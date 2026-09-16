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क्या कम ऊंचाई से गिरने या मामूली चोट लगने पर भी टूट जाती है आपकी हड्डी? तो न करें नजरअंदाज

क्या कम ऊंचाई से गिरने या मामूली चोट लगने पर भी टूट जाती है आपकी हड्डी? ( GETTY IMAGES )

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? डॉ. अमे गुरसाले का कहना है कि फ्रैक्चर होने पर बहुत ज्यादा दर्द, सूजन, चोट के निशान, छूने या हिलने-डुलने पर दर्द और प्रभावित अंग का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है. कभी-कभी हड्डी का आकार भी बदल सकता है. हालांकि, हल्की दरार या चोट के मामलों में, जहाँ हड्डी अपनी जगह से नहीं हिलती, वहां लक्षण हमेशा साफ तौर पर दिखाई नहीं देते.

खास बात यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस के अक्सर कोई साफ लक्षण तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कि फ्रैक्चर न हो जाए. इसलिए, मामूली चोट से होने वाला फ्रैक्चर ही अक्सर बीमारी का पहला चेतावनी संकेत होता है.

डॉ. अमे गुरसाले के अनुसार, हड्डियों को कमजोर करने वाले फैक्टर्स में उम्र बढ़ना, महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हार्मोनल बदलाव, कैल्शियम या विटामिन D की कमी, शारीरिक गतिविधि की कमी, शरीर का कम वजन, स्मोकिंग, शराब का ज्यादा सेवन और कुछ दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल शामिल हैं. कुछ अन्य मेडिकल स्थितियां भी इस बीमारी का कारण बन सकती हैं.

हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस को एक 'साइलेंट किलर' कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी दर्द या बाहरी बदलाव के हड्डियों को अंदर से खोखला करती रहती है. ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का घनत्व (डेंसिटी) और अंदरूनी बनावट कमजोर होने लगती है. हालांकि हड्डी बाहर से सामान्य दिख सकती है, लेकिन उसकी मजबूती कम हो जाती है. नतीजतन, एक मामूली चोट (जिससे स्वस्थ हड्डी पर कोई असर नहीं पड़ता) ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित हड्डी में फ्रैक्चर का कारण बन सकती है.

सह्याद्रि हॉस्पिटल, बिबवेवाड़ी पुणे में अनुभवी कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. (मेजर) अमे गुरसाले (रिटायर्ड) कहते हैं कि हल्की सी गिरावट से भी हड्डी का फ्रैक्चर होना ऑस्टियोपोरोसिस या कमजोर हड्डियों का एक अहम संकेत हो सकता है. इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए या सिर्फ हड्डी टूटने से होने वाला आम दर्द समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए. मेडिकल भाषा में इसे 'फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर' कहा जाता है. ऐसे फ्रैक्चर ज्यादातर कलाई, कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और बांह के ऊपरी हिस्से में देखे जाते हैं.

कभी-कभी, घर पर चलते समय, कोई फिसल सकता है, कुर्सी से गिर सकता है, या खड़े होने पर बैलेंस खो सकता है, जिससे हाथ, कलाई या कूल्हे में फ्रैक्चर हो सकता है. पहली नजर में, ऐसा लग सकता है कि गिरने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन, अगर गिरना मामूली था फिर भी हड्डी टूट गई, तो इसे सिर्फ चोट मानकर आगे बढ़ना ठीक नहीं है.

अगर आपकी कलाई, कूल्हे, रीढ़ की हड्डी या किसी और हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है (खासकर मामूली रूप से गिरने के बाद) तो आपको न सिर्फ फ्रैक्चर के इलाज के लिए, बल्कि अपनी हड्डियों की मजबूती की जांच करवाने के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

जांच में क्या-क्या शामिल होता है?

चोट की जांच के अलावा, डॉक्टर जरूरत पड़ने पर एक्स-रे या दूसरे टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं. अगर मामूली चोट से हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी की मजबूती की जांच करना भी जरूरी हो सकता है. इसके लिए, बोन डेंसिटी टेस्ट (जिसे DXA या बोन मिनरल डेंसिटी (BMD) टेस्ट कहा जाता है) की सलाह दी जा सकती है. इसके अलावा, मरीज की हालत के आधार पर कैल्शियम, विटामिन D और दूसरी जरूरी चीजों के लिए टेस्ट किए जाते हैं. भारतीय गाइडलाइंस के अनुसार, मामूली चोट से हड्डी टूटना ऑस्टियोपोरोसिस की जांच का एक अहम आधार माना जाता है.

फ्रैक्चर का इलाज कैसे किया जाता है?

डॉ. अमे गुरसाले के मुताबिक, इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर कितना गंभीर है, और क्या हड्डी अपनी जगह से हट गई है. छोटे और स्थिर फ्रैक्चर के मामले में, हड्डी को ठीक होने के लिए स्प्लिंट, कास्ट या ब्रेस का इस्तेमाल करके स्थिर रखा जा सकता है. डॉक्टर दर्द और सूजन को कम करने के लिए जरूरी दवाएं भी देते हैं.

क्या कम ऊंचाई से गिरने या मामूली चोट लगने पर भी टूट जाती है आपकी हड्डी? (GETTY IMAGES)

हालांकि, अगर हड्डी अपनी जगह से काफी हट गई है, कई टुकड़ों में टूट गई है, या जोड़ के पास कोई जटिल फ्रैक्चर है, तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है. सर्जरी के दौरान, प्लेट, स्क्रू, रॉड या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करके हड्डी को सही जगह पर लाया जाता है और स्थिर किया जाता है. कूल्हे के कुछ गंभीर फ्रैक्चर में (खासकर बुजुर्ग मरीजों में) जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है.

सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी और धीरे-धीरे सामान्य गतिविधियों में लौटना भी इलाज का अहम हिस्सा है. समय पर रिहैबिलिटेशन से चलने-फिरने की क्षमता और रोजमर्रा के काम करने की आजादी वापस पाने में मदद मिलती है.

टूटी हुई हड्डी को ठीक करना ही काफी नहीं है

डॉ. अमे गुरसाले कहते हैं कि अगर मामूली रूप से गिरने पर फ्रैक्चर हो जाए और जांच में हड्डियां कमजोर पाएं, तो सिर्फ फ्रैक्चर का इलाज करने से असल समस्या हल नहीं होती, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज भी जरूरी हो सकता है. मरीज को फ्रैक्चर का कितना खतरा है, इसके आधार पर डॉक्टर हड्डी मजबूत करने वाली दवाएं, कैल्शियम और विटामिन D की सही मात्रा लेने, और साथ ही एक्सरसाइज व जीवनशैली में बदलाव की सलाह दे सकते हैं. कुछ मरीजों को भविष्य में फ्रैक्चर के खतरे को कम करने के लिए दवाएं, जैसे कि बिस्फोस्फोनेट्स दी जा सकती हैं. इलाज का मकसद न सिर्फ मौजूदा फ्रैक्चर को ठीक करना है, बल्कि भविष्य में होने वाले फ्रैक्चर को रोकना भी है.

हल्की-फुल्की चोट या गिरने को भी एक अहम चेतावनी मानें

अगर मामूली सी चोट या गिरने से हड्डी टूट जाती है, तो इसे सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानकर नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है. यह शरीर का एक संकेत हो सकता है कि हड्डियों की मजबूती की जांच करने की जरूरत है. हालांकि टूटी हुई हड्डी का इलाज जरूरी है, लेकिन इसके असली कारण (जैसे कमजोर हड्डियां) का पता लगाना शायद और भी ज्यादा जरूरी है.

क्या कम ऊंचाई से गिरने या मामूली चोट लगने पर भी टूट जाती है आपकी हड्डी? (GETTY IMAGES)

समय पर जांच, सही इलाज, उचित रिहैबिलिटेशन और भविष्य में हड्डी टूटने से बचाने की योजना, हड्डियों की लंबे समय तक मजबूती बनाए रखने और व्यक्ति की आजादी को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)