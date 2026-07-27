ETV Bharat / health

डेंगू-मलेरिया से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान: 35 अस्पताल अलर्ट पर, जानिए क्या है पूरा मास्टर प्लान ?

दिल्ली में डेंगू-मलेरिया से निपटने के लिए 35 अस्पताल हाई अलर्ट पर ( ETV Bharat )

डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह का बयान (ETV Bharat)

डॉक्टर ग्लैडबिन त्यागी ने बताया कि अभी तो मानसून की शुरुआत है. सिर्फ एक बारिश हुई है. दिल्ली में पिछले कई साल से डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया की स्थिति नियंत्रण में रही है. इस साल भी कुछ ज्यादा मामले आने की संभावना नहीं है. उन्होंने बताया कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और कई दिन तक वहां पानी जमा हो जाता है तब मच्छर पनपने का खतरा बढ़ता है. उसके बाद ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज आने शुरू होते हैं. फिलहाल अस्पताल में इस तरह के मरीज नहीं आ रहे हैं. सामान्य समस्याओं के मरीज आ रहे हैं. उनके लिए भी इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है.

डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के इलाज से संबंधित सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. डेंगू की जांच के लिए एनएस1 किट भी उपलब्ध हैं. साथ ही अस्पताल में डेंगू के इलाज के दौरान जरूरत पड़ने वाली प्लेटलेट्स के लिए मशीन भी उपलब्ध है. इस मशीन से ब्लड से प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है. अस्पताल का अपना ब्लड बैंक भी है. इसमें जरूरत पड़ने पर ब्लड की उपलब्धता रहती है.

निगम के अस्पतालों की मानसून से पहले की गई तैयारी को लेकर दिल्ली नगर निगम के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद के सीएमओ एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर ग्लैडबिन त्यागी ने बताया कि निगम के अस्पतालों में अब सिर्फ मानसून के सीजन में ही नहीं बल्कि पूरे साल ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से लड़ने की तैयारी रहती है. स्वामी दयानंद अस्पताल में इस समय भी पर्याप्त तैयारी है.

निगम का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल स्वामी मरीजों के इलाज के लिए तैयार

इसके साथ ही घर-घर जाकर पानी जमा होने वाली जगह की जांच करके लोगों के चालान भी करता है. कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए जाते हैं. इसके आलावा, निगम के अस्पतालों को भी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों के लिए तैयार किया जाता है. वहां पर बेड भी रिजर्व रखे जाते हैं और जब भी कोई मरीज डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का पहुंचता है तो उसका प्राथमिकता के साथ इलाज करने की निगम के अस्पताल की जिम्मेदारी होती है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मानसून की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खतरे की शुरुआत हो चुकी है. बारिश का पानी जमा होने और उसमें मच्छर पनपने से ही इन बिमारियों की शुरूआत होती है. दरअसल, दिल्ली में वेक्टरबोर्न डिजीज से बचाव और मरीजों के इलाज की प्राथमिक जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की होती है. इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दिल्ली नगर निगम मानसून का मौसम शुरू होने से पहले घरों में मच्छरों की दवा का छिड़काव करवाता है. सार्वजनिक नालियों में और जहां पानी जमा होता है वहां पर मच्छररोधी दवा का छिड़काव भी करवाया जाता है.

डेंगू की रोकथाम को लेकर 1 जुलाई को बैठक ले चुके हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि राजधानी दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक जुलाई को बैठक ली थी, जिसमें मैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे थे. बैठक में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रणनीति के कार्वान्वयन की समीक्षा की गई, जिसे दिल्ली से पूरे देश में लागू किया जा रहा है.

मलेरिया के लक्षण (ETV Bharat)

महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि यह व्यवस्था आफ्टरलॉक के नाम से जाने जाने वाली है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण के तहत सलाह जारी करना, उच्च स्तरीय समीक्षा, मामलों के प्रबंधन, मुफ्त निदान सुविधाओं का प्रावधान, सामुदायिक जागरूकता अभियान, अंतर मंत्रालय के समन्वय और वित्तीय सहायता सहित कई कदम उठाए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि डेंगू के मामले वर्तमान में कम हैं और मृत्यु दर मात्र 0.11% है. उन्होंने आने वाले महीनों में संबंधित खतरे को देखते हुए तैयारी पर जोर दिया.

मलेरिया से बचाव के उपाय (ETV Bharat)

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी कर चुके हैं वेक्टर बोर्न डिजीज की रोकथाम को लेकर बैठक

बीते 24 जून को बैठक में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया था कि सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर रहेंगे. इन अस्पतालों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए कड़े निर्देश दिए थे. बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में बताया था कि राहत की बात है इस वर्ष अभी तक इन बीमारियों से किसी की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दिल्ली सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. लेकिन, डेंगू पर काबू पाने के लिए जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है.

प्रवेश वाही, दिल्ली के महापौर का डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर बयान (ETV Bharat)

दिल्ली में 35 अस्पतालों को लगातार निगरानी और रिपोर्टिंग करने के निर्देश

डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिल्ली सरकार ने 35 अस्पतालों को दिए हैं. सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल के तौर पर चिन्हित करके इंटीग्रेटेड हेल्थ इनफार्मेशन प्लेटफार्म के माध्यम से रियल टाइम रिपोर्टिंग करने के निर्देश इन अस्पतालों को दिए गए हैं. डीजीएचएस के मुख्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, ताकि संसाधनों की कमी ना हो और किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

चिकनगुनिया के लक्षण (ETV Bharat)

दिल्ली में इस साल अभी तक डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों की संख्या

राजधानी दिल्ली में 20 जून को जारी एमसीडी की रिपोर्ट में अब तक डेंगू के कुल 171, चिकनगुनिया के 10 और मलेरिया के 45 मामले आ चुके हैं. जबकि पिछले साल जून महीने तक डेंगू के 194 नाम ले आए थे. इसी तरह मलेरिया के मामले भी पिछले साल पिछले साल इस समय तक 71 थे जो पिछले साल से कम है. इसी तरह चिकनगुनिया के मामलों की बात करें तो पिछले साल जून का महीना खत्म होने के बाद 13 थे, जो इस बार 10 हैं.

चिकनगुनिया से बचाव के उपाय (ETV Bharat)

दिल्ली में वेक्टर बोर्न डिजीज की रोकथाम की इन अस्पतालों पर है जिम्मेदारी

केंद्र सरकार ने केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम के अस्पतालों को मिलाकर 35 अस्पतालों को सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल के रूप में वेक्टर बोर्न डिजीज के इलाज के लिए इन अस्पतालों को जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों को आसानी से इलाज मिल सके.

वेक्टर बोर्न डिजीज की रोकथाम की इन अस्पतालों पर है जिम्मेदारी (ETV Bharat)

क्या है इन अस्पतालों की जिम्मेदारी

बता दें कि इन अस्पतालों में जाकर कोई भी मरीज डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लक्षण होने पर जांच के लिए जा सकता है. इन अस्पतालों में मुफ्त आईजीएम एलिसा टेस्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की पुष्टि होती है. इन अस्पतालों में वेक्टर बोर्न डिजीज के मरीजों के लिए प्राथमिकता के आधार पर बेड रिजर्व रखे जाते हैं. जैसे ही इन अस्पतालों में किसी मरीज का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो तुरंत उस इलाके के नगर निगम कार्यालय को अलर्ट भेजा जाता है. मरीज के घर में और आसपास एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग कराई जाती है. ये अस्पताल डेली अपने यहां पॉजिटिव आने वाले मरीज की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इनफॉरमेशन प्लेटफार्म पर रियल टाइम डाटा अपडेट करते हैं.

दिल्ली में डेंगू-मलेरिया से निपटने के लिए 35 अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: