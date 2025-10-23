बिना दवा के नेचुरल तरीके से लिवर को करें डिटॉक्सीफाई, केवल इन 5 चीजों की पड़ेगी जरूरत
लिवर एक महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने सहित कई कार्य करता है. जानें कि इसे हेल्दी कैसे रखें...
Published : October 23, 2025 at 2:45 PM IST
जब लिवर ठीक से काम करता है, तभी बाकी सभी अंग ठीक से काम कर पाते हैं. लिवर शरीर से जमा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाता है. इसके ठीक से काम करने पर ही शरीर प्राकृतिक रूप से डिटॉक्सीफाई हो सकता है. अन्यथा, कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत से लोग लिवर के स्वास्थ्य को हल्के में लेते हैं. लेकिन इसे अनदेखा करने से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
हेल्दी लिवर बनाए रखना केवल आहार पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवनशैली भी जरूरी है. हालांकि, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन स्वस्थ लिवर बनाए रखने में मदद कर सकता है. इस लेख में जानें कि स्वस्थ लिवर के लिए आपको किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. उससे पहले, लिवर के कार्यों को समझें...
लीवर क्या करता है?
अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिवर का सही ढंग से काम करना जरूरी है. यह खून को शुद्ध करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जरूरी है. इसके अलावा, एक स्वस्थ लिवर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है. हालांकि, आजकल की जीवनशैली लिवर को तेजी से नुकसान पहुंचा रही है. प्रदूषण कई समस्याओं का कारण बनता है. इसके अलावा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन भी लिवर के कार्य को प्रभावित करता है. लगातार तनाव भी लिवर को प्रभावित करता है. इसलिए, आपको ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जो लिवर के स्वास्थ्य को बढ़ावा दें. विशेषज्ञों का कहना है कि रसोई में मौजूद कुछ सामग्रियां लिवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकती हैं. इनका सही तरीके से सेवन लिवर को डिटॉक्सीफाई करने में मदद कर सकता है. इस लेख में इन खाद्य पदार्थों के बारे में और जानें...
इन खाद्य पदार्थों से होता है लिवर डिटॉक्स
हल्दी
हल्दी रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक है. हल्दी में हाई एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं. इसीलिए हल्दी का इस्तेमाल कई दवाओं में भी किया जाता है. किसी भी छोटी-मोटी चोट लगने पर या खून बहने से रोकने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है. हल्दी घाव को तुरंत भर देती है. इसमें हाई एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. हल्दी का इस्तेमाल खाना पकाने में काफी होता है. करी में हल्दी जरूर डाली जाती है. इससे न सिर्फ स्वाद बदलता है, बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं.
हल्दी में मौजूद करक्यूमिन लिवर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है. यह शरीर पर तनाव को कम करता है. एक और खास बात यह है कि यह प्राकृतिक रूप से बॉडी डिटॉक्स का भी काम करता है. आप हल्दी को करी में डालने के अलावा, चाय में भी डालकर पी सकते हैं. आप गर्म दूध में भी हल्दी डालकर पी सकते हैं. ऐसा करने से लिवर स्वस्थ रहता है.
अमला
आंवले में कई पोषक तत्व होते हैं. इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. इसके अलावा, आयुर्वेद में आंवले का बहुत महत्व है. सदियों से आंवले का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो लिवर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. विशेष रूप से, ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं. आंवला कच्चा खाना सबसे अच्छा होता है. हालांकि, अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो आप इसे चटनी के रूप में भी खा सकते हैं. आप इसे किसी भी तरह से खाएं, इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर तक प्रभावी रूप से पहुंचेंगे. इसके अलावा, रोजाना एक चम्मच च्यवनप्राश लेना भी अच्छा होता है, जिसमें आंवला भरपूर मात्रा में होता है. इसका सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और लिवर को स्वस्थ रखता है.
लहसुन
लहसुन का इस्तेमाल खाना बनाने में अक्सर किया जाता है. हालांकि, बहुत कम लोग इसके फायदों के बारे में जानते हैं. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि लहसुन का पेस्ट सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन लहसुन के पेस्ट के फायदे सिर्फ स्वाद बढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं,यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है. देखने में भले ही यह छोटा लगे, लेकिन इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं. यह लिवर एंजाइम्स को बढ़ाने में खास तौर पर मददगार है. यह आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है. इतना ही नहीं, यह शरीर में जमा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है. खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ यह सेहत भी देता है. तले हुए खाद्य पदार्थ, जूस, सूप और किसी भी व्यंजन में लहसुन डालना बहुत अच्छा होता है.
तुलसी
इन सभी मसालों के साथ, तुलसी भी एक आवश्यक घटक है जो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है. यह विशेष रूप से ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और अंगों को स्वस्थ रखता है. सुबह खाली पेट तुलसी के ताजे पत्ते खाने या तुलसी को पानी में उबालकर चाय की तरह पीने से लिवर स्वस्थ रहता है. तुलसी के साथ मेथी भी लिवर को स्वस्थ रखने में उपयोगी है. यह सूजन को कम करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि मेथी को पानी में उबालकर उसमें काला नमक मिलाकर चाय की तरह पीना अच्छा होता है. ऐसा करने से लिवर की कार्यक्षमता में सुधार होता है.
धनिया
धनिया भी लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है. धनिया के पत्ते और बीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)