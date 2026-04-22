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Diabetes Special : मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है, खत्म नहीं...लेकिन आयुर्वेद का 'चमत्कार' आज भी बरकरार

आयुर्वेद पर लोगों का भरोसा बना हुआ है... ( ETV Bharat Jodhpur )

भोजन के बाद मीठा नहीं लेना चाहिए : आयुर्वेद के अनुसार मधु, मीणा पदार्थ गुरु होता है, यानी कि यह भारी पदार्थ की श्रेणी में आता है, जिसे भोजन के बाद रात को पचाना संभव नहीं होता है, लेकिन आजकल चलन हो गया है कि रात को खाने के बाद आईसक्रीम के साथ मिठाई खाई जाती है, जो पचती नहीं है तो शरीर के लिए परेशानी खड़ी करती है. ऐसे में हमें हमारे पुराने तरीकों को अपनाना चाहिए. समय पर भोजन और समय पर सोना चाहिए. सुबह गर्म पानी की बजाय ताजा पानी, यानी जिसका तापमान अनुकूल हो उसका सेवन करना चाहिए.

तिक्त रस शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है. यह वायु और आकाश तत्वों से निर्मित होता है, जो शरीर में पित्त व कफ को शांत करता है. कड़वा स्वाद मरीज की स्थिति के अनुसार दिया जाता है. डॉ. मित्तल ने बताया कि आयुर्वेद शैली से लाइफ स्टाइल चलाते हैं तो ऐसी बीमारियों से हमेशा बचा जा सकता हैं.

कड़वी चीजें मधुमेह के लिए वरदान : जोधपुर के राजकीय खांडा फलसा आयुर्वेद अस्पताल के वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉ. अशोक मित्तल का कहना है कि आयुर्वेद में तिक्त रस का अर्थ कड़वा स्वाद होता है. मधुमेह के रोगी के लिए वरदान की तरह काम करता है. यह नीम, गिलोय, कुटकी, चिरायता, करेला, और मेथी जैसी औषधियों में पाया जाता है.

बदलते समय में आयुर्वेद पर कायम है भरोसा, देखिए रिपोर्ट... (ETV Bharat Jodhpur)

जबकि आयुर्वेद में यह संभव है, क्योंकि आयुर्वेद के उपचार का सिद्धांत निदान परिवर्जन है, यानी कि रोग जिस कारण से हो रहा है, उसे ठीक करना और उसे छोड़ना होता है. यही कारण है कि बदलते समय में आयुर्वेद पर लोगों का भरोसा बना हुआ है. डायबिटीज यानी मधुमेह पर नियंत्रण के साथ-साथ आयुर्वेद के सिद्धांतों की पालना से इसे खत्म भी किया जा सकता है. आयुर्वेद भी इसे जीवनशैली से जुड़ी बीमारी ही मानता है.

जोधपुर: बदलते दौर में मनुष्य की उम्र दवाइयों के भरोसे बढ़ या घट रही है. इसके साथ ही बीमारियां भी बढ़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असंक्रामक बीमारी के रूप में कोई बीमारी बढ़ रही है तो वह है डायबिटीज, जिसे मधुमेह कहते हैं. अभी इसको नियंत्रित किया जा सकता है, पूरी तरह से खत्म करना एलोपैथिक पद्धति में नहीं है.

ऋतु समयानुसार, आहार-विहार होना चाहिए : डॉ. मित्तल ने बताया कि पुराने समय में जब आयुर्वेद का ही चलन था तो पूरा चक्र ही आयुर्वेदानुसार चलता था. आयुर्वेद में हर ऋतु के अनुरूप आहार-विहार की नियमावाली है. इसका पालना करना आसान भी है. ऐसा किया जाता है तो मधुमेह सहित अन्य रोगों से व्यक्ति दूर रह सकता है. इसके लिए छह ऋतुओं के नियम बनाए गए हैं. ऋतु अनुसार ही आहार-विहार का पालन करना ऋतुचर्या कहलाता है. इससे व्यक्ति रोगों से दूर रहता है.

कफ प्रकृति (ETV Bharat GFX)

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आयुर्वेद में मधुमेह का उपचार : डॉ. मित्तल ने बताया कि आयुर्वेद में मधुमेह के लिए कई तरह की औषधियां हैं. इनका सही मिश्रण फायदेमंद होता है. दी गई औषधियां अगर समय पर व बताए गए परहेज से ली जाती है तो निश्चित रूप से उपचार होता है.

डॉ. मित्तल से उपचार ले रहे 46 साल के दिलीप वैष्णव ने बताया कि उनको एक साल पहले डायबिटीज हुई थी. 550 शुगर रहती थी. अंग्रेजी दवाइयों से उपचार शुरू किया, लेकिन 250 से नीचे शुगर का लेवल नहीं आया, जिसके बाद आयुर्वेद उपचार शुरू किया. आठ माह से उपचार ले रहे हैं. खाना खाने के बाद 140 से 150 शुगर लेवल रहता है. वैष्णव ने बताया कि दवाइयों के साथ-साथ मीठे से परहेज व डॉ. मित्तल के बताए अनुसार प्रतिदिन चार से पांच किलोमीटर घूमता हूं.

वात प्रकृति (ETV Bharat GFX)

शरीर के प्रकृति से तय होता है आहार-विहार : आयुर्वेद में रोगी के शरीर की प्रकृति के अनुसार ही आहार-विहार तय किए गए हैं. यह तीन मूल प्रकृति वात, पित्त व कफ होती हैं. इसके अनुसार ही तय किया जाता है कि किस प्रकृति के व्यक्ति को कैसा भोजन लेना चाहिए. अगर व्यक्ति इसके अनुसार जीवन यापन करता है तो वह रोगों से मुक्त रहता है. मधुमेह कफज प्रकृति के शरीर को होने की आशंका रहती हैं.

आयुर्वेद के उपचार का सिद्धांत निदान परिवर्जन है (ETV Bharat Jodhpur)

वात प्रकृति :

अनुकूल: गरम ताजा संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, अल्प व्यायाम, दूध, दही, घी एवं छाछ का प्रयोग. मेथी, गाजर, मूली, शलगम, केला, सेब, अनार, मौसंबी, सीताफल, मीठे-खट्टे ताजा फल, पेय पदार्थ एवं सूखे मेवे.

गरम ताजा संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, अल्प व्यायाम, दूध, दही, घी एवं छाछ का प्रयोग. मेथी, गाजर, मूली, शलगम, केला, सेब, अनार, मौसंबी, सीताफल, मीठे-खट्टे ताजा फल, पेय पदार्थ एवं सूखे मेवे. प्रतिकूल: ठंडा-बासी रूखा भोजन, कसेला, कड़वा, चरपरा, बेसन, नमकीन, चना, अरबी, आलू, पोहा, जामुन, मखाने, राजमा.

ठंडा-बासी रूखा भोजन, कसेला, कड़वा, चरपरा, बेसन, नमकीन, चना, अरबी, आलू, पोहा, जामुन, मखाने, राजमा. रोग संभावना: घुटना, कंधा, कमर दर्द, शरीर में कमजोरी, अनिद्रा, कब्ज, हाथ-पांव फटना.

पित्त प्रकृति :

अनुकूल: सुपाच्य ताजा घी युक्त भोजन, समय पर भोजन, मात्रा पूर्वक तरल भोजन, गाजर, मूली, पत्तागोभी, कट्टू, लौकी, तुरई, पेठा, अनार, निंबू, आंवला, मख्खन, गाय/बकरी का दूग्ध. इस समय रक्तदान लाभदायक.

सुपाच्य ताजा घी युक्त भोजन, समय पर भोजन, मात्रा पूर्वक तरल भोजन, गाजर, मूली, पत्तागोभी, कट्टू, लौकी, तुरई, पेठा, अनार, निंबू, आंवला, मख्खन, गाय/बकरी का दूग्ध. इस समय रक्तदान लाभदायक. प्रतिकूल: अधिक गरम, चरपरा, खट्टा, नमकीन भोजन, अधिक में भोजन, दिन में सोना, रात्रि में जगना, अधिक तनाव, गुस्सा, भूखे रहना, तले-भूने भोज्य पदार्थ.

अधिक गरम, चरपरा, खट्टा, नमकीन भोजन, अधिक में भोजन, दिन में सोना, रात्रि में जगना, अधिक तनाव, गुस्सा, भूखे रहना, तले-भूने भोज्य पदार्थ. रोग संभावना: एसीडिटी, छाले, अल्सर, मस्से, कील-मुहासे, फोड़े-फुंसी, नक्सीर, बालों का झड़ना-जल्दी सफेद होना, थायराइड एवं हाई ब्लड प्रेशर.

कफ प्रकृति :

अनुकूल: गरम ताजा कड़वा कसेला, तीखा भोजन, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ का सेवन. अदरक, लहसुन, मेथी, करेला, लौकी, तुरई, सहजन की सब्जी एवं नियमित व्यायाम और शहद का प्रयोग उपयोगी.

गरम ताजा कड़वा कसेला, तीखा भोजन, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ का सेवन. अदरक, लहसुन, मेथी, करेला, लौकी, तुरई, सहजन की सब्जी एवं नियमित व्यायाम और शहद का प्रयोग उपयोगी. प्रतिकूल: अधिक मीठा, ठंडा, भारी, बासी भोजन, मधुर फलों का अधिक मात्रा में सेवन, मैदा, बारीक आटा, मावा एवं मिठाइयों का सेवन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दिन में सोना.

अधिक मीठा, ठंडा, भारी, बासी भोजन, मधुर फलों का अधिक मात्रा में सेवन, मैदा, बारीक आटा, मावा एवं मिठाइयों का सेवन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दिन में सोना. रोग संभावना: डायबिटीज, दमा, खांसी, हृदय रोग, आमवात.

वहीं, आयुर्वेद उपचार से जुड़े भीतरी शहर के रहने वाले रतनलाल पुरोहित ने बताया कि वे लगातार आयुर्वेदिक दवाइयों से ही अपनी शुगर को काबू में रखे हुए हैं. एलोपैथिक से कुछ समय के लिए ही राहत मिलती है. आयुर्वेद दवाइयों के साथ-साथ मेथी, करेला व गिलोय का सेवन करते हैं, जिससे उनके शरीर में शुगर का लेवल सही रहता है. साथ में मीठा नहीं खाते हैं. डॉ. मित्तल ने बताया कि आयुर्वेद उपचार के साथ घरेलू औषधियां भी फायदा करती हैं जो तिक्त रस की होती हैं. आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ अन्य बीमारियों की दूसरी दवाइयां लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है.