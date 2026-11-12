दीवाली के बाद दिल्ली की हवा जहरीली, डॉक्टर से जानिए हाई AQI लेवल का स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है असर?
दीवाली के बाद, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' और 'खतरनाक' श्रेणियों में पहुंच गई. एक निजी निगरानी प्लेटफॉर्म के अनुसार, अधिकतम रीडिंग 2,000 तक...
Published : November 12, 2026 at 7:52 PM IST
दीवाली के जश्न के बाद, राजधानी में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया और पिछले पांच सालों के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. शहरी प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म एक निजी प्लेटफॉर्म के अनुसार, 9 नवंबर को रात 1:31 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगभग 1,331 से लेकर लगभग 2,000 के करीब दर्ज किया गया था और सुबह 8:01 बजे तक यह आंकड़ा गिरकर 663 पर आ गया. हालांकि, सरकारी एजेंसी 'सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड' (CPCB) के आधिकारिक आंकड़ों में प्रदूषण का स्तर 400 से 500 के बीच (यानी 'गंभीर' श्रेणी में) दर्ज किया गया.
'सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड' (CPCB) के आंकड़ों से पता चलता है कि दीवाली के दिन औसत AQI 376 था, जबकि कई इलाकों में यह 'गंभीर' श्रेणी (400 से 488 के बीच) तक पहुंच गया था. इस रिपोर्ट में, हम जानेंगे कि इतने उच्च AQI स्तर के संपर्क में आने से कुछ ही घंटों के भीतर आपके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है...
उच्च AQI स्तरों के स्वास्थ्य पर प्रभाव
- जयपुर के सीके बिरला हॉस्पिटल्स में पल्मोनोलॉजी विभाग में एडिशनल डायरेक्टर डॉ. शिवानी स्वामी का कहना है कि 300 से 500 के बीच का AQI स्तर हवा के प्रदूषण की अत्यंत गंभीर स्थिति को दर्शाता है. ऐसी हवा में सांस लेने से कुछ ही घंटों के भीतर आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और छाती में भारीपन जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं. हवा में मौजूद सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10) सांस के जरिए फेफड़ों में जा सकते हैं, जिससे वहां सूजन और जलन पैदा हो सकती है.
- फेफड़ों के स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो, PM2.5 जैसे अति-सूक्ष्म कण फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और श्वसन मार्ग में सूजन बढ़ा सकते हैं. इससे अस्थमा के दौरे का खतरा बढ़ सकता है और COPD (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) के मरीजों की सांस संबंधी तकलीफें और गंभीर हो सकती हैं. ऐसी हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है.
- इसका असर बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा, COPD या हृदय रोग से पीड़ित लोगों पर विशेष रूप से गंभीर हो सकता है. यहां तक कि स्वस्थ लोग भी अगर लंबे समय तक ऐसी हवा के संपर्क में रहते हैं, तो उन्हें सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ लोगों को सिरदर्द, थकान और सांस लेते समय घरघराहट की आवाज भी महसूस हो सकती है. जिन लोगों को पहले से ही फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है, उन्हें अपने लक्षणों और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए.
खुद को कैसे बचाएं
- प्रदूषण के ऐसे समय में, बिना जरूरत के बाहर जाने से बचें.
- बाहर बाहर व्यायाम न करें.
- अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो अच्छी तरह फिट होने वाला N95 मास्क पहनें.
- घर के अंदर, धुएं और प्रदूषण के अन्य स्रोतों के संपर्क में आने से बचें.
- अगर आपको सांस लेने में ज्यादा समस्या हो, सीने में दर्द हो, या लगातार खांसी आ रही हो, तो डॉक्टर की सलाह लें
प्रदूषण का असर सिर्फ श्वसन तंत्र (सांस लेने की प्रणाली) तक ही सीमित नहीं रहता, यह दिल की सेहत और पूरे शरीर की तंदुरुस्ती पर भी बुरा असर डाल सकता है. इसलिए, प्रदूषण के स्तर को देखते हुए जरूरी सावधानियां बरतना और उन लोगों का खास खयाल रखना बहुत जरूरी है, जिन्हें ज्यादा खतरा है.
जरूरी बातें
- DPCC के 30 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 11 पर PM2.5 का लेवल 2,000 से ज्यादा था. यह आंकड़ा पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स (µg/m³ में) का कंसंट्रेशन दिखाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) नहीं. सोशल मीडिया पर चर्चाओं और अनौपचारिक बातचीत में, इस आंकड़े को अक्सर AQI समझ लिया जाता है, जबकि यह असल में हवा में मौजूद फाइन पार्टिकुलेट मैटर के बड़े कंसंट्रेशन को दिखाता है.
- दिवाली पर, दिल्ली का औसत AQI 376 था, पिछले पांच सालों में त्योहार पर दर्ज किया गया सबसे खराब लेवल. CPCB के अनुसार, अलग-अलग इलाकों में AQI का लेवल 428 और 448 के बीच था.
- प्राइवेट वेबसाइट और ऐप अक्सर US-EPA (अमेरिकन) स्टैंडर्ड या अपने खुद के प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा, ये प्लेटफॉर्म अक्सर 'रॉ' सेंसर डेटा दिखाते हैं. जिससे रिपोर्ट किए गए आंकड़े 500 से ज्यादा हो सकते हैं (जैसे, 1,331 तक पहुंचना).
- 2,000 के AQI के दावे पूरी तरह से गलत हैं या बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं. ऐसे आंकड़े किसी भी सरकारी या जाने-माने प्राइवेट मॉनिटरिंग सिस्टम (ऊपर बताई गई 1,331 रीडिंग सहित) के डेटा से मेल नहीं खाते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली जानकारी के तौर पर फैलाए जाते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)