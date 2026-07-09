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इस देश में तेजी से फैल रहा साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन, जानिए क्या है इसके लक्षण और कारण

साइक्लोस्पोरा आंतों का एक इन्फेक्शन है , यह एक इन्फेक्शन है जो एक हफ्तों, चार हफ्तों या उससे ज्यादा समय तक रहता है. इसके लक्षण...

Cyclospora infection spreading rapidly in Michigan; learn about its symptoms and causes.
इस देश में तेजी से फैल रहा साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 9, 2026 at 1:16 PM IST

5 Min Read
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मिशिगन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अनुसार, अमेरिका के अपर मिडवेस्ट इलाके में मौजूद मिशिगन राज्य में लगभग 1,000 लोग साइक्लोस्पोरा नाम के एक छोटे पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो गए हैं. मिशिगन के इतिहास में यह अपनी तरह का सबसे बड़ा आउटब्रेक है. यह इन्फेक्शन ज्यादातर खराब खाने या पानी से फैलता है. हालांकि, हेल्थ अधिकारियों को अभी तक इन्फेक्शन के सोर्स का पता नहीं चला है. किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन मिशिगन ने पिछले हफ्ते लोगों को इस प्रकोप के बारे में तब सतर्क किया है. आज की रिपोर्ट में विस्तार से जानें कि साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन क्या है, यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है...

साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन क्या है और यह कैसे फैलता है?
सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक, साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन (जिसे साइक्लोस्पोरियासिस भी कहा जाता है) आंतों का एक इन्फेक्शन है जो साइक्लोस्पोरा कैयटेनेन्सिस (Cyclospora cayetanensis) नाम के एक बहुत छोटे पैरासाइट (परजीवी) की वजह से होता है. यह एक तरह की फूड पॉइजनिंग है. यह बीमारी आमतौर पर दूषित खाने या पानी से फैलती है. यह पैरासाइट संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित मिट्टी या पानी के जरिए फैलता है. इसके अलावा, कच्चे फल और सब्जियां (जैसे लेट्यूस और ताजी जड़ी-बूटियां) जिन्हें ठीक से धोया नहीं गया हो, वे भी इन्फेक्शन के मुख्य स्रोत होते हैं. दूषित पानी पीने या दूषित स्विमिंग पूल या झीलों का पानी निगलने से भी इन्फेक्शन हो सकता है. हालांकि, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैलता है.

Cyclospora infection spreading rapidly in Michigan; learn about its symptoms and causes.
साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन के लक्षण और कारण (FREEPIK)

यह दुनिया के ट्रॉपिकल या सब-ट्रॉपिकल इलाकों में ज्यादा आम है. यह उन इलाकों में भी ज्यादा पाया जाता है जहां पानी को साफ करने (ट्रीटमेंट) की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है. इन इलाकों में शामिल हैं.

  • मध्य अमेरिका
  • दक्षिण अमेरिका
  • यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका

साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन के लक्षण
माई क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, इसके लक्षण आमतौर पर पैरासाइट के खाने के एक हफ्ते के अंदर शुरू होते हैं. इसका मुख्य लक्षण पानी जैसा दस्त है. लेकिन इससे पेट की दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं जिन्हें ठीक होने में लंबा समय लग सकता है. इसके साथ ही, दूसरे लक्षणों में शामिल हैं...

Cyclospora infection spreading rapidly in Michigan; learn about its symptoms and causes.
साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन के लक्षण और कारण (GETTY IMAGES)
  • भूख न लगना
  • पेट फूलना, जिसमें डकार आना और गैस पास करना शामिल है
  • बहुत ज्यादा थकान (कमजोरी)
  • हल्का बुखार
  • पेट में ऐंठन
  • मतली
  • उल्टी

कुछ मामलों में, आपको साइक्लोस्पोरियासिस हो सकता है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिख सकते हैं. मतलब, साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है. अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो आपको गंभीर इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है. बच्चों और बुजुर्गों में भी गंभीर लक्षण दिख सकते हैं. अगर इलाज न किया जाए, तो आपके लक्षण लंबे समय तक रह सकते हैं या लक्षण गायब होकर फिर से दिख सकते हैं. यह आमतौर पर जानलेवा नहीं होता है.

क्या कॉम्प्लीकेशंस हो सकती हैं?
साइक्लोस्पोरा संक्रमण कभी-कभी अपने आप ठीक हो जाता है. लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इसके लक्षण एक महीने या उससे अधिक समय तक रह सकते हैं. साइक्लोस्पोरियासिस से शरीर में फ्लूइड का सही लेवल बनाए रखना मुश्किल हो सकता है. बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस से गंभीर कॉम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि

  • बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन
  • इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस
  • शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम में कमी हो सकती है
  • बेहतर होगा कि आप किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें और पता करें कि क्या आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है.

साइक्लोस्पोरियासिस का इलाज कैसे किया जाता है?
डॉक्टर सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे और आपकी शारीरिक जांच करेंगे. वे आपसे हाल ही में खाई-पीई चीजों और हाल की यात्राओं के बारे में भी पूछ सकते हैं. अगर उन्हें शक होता है कि आपको साइक्लोस्पोरियासिस है, तो वे स्टूल टेस्ट (मल की जांच) करवाने की सलाह देंगे. डॉक्टर इस स्थिति का इलाज एंटीबायोटिक्स से करते हैं.

साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन से बचाव
1 जुलाई को, एमडीएचएचएस ने बीमारी से बचने के तरीके सुझाए है, जिसमें हाथों, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोना शामिल है, क्योंकि परजीवी मल से दूषित भोजन और पेय पदार्थों के सेवन से फैलता है. इससे बचने के लिए, हमेशा साफ पीने का पानी इस्तेमाल करें और खाना बनाने से पहले साबुन से हाथ धोएं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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