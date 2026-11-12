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दीवाली के बाद दिल्ली की हवा जहरीली, डॉक्टर से जानिए हाई AQI लेवल का स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है असर?

दीवाली के बाद दिल्ली की हवा जहरीली, डॉक्टर से जानिए हाई AQI लेवल का स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है असर? ( ETV Bharat )

दीवाली के जश्न के बाद, राजधानी में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया और पिछले पांच सालों के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. शहरी प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म एक निजी प्लेटफॉर्म के अनुसार, 9 नवंबर को रात 1:31 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगभग 1,331 से लेकर लगभग 2,000 के करीब दर्ज किया गया था और सुबह 8:01 बजे तक यह आंकड़ा गिरकर 663 पर आ गया. हालांकि, सरकारी एजेंसी 'सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड' (CPCB) के आधिकारिक आंकड़ों में प्रदूषण का स्तर 400 से 500 के बीच (यानी 'गंभीर' श्रेणी में) दर्ज किया गया.

'सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड' (CPCB) के आंकड़ों से पता चलता है कि दीवाली के दिन औसत AQI 376 था, जबकि कई इलाकों में यह 'गंभीर' श्रेणी (400 से 488 के बीच) तक पहुंच गया था. इस रिपोर्ट में, हम जानेंगे कि इतने उच्च AQI स्तर के संपर्क में आने से कुछ ही घंटों के भीतर आपके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है...