शरीर में Vitamin B12 की कमी से हो सकती है कई गंभीर और जानलेवा बीमारियां, जानें किन लोगों को रहता है सबसे अधिक खतरा?

अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, तो अभी से सावधान हो जाइए, वरना आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं...

Deficiency of vitamin B12 in the body can cause many serious and life-threatening diseases, know why people are most at risk?
Eशरीर में Vitamin B12 की कमी से हो सकती है कई गंभीर और जानलेवा बीमारियां, जानें किन लोगों को रहता है सबसे अधिक खतरा? (GETTY IMAGES)
विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है. यह रेड ब्लड सेल बनने, DNA सिंथेसिस और नर्वस सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए जरूरी है. इसकी कमी को खतरनाक माना जाता है क्योंकि इससे कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए कई विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है. इनमें से एक सबसे जरूरी विटामिन B12 है. यह विटामिन ज्यादातर जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट में पाया जाता है, जिससे वेजिटेरियन और वीगन लोगों में इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है. लेकिन यह सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है. कभी-कभी B12 शरीर इसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है.

असल में, शरीर में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन एक मुश्किल प्रोसेस है जो पेट के एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर (IF) नाम के प्रोटीन पर निर्भर करता है. पेट खराब होना, एसिडिटी की दवाएं, उम्र या आंतों की समस्याओं की वजह से शरीर खाने से B12 को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे इसकी कमी हो सकती है.

विटामिन बी12 की कमी खतरनाक क्यों है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से शरीर के कई जरूरी कामों पर असर पड़ता है, इसलिए इसे खतरनाक मानने के कई कारण हैं. जैसे कि ...

  1. नर्व डैमेज: विटामिन B12 माइलिन के बनने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है, जो नर्व सेल्स के चारों ओर एक सुरक्षा परत होती है. विटामिन B12 की कमी से माइलिन को नुकसान होता है, जिससे नर्व डैमेज होता है.
    लक्षण: हाथों और पैरों में सुन्नपन और झुनझुनी, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन, चलने में दिक्कत, बैलेंस बिगड़ना (एटैक्सिया), और शरीर के अंगों की सही जगह का अंदाजा न लगा पाना.
    रिस्क: अगर लंबे समय तक इलाज न किया जाए, तो यह नर्व डैमेज किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो सकता है.
  2. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया: विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से शरीर में बड़े, असामान्य और कमजोर रेड ब्लड सेल्स बन सकते हैं जो ऑक्सीजन को ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते.
    लक्षण: बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, स्किन का पीला पड़ना या पीलिया, और दिल की धड़कन तेज होना.
    रिस्क: गंभीर एनीमिया दिल पर ज्यादा दबाव डालता है, जिससे दिल की बीमारी या हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है.
  3. कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम: विटामिन B12 दिमाग की हेल्थ और फंक्शन के लिए जरूरी है. इसकी कमी से न्यूरोट्रांसमीटर बनने में दिक्कत हो सकती है.
    लक्षण: याददाश्त कम होना, सोचने में दिक्कत, कन्फ्यूजन, कॉन्संट्रेशन की कमी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, और गंभीर मामलों में, डिमेंशिया और पैरानोइया भी हो सकता है
    रिस्क: अगर इस कॉग्निटिव कमी का लंबे समय तक इलाज न किया जाए, तो यह ठीक नहीं हो सकती.
  4. कब्ज: विटामिन B12 की कमी से पेट की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे डायरिया, कब्ज, पेट दर्द, भूख न लगना, जी मिचलाना और उल्टी.
    रिस्क: इन दिक्कतों से दूसरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और ज़िंदगी की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है.
    दूसरे शारीरिक लक्षण: जीभ में सूजन, दर्द (ग्लोसाइटिस), मुंह के छाले, बाल झड़ना, स्किन का रूखा होना और नाखून कमजोर होना भी कमी के लक्षण हो सकते हैं.

किन लोगों को सबसे अधिक खतरा है?

  • शाकाहारी: विटामिन B12 ज्यादातर मीट, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है. इसलिए, जो लोग ये चीजें नहीं खाते, उनमें इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है.
  • बुढ़ापा: जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती जाती है.
  • पाचन की समस्या वाले लोग: क्रोहन डिजीज, सीलिएक डिजीज वाले लोग, या जिन लोगों की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, उन्हें एब्जॉर्प्शन की समस्या हो सकती है
  • कुछ खास दवाएं लेने वाले लोग: कुछ खास दवाएं, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर (एंटी-एसिडिटी दवाएं) और मेटफॉर्मिन (डायबिटीज की दवाएं), विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन पर असर डाल सकती हैं.
  • गंभीर एनीमिया: यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर इंट्रिंसिक फ़ैक्टर नहीं बना पाता है.

बचाव और इलाज
ब्लड टेस्ट से विटामिन B12 की कमी का पता लगाया जा सकता है और ज्यादा कमी होने पर इसका इलाज विटामिन B12 सप्लीमेंट्स से किया जाता है. इसके साथ ही डाइट में B12 से भरपूर खाने की चीजें शामिल करना भी जरूरी है, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, मीट और फोर्टिफाइड अनाज. ध्यान दें कि विटामिन B12 की कमी एक गंभीर स्थिति है. इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. इसके लक्षणों को पहचानना और नुकसान से बचने के लिए समय पर इलाज करवाना जरूरी है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

संपादक की पसंद

