंफेक्शन में बदल सकता है." - डॉ. कपिल चौहान
बदलते मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन?
बच्चों का इम्यून सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं होता. वे स्कूल में भीड़भाड़ में रहते हैं, ऐसे में बदलते मौसम के साथ बच्चों में वायरस तेजी से फैलता है. जबकि, उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है. साथ ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हृदय रोग वाले लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं. एलर्जी या अस्थमा वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. बदलते मौसम में धूल और परागकण ऐसे मरीजों की स्थिति को खराब कर देते हैं. ऑफिस या ट्रैवल करने वाले लोग में बार-बार तापमान के बदलाव- जैसे एसी से बाहर की ठंडी हवा में आने पर शरीर पर सीधा असर पड़ता है.
असरदार हेल्थ टिप्स
डॉ. कपिल चौहान ने बताया कि, बदलते मौसम में सेहतमंद रहने के लिए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचें. सिर और पैरों को ढक कर रखें. रात में हल्की रजाई या कंबल जरूर लें. गुनगुना पानी पिएं. इसमें नींबू और शहद मिलाने से गला साफ रहता है और इम्यूनिटी बढ़ती है. तुलसी, अदरक और हल्दी का सेवन करें. ये प्राकृतिक एंटीवायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व हैं. ग्रीन टी या हर्बल चाय पिएं. यह शरीर को गर्म रखती है और डिटॉक्स करने में मदद करती है. हाइड्रेशन पर ध्यान दें. पानी, सूप, नारियल पानी जैसे पेय नियमित लें. भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें. खासकर अगर आप सार्वजनिक परिवहन या बाजार में जा रहे हैं.
बच्चों की वैक्सीन और हेल्थ चेकअप समय पर कराएं. रोजाना 7–8 घंटे की नींद लें. नींद पूरी न होने पर शरीर की रिकवरी प्रक्रिया प्रभावित होती है. मौसमी फल खाएं. संतरा, अमरूद, अनार में विटामिन C भरपूर होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. ठंडे पेय और जंक फूड से बचें. इससे गले और पेट दोनों पर असर पड़ता है. संक्रमण से बचाव का सबसे आसान और असरदार तरीका है, हाथ धोने की आदत अपनाएं. डॉक्टर की सलाह से फ्लू वैक्सीन लगवाएं. खासतौर पर जिन लोगों को सर्दियों में बार-बार सर्दी-जुकाम होता है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में पीजी-सुपर स्पेशियलिटी नीति में बदलाव, जीडीओ कैटेगरी को इन्सेंटिव, बॉन्ड मनी अब 90 लाख
ये भी पढ़ें: पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी