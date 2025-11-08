ETV Bharat / health

भुने हुए चने से डायबिटीज को करें कंट्रोल, जानें रोजाना कैसे और कितना करें सेवन

भूने हुए चने अपने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई फाइबर और हाई प्रोटीन कंटेंट के कारण डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होते हैं, जानिए कैसे...

Diabetes can be controlled by eating roasted chickpeas or gram, learn the benefits of consuming it.
भुने हुए चने से डायबिटीज को करें कंट्रोल, जानें रोजाना कैसे और कितना करें सेवन (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 8, 2025 at 6:03 PM IST

6 Min Read
डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दवाइयां ही काफी नहीं हैं. अन्य सावधानियां भी जरूरी हैं. खास तौर पर, खान-पान में बड़े बदलाव जरूरी हैं. ऐसे में, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. नियमित व्यायाम भी ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल रखने में मदद करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि भुने हुए चने खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. आज की खबरों में जानें डायबिटीज में भुने हुए चने खाने के फायदों के बारे में , और ये भुने हुए चने डायबिटीज को कंट्रोल करने में कैसे मदद कर सकते हैं?

भुने हुए चने एक स्वादिष्ट नाश्ता हैं जो हेल्थ लिए भी फायदेमंद हैं. ये प्रोटीन और फाइबर के साथ-साथ कई मिनरल्स से भरपूर होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि भुने हुए चने खाना डायबिटीज रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है भुने हुए चने
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, भुने हुए चने डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है. यानी जब आप कोई भी खाना खाते हैं, तो खून में शुगर रिलीज होती है. जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, तो खून में शुगर ज्यादा रिलीज होती है. अगर आप कम इंडेक्स वाला खाना खाते हैं, तो खून में कम शुगर रिलीज होती है. हालांकि, छोले का इंडेक्स कम होता है. इसलिए शुगर लेवल नियंत्रण में रहता है. हार्मोन इंसुलिन भी उतना ही रिलीज होता है जितना जरूरी होता है. नतीजतन, डायबिटीज को मैनेज करना आसान होता है. ये चने प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर से भी भरपूर होते हैं. नतीजतन, अगर आप इन्हें खाते हैं, तो भी आपको बहुत अधिक कैलोरी नहीं मिलती है. यानी ये कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ हैं. फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है जिससे आपको भूख कम लगती है और आप अनहेल्दी फूड खाने से बच जाते हैं

Diabetes can be controlled by eating roasted chickpeas or gram, learn the benefits of consuming it.
भुने हुए चने से डायबिटीज को करें कंट्रोल, जानें रोजाना कैसे और कितना करें सेवन (GETTY IMAGES)

रोस्टेड चने खाने के फायदे
चने फाइबर से भरपूर होते हैं. यह पाचन क्रिया को धीमा करता है और ब्लड फ्लो में अधुक शुगर के प्रवाह को रोकता है. परिणामस्वरूप, ब्लड शुगर का स्तर नहीं बढ़ता है. फाइबर से भरपूर होने के कारण, यह आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है. यह पाचन के लिए आवश्यक बैक्टीरिया के विकास को भी बढ़ावा देता है. परिणामस्वरूप, मल त्याग सुचारू रूप से होता है. इसके अलावा, यह फाइबर ब्लड शुगर के स्तर को भी कंट्रोल करता है. चने प्रोटीन से भी भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है. ये भूख को भी कम करते हैं, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं. भरा हुआ पेट अनहेल्दी स्नैक्स खाने की इच्छा को कम करता है. यह सब फैक्टर्स डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है.

माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कई मिनरल्स से भरपूर होते हैं रोस्टेड चने
भूने हुए चने में मैग्नीशियम और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है. ये ऐसे मिनरल हैं जो इंसुलिन हार्मोन के सही ढंग से काम करने के लिए जरूरी हैं. ये मिनरल ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने के लिए भी बहुत जरूरी हैं. साथ ही मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है. मैग्नीशियम इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है. पोटैशियम नसों और muscle function को बेहतर बनाता है. इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है. डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अक्सर हाई बीपी की समस्या होती है. रोस्टेड चना इन दोनों को कंट्रोल करता है. इसमें आयरन के साथ-साथ कुछ अन्य पोषक तत्व भी होते हैं. डायबिटीज के कारण होने वाली थकान को कम करने में चना बहुत महत्वपूर्ण है. Micronutrients रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. ये खासतौर पर शरीर को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं. ये शारीरिक सहनशक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं.

Diabetes can be controlled by eating roasted chickpeas or gram, learn the benefits of consuming it.
भुने हुए चने से डायबिटीज को करें कंट्रोल, जानें रोजाना कैसे और कितना करें सेवन (GETTY IMAGES)

डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए चने कैसे खाएं
मुट्ठी भर चने ही काफी हैं. ज्यादा मात्रा में चने खाने से बचें, यानी 30 ग्राम से ज्यादा चने खाने से बचें. जितना हो सके, चने को सादा खाना ही बेहतर है. इन्हें नमक के साथ खाना उतना फायदेमंद नहीं माना जाता है. भूने हुए चने को दूसरे मेवों और बीजों के साथ खाना और भी बेहतर है. यह आहार डायबिटीज को जल्दी कंट्रोल करने में मदद करता है. भुने हुए चने सलाद, सूप और दही में डालकर भी खाया जा सकता हैं. ये कुरकुरे होते हैं और कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं. संतुलित आहार के साथ चने खाना भी अच्छा होता है. इससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है.

इस बात पर जरूर दें ध्यान
अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए, आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. खासकर, आपको ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स का सेवन सीमित करना चाहिए. मिठाइयों और प्रोसेस्ड स्नैक्स से लगभग पूरी तरह परहेज करना चाहिए. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ खाना सबसे अच्छा है. अपने दैनिक आहार में सब्जियां शामिल करें. हाइड्रेटेड रहना जरूरी है. पर्याप्त पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और आपकी सेहत भी बेहतर होती है. नियमित व्यायाम इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

