ETV Bharat / health

डायबिटीज आपकी दृष्टि को कर सकता है प्रभावित, जानिए 'डायबिटिक रेटिनोपैथी' के असर से अपनी आंखों को कैसे बचाएं?

डायबिटीज आपकी दृष्टि को कर सकता है प्रभावित, जानिए 'डायबिटिक रेटिनोपैथी' के असर से अपनी आंखों को कैसे बचाएं? ( ETV Bharat )