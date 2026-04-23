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डायबिटीज से दूरी बेहद जरूरी, उत्तर भारत में रैपिड रफ्तार, पीजीआईएमईआर के डॉक्टर ने दी वॉर्निंग

गेहूं का कटोरा कहा जाने वाले पंजाब, हरियाणा समेत देश के उत्तर भारत के राज्यों में अब डायबिटीज़ तेज़ी से पैर पसार रहा है.

Diabetes is rising rapidly in North India with diet and lifestyle emerging as major contributing factors
डायबिटीज से दूरी बेहद जरूरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 23, 2026 at 10:58 AM IST

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चंडीगढ़ : देशभर में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे ये एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरा है. चिंता की बात ये है कि अब ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवा वर्ग भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है. खासकर उत्तर भारत, जिसे ‘गेहूं का कटोरा’ कहा जाता है, वहां डायबिटीज़ के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है.

डायबिटीज़ की बढ़ती समस्या : डायबिटीज़ की इस बढ़ती समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण बदलती जीवनशैली और खान-पान की आदतें मानी जा रही हैं. इस विषय पर ईटीवी भारत ने बात की चंडीगढ़ पीजीआई (PGI) के वरिष्ठ डॉक्टर संजय भदादा से जिन्होंने विस्तार से डायबिटीज़ पर अपनी बात रखी.

पीजीआईएमईआर के डॉक्टर ने दी वॉर्निंग (Etv Bharat)

खान-पान का पैटर्न बढ़ा रहा डायबिटीज : पीजीआईएमईआर (PGIMER) के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संजय भदादा के मुताबिक उत्तर भारत में खान-पान का पैटर्न डायबिटीज़ बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है. यहां गेहूं से बनी चीजें जैसे रोटी, पराठा और मैदा से तैयार खाद्य पदार्थ बड़ी मात्रा में खाए जाते हैं. इसके अलावा मीठे पेय, मिठाईयां और तले-भुने खाने का अधिक सेवन भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है. उन्होंने बताया कि आजकल फिजिकल एक्टिविटी में कमी भी एक बड़ा कारण है. पहले जहां लोग ज्यादा शारीरिक श्रम करते थे, वहीं अब बैठकर काम करने की आदत बढ़ गई है. इसके साथ ही तनाव, नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या भी डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा रहे हैं.

Diabetes is rising rapidly in North India with diet and lifestyle emerging as major contributing factors
टाइप 1 डायबिटीज़ (Etv Bharat)

कैसे पाएं डायबिटीज पर काबू ? : डॉ. भदादा ने ये भी बताया कि युवाओं में जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता चलन, जैसे पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स, शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, जो आगे चलकर डायबिटीज़ का कारण बनता है. समय रहते खान-पान में बदलाव, नियमित व्यायाम और हेल्थ चेकअप के जरिए इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. संतुलित आहार, जिसमें हरी सब्जियां, फाइबर युक्त भोजन और कम शुगर वाले पदार्थ शामिल हों, डायबिटीज़ से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं.

Diabetes is rising rapidly in North India with diet and lifestyle emerging as major contributing factors
टाइप 2 डायबिटीज़ (Etv Bharat)

किडनी फेल के कारणों में डायबिटीज : डॉ. भदादा के अनुसार, भारत में किडनी फेल होने के सबसे बड़े कारणों में डायबिटीज़ भी शामिल है. डॉ. भदादा बताते हैं कि जिन मरीजों की किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब होती है, उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी चुनौतियां कम नहीं होतीं. ऐसे मरीजों की सर्वाइवल रेट कम हो सकता है और कई मामलों में नई ट्रांसप्लांट की गई किडनी भी दोबारा प्रभावित हो जाती है.

Diabetes is rising rapidly in North India with diet and lifestyle emerging as major contributing factors
प्री डायबिटीज़ (Etv Bharat)

डायबिटीज़ के चलते हड्डियां हो रही कमजोर : डायबिटीज़ को अब तक लोग सिर्फ शुगर की बीमारी मानते थे, लेकिन अब इसके असर कहीं ज्यादा गहरे सामने आ रहे हैं. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. संजय कुमार भदादा की टीम के एक अध्ययन में चौंकाने वाली बात सामने आई है. स्टडी के मुताबिक, टाइप-2 डायबिटीज़ से जूझ रहे मरीजों में बड़ी संख्या में हड्डियां कमजोर होने की समस्या भी देखी जा रही है. करीब 250 से ज्यादा मरीजों पर किए गए इस रिसर्च में पाया गया कि लगभग 33% मरीजों को ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों का कमजोर होना) था. जबकि 40% से ज्यादा मरीज ऑस्टियोपीनिया (हड्डियों की शुरुआती कमजोरी) से जूझ रहे थे. यानी कुल मिलाकर करीब 73% मरीजों की हड्डियां सामान्य से कमजोर पाई गईं. ये आंकड़े इसलिए भी चिंताजनक हैं क्योंकि अक्सर डायबिटीज़ के मरीज अपनी हड्डियों की सेहत पर ध्यान ही नहीं देते.

Diabetes is rising rapidly in North India with diet and lifestyle emerging as major contributing factors
डायबिटीज़ के संकेत (Etv Bharat)

किन लोगों में ज्यादा खतरा? : अध्ययन में ये भी सामने आया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, महिलाएं, और जिनका वजन सामान्य या कम है, और जिनमें विटामिन D की कमी है, उनमें हड्डियां कमजोर होने का खतरा ज्यादा होता है.

Diabetes is rising rapidly in North India with diet and lifestyle emerging as major contributing factors
ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करें ? (Etv Bharat)

डॉक्टर क्या कहते हैं? : डॉ. भदादा के अनुसार, डायबिटीज़ सिर्फ शुगर लेवल तक सीमित नहीं है, ये शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है, जिनमें हड्डियां भी शामिल हैं. उन्होंने सलाह दी कि डायबिटीज़ के मरीजों को बीमारी के 4-5 साल बाद से ही नियमित रूप से हड्डियों की जांच (BMD टेस्ट) करवानी चाहिए. साथ ही विटामिन D का सही स्तर बनाए रखना, संतुलित आहार और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है. लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी जीवनशैली में सुधार करें और छोटी-छोटी सावधानियों के जरिए इस गंभीर बीमारी से खुद को सुरक्षित रखें.

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