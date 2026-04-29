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डायबिटीज के मरीजों को हो सकती हैं मुंह की गंभीर बीमारियां, डॉक्टर से जानें कारण और बचाव के तरीके

डायबिटीज के मरीजों को मुंह की सेहत से जुड़े गंभीर खतरे भी होते हैं. अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर मसूड़ों और दांतों को गंभीर रूप से नुकसान...

Diabetic patients are at risk of severe oral diseases;
डायबिटीज के कारण मुंह के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 29, 2026 at 1:29 PM IST

7 Min Read
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आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, हर किसी की लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव आया है. लोग अपनी बिजी लाइफ के कारण अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर रहे हैं. काम का बोझ, करियर की भागदौड़ और सोशल मीडिया की लत ने लोगों की मेंटल शांति छीन ली है. इसका उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ रहा है. नतीजतन, बहुत से लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं. कम उम्र में मोटापा एक महामारी बन गया है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं.

आज के समय में डायबिटीज ने कई लोगों की जिंदगी से खुशियां छीन ली हैं. डायबिटीज को शरीर में धीरे-धीरे फैलने वाला जहर कहा जाता है. 'ETV भारत' ने डायबिटीज को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है. ऐसे में आज इस खबर के माध्यम से जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के मुंह के स्वास्थ्य पर हाई ब्लड शुगर का क्या असर पड़ता है...

Diabetic patients are at risk of severe oral diseases;
डायबिटीज के कारण मुंह के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? (GETTY IMAGES)

डायबिटीज के कारण मुंह के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
डायबिटीज धीरे-धीरे शरीर के कई अंगों को बेकार कर देती है. इससे शरीर कई खतरनाक बीमारियों का घर बन जाता है. डायबिटीज से दिल, लिवर, किडनी, आंखें, दांत और मसूड़े खराब हो सकते हैं. अगर ब्लड शुगर को लंबे समय तक कंट्रोल न किया जाए, तो इससे मुंह से जुड़ी कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. दरअसल, डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर से लार में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और मसूड़ों की बीमारी (पायरिया), दांतों में सड़न, मुंह सूखना और फंगल इन्फेक्शन (थ्रश) जैसी गंभीर ओरल हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं. यह घाव भरने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है.

Diabetic patients are at risk of severe oral diseases;
डायबिटीज के कारण मुंह के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? (ETV Bharat)

डायबिटीज के कारण ओरल हेल्थ पर इस तरह पड़ता है असर....

  • दांतों का कमजोर होना (ढीलापन): यह डायबिटीज के मरीजों को होने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है. मुंह में दांतों को पकड़ने वाली हड्डियां भी धीरे-धीरे कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण दांत मसूड़ों से अलग होने लगते हैं. इस वजह से दांत हिलने लगते हैं. नतीजतन, दांत गिर सकता है या दर्द के कारण आपको दांत निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है.
  • मसूड़ों में बार-बार सूजन: अगर डायबिटीज कंट्रोल में न हो, तो मसूड़ों से जुड़ी कई समस्याएं होने का खतरा रहता है. खून में शुगर का लेवल अधिक होने पर शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है. इस वजह से मुंह में जर्म्स पनपने लगते हैं. डायबिटीज के मरीजों को मसूड़ों में सूजन होने का खतरा ज्यादा होता है. मसूड़ों में लालिमा और सूजन जैसी समस्याएं होती हैं. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को अपनी ओरल हेल्थ का ठीक से ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी है.
  • मुंह सूखना: डायबिटीज के मरीजों में मुंह सूखना एक आम समस्या है. इसे मेडिकल भाषा में 'जेरोस्टोमिया' भी कहते हैं. हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से बार-बार पेशाब आता है. इससे शरीर से ज्यादा पानी निकल जाता है. नतीजतन, मुंह में नमी कम हो जाती है. लार की मात्रा भी कम हो जाती है. लार ग्रंथियां भी ठीक से काम नहीं करतीं. इस वजह से मुंह में लार कम बनती है. इसका सीधा असर मुंह के सूखेपन पर पड़ता है.
  • मुंह के घावों का धीरे-धीरे ठीक होना: डायबिटीज के मरीजों में मुंह के घाव धीरे-धीरे ठीक होते हैं. ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने से ब्लड फ्लो कम हो जाता है. घावों तक कम ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं. इस वजह से मुंह और मसूड़ों के घाव धीरे-धीरे ठीक होते हैं. जब शरीर में शुगर का लेवल अनकंट्रोल्ड होता है, तो बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है. जिसके कारण इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है. बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन भी बढ़ जाते हैं. मुंह में माइक्रोब्स की संख्या भी बढ़ जाती है.

इन बातों का ध्यान रखें
इस मामले को लेकर प्रोफेसर डॉ. रितेश कलास्कर का कहना है कि डायबिटीज के मरीज ऊपर बताई गई सभी समस्याओं से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं. इसके लिए दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना बहुत जरूरी है. रात को सोने से पहले रेगुलर ब्रश करें, अपनी उंगलियों से अपने मसूड़ों की मालिश करें, हर छह महीने में डॉक्टर से अपने मुंह की जांच करवाएं और बिल्कुल भी स्मोकिंग न करें.

भारत डायबिटीज की राजधानी है
भारत को डायबिटीज की राजधानी के तौर पर नई पहचान मिली है. देश में हर उम्र के डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. डायबिटीज के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, खासकर युवाओं में. दांतों में सड़न और मसूड़ों में सूजन जैसी कई समस्याएं हो रही हैं. डायबिटीज एक नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज है, जो काफी तेजी से बढ़ रही हैं. ये बीमारियां फैलने वाली बीमारियों की तरह तेजी से नहीं फैलतीं, बल्कि धीरे-धीरे शरीर के अंगों को खराब करती हैं. डायबिटीज सिर्फ बुज़ुर्गों में ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चों और युवाओं में भी देखी जा रही है.

Diabetic patients are at risk of severe oral diseases;
डायबिटीज के कारण मुंह के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? (ETV Bharat)

शोध क्या कहता है?
टाइप 1 डायबिटीज (T1DM) वाले 73 फीसदी बच्चों के मसूड़ों में सूजन (जिंजिवाइटिस) होती है, जबकि 27 फीसदी बच्चों को पीरियोडोंटाइटिस (मसूड़ों की एक गंभीर इन्फेक्शन वाली बीमारी) होने की संभावना होती है. टाइप 1 डायबिटीज (T1DM) वाले बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में जिंजिवाइटिस (मसूड़ों में सूजन) का खतरा काफी ज्यादा होता है. यह एक शोध में साबित हो चुका है. हाल की स्टडीज के अनुसार, यह रिस्क इस तरह है..

डायबिटीज के मरीजों में मसूड़ों से खून आने (जिंजिवाइटिस) की दर लगभग 71.11 फीसदी देखी गई है. लगभग 64.44 फीसदी डायबिटीज के मरीजों में पीरियोडोंटाइटिस पाया जाता है. रिसर्च बताती है कि 10 से 15 फीसदी डायबिटीज के मरीज गंभीर पीरियोडोंटाइटिस से प्रभावित होते हैं. इसका खतरा दोगुना है. हाई ब्लड शुगर मसूड़ों के नीचे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है, जिससे मसूड़ों में सूजन, हड्डी का नुकसान और आखिर में दांतों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है.

Diabetic patients are at risk of severe oral diseases;
डायबिटीज के कारण मुंह के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? (ETV Bharat)

बच्चों में मसूड़ों की बीमारी
मसूड़ों में सूजन (जिंजिवाइटिस): डायबिटीज वाले बच्चों में यह 50-90 प्रतिशत होता है. डायबिटीज़ वाले 10 से 30 प्रतिशत बच्चों में मसूड़ों की गंभीर बीमारी होती है. डायबिटीज वाले बच्चों में बिना डायबिटीज वाले बच्चों की तुलना में मसूड़ों की बीमारी होने की संभावना 2 से 3 गुना ज्यादा होती है. इन बीमारियों का जल्दी शुरू होना और गंभीर होना सीधे तौर पर ब्लड शुगर लेवल के खराब कंट्रोल से जुड़ा होता है.

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