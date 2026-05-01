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Diabetes Special : लाइफस्टाइल बीमारी में खानपान की भूमिका महत्वपूर्ण, मिक्स ग्रेन आटा स्वस्थ विकल्प

डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारी में खानपान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में मिक्स ग्रेन आटा एक बेहतर और स्वस्थ विकल्प बनकर उभर रहा है. यह न केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषण भी प्रदान करता है.

वैश्विक स्तर पर देखें तो स्थिति और भी गंभीर है. हाल के अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार दुनिया में 80 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं और पिछले 30 वर्षों में यह संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है. डायबिटीज की रोकथाम के लिए कई तरह की दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन चिकित्सक कहते हैं कि सही खान पान से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है.

भारत में लगभग 7.7 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं और करीब 2.5 करोड़ लोग प्रीडायबिटिक स्थिति में हैं, यानी वे भविष्य में इस बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं. सबसे गंभीर तथ्य यह है कि 50% से अधिक लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है.

जयपुर: भारत में तेजी से डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं. डायबिटीज (मधुमेह) अब केवल बुजुर्गों की बीमारियां नहीं रहीं, बल्कि तेजी से युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही हैं. बदलती जीवन शैली, बढ़ता डिजिटल प्रभाव और घटती शारीरिक सक्रियता ने इस समस्या को एक व्यापक सामाजिक संकट बना दिया है. यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति अत्यंत चिंताजनक है.

मिक्स ग्रेन आटे में शामिल प्रमुख अनाज और उनके फायदे (ETV Bharat GFX)

बेहतर विकल्प : इसमें बाजार में मिलने वाला मिक्स ग्रेन आटा भी शामिल है, खासतौर पर आटे के चुनाव में लोग अब पारंपरिक गेहूं के आटे से आगे बढ़कर मिक्स ग्रेन आटा की ओर रुख कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि डायबिटीज मरीजों के लिए यह आटा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कई तरह के अनाजों का संतुलित मिश्रण होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है.

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क्या है मिक्स ग्रेन आटा ? : जयपुर में यह खास तरह का आटा बनाने वाले अंकित आचार्य का कहना है कि मिक्स ग्रेन आटा कई प्रकार के अनाजों को मिलाकर बनाया जाता है. इसमें आमतौर पर गेहूं के स्थान पर जौ, बाजरा, ज्वार, चना, रागी, दलों का उपयोग किया जाता हैं. हर अनाज अपने-अपने पोषक तत्वों के कारण शरीर को अलग-अलग लाभ देता है. मिक्स ग्रेन आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सामान्य गेहूं के आटे की तुलना में कम होता है. इससे भोजन के बाद ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता और इंसुलिन की जरूरत कम पड़ती है. यह आटा फाइबर से भरपूर है.

मिक्स ग्रेन आटा में कई तरह के अनाजों का संतुलित मिश्रण होता है... (ETV Bharat Jaipur)

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मिक्स ग्रेन आटे में शामिल प्रमुख अनाज और उनके फायदे :

जौ ब्लड शुगर कंट्रोल में बेहद प्रभावी यह फाइबर का अच्छा स्रोत.

बाजरा मैग्नीशियम से भरपूर और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है.

ज्वार ग्लूटेन-फ्री विकल्प होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर.

रागी में कैल्शियम होता है और डायबिटीज में धीरे-धीरे शुगर रिलीज करता है.

चने में प्रोटीन और फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को स्थिर रखता है.

अलसी के बीज एक बेहद पौष्टिक सुपरफूड हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं.

कलोंजी ब्लड शुगर और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में मदद करती है.

मेथी दाना कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण में मदद करता है.

सही अनुपात में मिक्स : मिक्स ग्रेन आटे में कई तरह के ग्रेन मिक्स किए जाते हैं. अंकित आचार्य का कहना है कि इसे सही अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है जो काफी जरुरी है. साथ ही कम तापमान पर सभी ग्रेन्स को पीसकर आटा तैयार किया जाता है और बीते कुछ सालो में इस आटे की मांग काफी बढ़ी है, खासकर डायबिटीज के मरीज इसका अधिक सेवन करते हैं. मिक्स ग्रेन आटा डायबिटीज मैनेजमेंट का एक प्रभावी हिस्सा होता है, लेकिन इसे संतुलित जीवनशैली के साथ ही अपनाना चाहिए. नियमित व्यायाम, तनाव नियंत्रण और पर्याप्त नींद भी उतने ही जरूरी है.