ETV Bharat / health

डायबिटीज़ में खाने को लेकर क्या आप भी कंफ्यूज़ हैं, डायटिशियन ने बताया - कौन सी डाइट है राइट ?

डाइट हो राइट : डॉक्टर नैन्सी साहनी ने कहा कि कार्ब्स का खासा ख्याल रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं और जमकर कार्ब्स वाला फूड ले रहे हैं. फाइबर वाला खाना ज्यादा लेना जरूरी है. आप अगर लगातार बाहर से खाना मंगा रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले फूड खा रहे हैं, प्रोटीन की जगह प्रोटीन शेक ले रहे हैं तो ये गलत हैं. अगर आप देर रात खाना खाते हैं तो बिफोर ब्रेकफास्ट वाला शुगर लेवल बढ़ सकता है. अगर नाशते के बाद शुगर बढ़ रहा है तो आपको अपने नाश्ते को चेक कर खाने की जरूरत है. कहीं उसमें प्रोटीन की कमी तो नहीं, कहीं फाइबर की कमी तो नहीं. याद रखिए राइट डाइट से दवाइयां भी आपको कम खानी पड़ेगी.

तीन फैक्टर्स से बढ़ रहा डायबिटीज़ : उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, जो प्रकृति से मिल रहा है, उसे खाइए. आपको ध्यान रखना है कि आपका खान-पान क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है. तीन चीजें हैं जो डायबिटीज़ बढ़ा रही हैं. खाना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना और स्ट्रेस फैक्टर. आजकल टाइप 1 डायबिटीज 25 साल की उम्र में हो रहा है जो कि हैरानी की बात है. जिनको डायबिटीज़ हैं, उन्हें दवाई ठीक से लेनी चाहिए.

खाने को लेकर लोग कंफ्यूज़ हैं : पीजीआई चंडीगढ़ की डाइटिशियन डॉक्टर नैन्सी साहनी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए डायबिटीज़ की तुलना कचरे से की और कहा कि लोग अगर शरीर में कचरा अंदर डालेंगे तो कचरा ही बाहर आएगा. लोग रील्स देखकर कंफ्यूज़ हो रहे हैं कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या दिन में एक बार ही खाना चाहिए. हमारे पास तरह-तरह के पेशेंट आते हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या खाना चाहिए.

चंडीगढ़ : फिटनेस और स्पोर्ट्स के लिए पहचाने जाने वाले हरियाणा में अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ता जा रहा है. यहां अब घर-घर डायबिटीज़ के मरीज़ मिलने लगे हैं, ऐसे में डॉक्टर्स ने भी वॉर्निंग जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है. साथ ही अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए कहा है.

डाइटिशियन की सलाह : डॉ. साहनी और उनकी टीम ने डायबिटीज मरीजों पर डाइट से जुड़े कई रिसर्च किए हैं, जिनमें ये साफ सामने आया कि सही खानपान से ब्लड शुगर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. उनकी सलाह है कि ज्यादा मैदा और सफेद चावल की जगह आटा, बाजरा, ज्वार जैसे विकल्प अपनाएं, हर भोजन में सब्जियां और दाल जरूर शामिल करें, मीठा और तला हुआ कम करें, रोज कम से कम 30 मिनट चलना या हल्की एक्सरसाइज करें, शराब और जंक फूड से दूरी बनाएं.

डायबिटीज रोगियों को क्या खाना चाहिए? : डायबिटीज रोगियों को अपनी डाइट के मैनेजमेंट पर खासा फोकस करना चाहिए, ताकि शरीर को पोषण मिले और शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य रहे. ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिनमें स्टार्च न हो. इन सब्जियों में ब्रोकली, पालक, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां शामिल हैं. साबुत अनाज को डाइट में शामिल करना चाहिए जैसे ब्राउन राइस, ज्वार, ओट्स. साबुत अनाज धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं और ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकते हैं. डायबिटीज रोगियों को स्वस्थ वसा लेना चाहिए जो ना केवल ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकती है, बल्कि इससे दिल की सेहत भी सही रहती है. स्वस्थ वसा के लिए जैतून का तेल, नट्स, एवोकाडो का सेवन करें. अगर फल खाते हैं तो ऐसे फल खाने चाहिए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो. इन फलों में सेब, संतरा और जामुन जैसे फल शामिल हैं.

डायिबिटीज रोगियों को क्या खाना चाहिए ? (ETV Bharat)

डायबिटीज रोगियों को क्या नहीं खाना चाहिए? : डायबिटीज रोगियों को ऐसे खाने से बचना चाहिए जिनके सेवन से शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़े. ज्यादा चीनी युक्त ड्रिंक्स का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर में जाकर ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं. पैकेट बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा औऱ एनर्जी ड्रिंक्स इसमें आते हैं. इसकी जगह हर्बल टी या बिना चीनी वाली चाय का सेवन कर सकते हैं. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ भी डायबिटीज रोगियों को नहीं खाने चाहिए. ये खाद्य पदार्थ शरीर में जाकर ग्लूकोज के तेजी से अवशोषण का कारण बनते हैं जिससे ब्लड शुगर में तेजी से उतार चढ़ाव होता है. इन खाद्य पदार्थों में सफेद ब्रेड, पास्ता, केक, पेस्ट्रीज आते हैं. डायबिटीज रोगियों को ज्यादा सोडियम युक्त फूड्स भी खाने से बचना चाहिए. ज्यादा नमक के सेवन से शरीर में सोडियम बढ़ जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है. डायबिटीज रोगियों को फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे फुल क्रीम दूध, क्रीम से बचना चाहिए.

डायबिटिज़ देती है संकेत : डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है. अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में ये समस्या और गंभीर हो सकती है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : डायबिटीज अब लाइफटाइम रोग नहीं? PGIMER की रिसर्च बदल सकती है सोच, आए चौंकाने वाले नतीजे

ये भी पढ़ें : पनीर के पानी से बना सुपर हेल्थ ड्रिंक, लुवास ने तैयार किया देश का अनोखा व्हे कैफिर, बीपी, हार्ट मरीजों और बच्चों के लिए वरदान

ये भी पढ़ें : "10 साल के बच्चों में बढ़ रहा टाइप-2 डायबिटीज"... पीजीआई डॉक्टर की चेतावनी, बोले- "जीवनशैली बिगड़ी तो डायबिटीज पक्की"