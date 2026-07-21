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भारत में मॉनसून के मौसम में तेजी से फैलते हैं डेंगू और मलेरिया, जानें ये गैर-संचारी रोगों को कैसे बना देते हैं गंभीर

डेंगू भारत की सबसे बड़ी वेक्टर से होने वाली बीमारी बनकर उभरी मलेरिया के उलट, डेंगू भारत की सबसे बड़ी मच्छर से होने वाली बीमारी बनी हुई है. देश में मामले 2018 में 1.24 लाख से बढ़कर 2019 में 2.05 लाख हो गए, 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान तेजी से घटकर 44,585 हो गए, 2021 में बढ़कर 1.93 लाख हो गए और 2022 में 1.67 लाख पर बने रहे। हालांकि, पिछले कुछ सालों में बीमारी का बोझ काफी बदल गया है.

एशियन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. तमोरिश कोले ने कहा कि डेंगू और मलेरिया जैसी वेक्टर से होने वाली बीमारियां तुरंत लोगों का ध्यान खींचती हैं क्योंकि वे मौसमी रूप से फैलती हैं और कम समय में अस्पतालों को भर सकती हैं. हालांकि, इससे कहीं ज्यादा बड़ी और लगातार चुनौती नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियां हैं. हाइपरटेंशन, डायबिटीज और मोटापा कई सालों में चुपचाप बढ़ते हैं और दिल की बीमारी, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का खतरा काफी बढ़ा देते हैं. भारत को संक्रामक बीमारियों को कंट्रोल करने के साथ-साथ रोकथाम, शुरुआती स्क्रीनिंग और लाइफस्टाइल में बदलाव पर भी उतना ही निवेश करना चाहिए.

एशियन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. तमोरिश कोले ने कहा कि डेंगू और मलेरिया जैसी वेक्टर से फैलने वाली बीमारियां तुरंत लोगों का ध्यान खींचती हैं क्योंकि वे मौसमी रूप से फैलती हैं और कम समय में अस्पतालों में भीड़ बढ़ा सकती हैं. हालांकि, इससे भी बड़ी और लगातार चुनौती नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियां हैं. हाइपरटेंशन, डायबिटीज और मोटापा कई सालों में चुपचाप बढ़ते हैं और दिल की बीमारी, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का खतरा काफी बढ़ा देते हैं. भारत को संक्रामक बीमारियों को कंट्रोल करने के साथ-साथ रोकथाम, जल्दी स्क्रीनिंग और लाइफस्टाइल में बदलाव पर भी उतना ही निवेश करना चाहिए.

नेशनल हेल्थ प्रोफ़ाइल रिपोर्ट (2018–2022) में इकट्ठा किए गए सबसे नए पांच साल के एनालिसिस से पता चलता है कि भारत में वेक्टर-बोर्न डिजीज प्रोफाइल में एक बड़ा बदलाव आया है. मलेरिया के मामलों में लगभग 60 फीसदी की कमी आई है (जो 2018 में 4.30 लाख से घटकर 2022 में 1.74 लाख हो गए) जबकि मरने वालों की संख्या 96 से घटकर 64 हो गई. 2022 में, पश्चिम बंगाल (40,563 मामले), छत्तीसगढ़ (30,028), ओडिशा (23,770), झारखंड (19,129), महाराष्ट्र (15,437), त्रिपुरा (12,771), मिजोरम (10,222), उत्तर प्रदेश (7,039), गुजरात (4,766), और मध्य प्रदेश (3,719) से मलेरिया के मामले सामने आए.

दूसरे शब्दों में, भारत में वेक्टर-जनित बीमारियों की स्थिति में काफी बदलाव आया है. जहां राष्ट्रीय स्तर की असरदार रणनीतियों की वजह से मलेरिया के मामलों में भारी कमी आई है और देश काला-जार को खत्म करने के कगार पर पहुंच गया है (सब-डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मामले तय सीमा से नीचे आ गए हैं), वहीं शहरीकरण के बदलते तरीकों, पानी जमा होने और जलवायु परिवर्तन के कारण डेंगू देश की सबसे बड़ी और गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरा है.

भारत इस समय पब्लिक हेल्थ के मोर्चे पर एक गंभीर दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है. एक तरफ जहां मौसम के साथ फैलने वाली बीमारियां (वेक्टर-जनित बीमारियां) तेजी से बढ़ रही हैं, ववहीं दूसरी ओर नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियां (NCDs) देश का सबसे बड़ा लॉन्ग-टर्म हेल्थ बोझ बन चुकी हैं. नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजी कंट्रोल (NCVBDC) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जहा सरकारी प्रोग्राम ने मलेरिया को तेजी से कम किया है और कालाजार को लगभग खत्म कर दिया है, वहीं डेंगू देश के वेक्टर-बोर्न डिजीज लैंडस्केप में हावी है.

2023 और 2025 के बीच, भारत में डेंगू के 6,36,204 मामले और 877 मौतें हुईं. देश में 2023 में 2,89,235 मामले और 485 मौतें, 2024 में 2,33,519 मामले और 297 मौतें दर्ज की गईं, जबकि 2025 (प्रोविजनल) में 1,13,450 कन्फर्म मामले और 95 मौतें रिपोर्ट की गईं. हेल्थ अधिकारी इस गिरावट का कारण तेज़ निगरानी, ​​सोर्स कम करने वाले कैंपेन और बेहतर केस मैनेजमेंट को मानते हैं. 2025 में, तमिलनाडु (20,866 केस) देश में सबसे ऊपर था, उसके बाद उत्तर प्रदेश (8,926), तेलंगाना (8,139), राजस्थान (4,300 से ज्यादा), गुजरात (3,947), बिहार (3,774), दिल्ली (3,746), जम्मू और कश्मीर (3,343), हरियाणा (2,554) और आंध्र प्रदेश (2,386) थे.

मलेरिया एंडेमिक है

कम होने के बावजूद, मलेरिया आदिवासी और जंगली इलाकों में एंडेमिक बना हुआ है. इसके अलावा, साउथ-ईस्ट एशिया रीजन में मलेरिया के 70 फीसदी मामले और मलेरिया से होने वाली 69 फीसदी मौतें भारत में होती हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के मुताबिक, अभी, 80 फीसदी मलेरिया उन 20 फीसदी लोगों में होता है जिन्हें हाई रिस्क माना जाता है, हालांकि देश की लगभग 82 फीसदी आबादी मलेरिया फैलने के रिस्क वाले इलाकों में रहती है. मलेरिया के लिए हाई-रिस्क वाली ये आबादी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सात नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के करीब 200 जिलों में पाई जाती है.

हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी कमेटी की मेंबर डॉ. सुनीला गर्ग ने कहा कि भारत को फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ बढ़त बनाए रखते हुए प्राइमरी हेल्थकेयर को मजबूत करना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत की बीमारियों की प्रोफाइल में दोहरा बोझ दिखता है. हम अभी तक डेंगू जैसी फैलने वाली बीमारियों को खत्म नहीं कर पाए हैं, जबकि आबादी की बढ़ती उम्र, शहरीकरण और लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. प्राइमरी हेल्थकेयर को मजबूत करना, हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना, तंबाकू का इस्तेमाल कम करना और बीमारियों पर नजर रखना, पुरानी बीमारियों से होने वाली समय से पहले मौतों को कम करने के लिए जरूरी हैं, साथ ही फैलने वाली बीमारियों के फैलने पर भी नजर रखनी होगी.

चिकनगुनिया और काला-अजार का क्षेत्रीय प्रसार

चिकनगुनिया के संदिग्ध मामले दोगुने से ज्यादा हो गए, 2018 में 57,813 से बढ़कर 2022 में 1.38 लाख हो गए. 2022 में चिकनगुनिया से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कर्नाटक (63,549), गुजरात (20,854), मेघालय (14,569), पुडुचेरी (11,440), तेलंगाना (6,608), मध्य प्रदेश (4,292), हरियाणा (2,425), झारखंड (2,113), उत्तराखंड (2,000), और सिक्किम (1,883) थे. कालाजार के मामलों में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई, जो 2018 में 4,539 से घटकर 2022 में 881 हो गए; यह अब ज्यादातर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है.

एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) के मामले 2018 में 11,388 से घटकर 2022 में 7,114 हो गए, हालांकि असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड लगातार सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से रहे. इसी तरह, जापानी एन्सेफलाइटिस (JE) के मामले 2018 में 1,678 से घटकर 2022 में 1,022 हो गए, और असम पूरे पांच साल के समय में देश का एपिसेंटर बना रहा, इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है.

NCDs बड़ी चुनौती बनकर उभरे

भले ही वेक्टर से होने वाली बीमारियां मौसमी चिंता बनी हुई हैं, लेकिन NCDs भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गई हैं. नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज (NP-NCD) के तहत, देश भर में स्क्रीनिंग के जरिए 7.01 करोड़ लोगों में हाइपरटेंशन और 4.68 करोड़ लोगों में डायबिटीज का पता चला है. इस प्रोग्राम में 2.14 लाख ओरल कैंसर, 77,107 ब्रेस्ट कैंसर और 93,062 सर्वाइकल कैंसर के मामले भी पता चले हैं.

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात से हाइपरटेंशन के मामले सामने आए हैं, जबकि डायबिटीज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि हालांकि मानसून के दौरान डेंगू और मलेरिया लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन भारत में होने वाली सभी मौतों में से लगभग दो-तिहाई NCDs की वजह से होती हैं. भारत की स्ट्रैटेजी अब इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट-सेंसिटिव डिजीज सर्विलांस, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के तहत बढ़ी हुई स्क्रीनिंग और मजबूत प्राइमरी हेल्थकेयर के जरिए दोनों चुनौतियों से एक साथ निपटने पर फोकस है, क्योंकि देश 2030 तक मलेरिया और 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है.