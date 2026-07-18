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देश में फिर से बढ़ रहे हैं COVID-19 के मामले, आंध्र प्रदेश में 4 लोगों की मौत, जानें फिर से लॉकडाउन लगने की खबर सच है या झूठ?

कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी ने अपने चरम पर दुनिया भर में भारी उथल-पुथल मचा दी थी. 11 मार्च 2020 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आधिकारिक तौर पर इसे वैश्विक महामारी घोषित किया, जिसके बाद सरकारों को लॉकडाउन, यात्रा पर रोक और स्कूल बंद करने जैसे कड़े कदम उठाने पड़े. इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाला और आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी को जन्म दिया. वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाए गए. मई 2023 में, WHO ने COVID-19 के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल का दर्जा हटा दिया. अब यह महामारी 'एंडेमिक' (स्थानीय स्तर पर मौजूद बीमारी) चरण में आ गई है, जिसका मतलब है कि यह वायरस मौसमी फ्लू की तरह बना रहेगा.

लेकिन, कोरोना वायरस एक बार फिर चिंता की बात बन गया है. भारत के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के मामलों में लोकल लेवल पर बढ़ोतरी देखी जा रही है. नए वेरिएंट के सामने आने और अलग-अलग जगहों पर COVID मामलों की रिपोर्टिंग के कारण लोगों में चिंता बढ़ रही है. हालांकि भारत में कोई बड़ी नेशनल वेव नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र (मुंबई), और उत्तर प्रदेश (वाराणसी) जैसे राज्यों में लोकल लेवल पर नए मामले सामने आ रहे हैं.

4 मरीजों की मौत से डर का माहौल

आंध्र प्रदेश में COVID से संक्रमित 4 मरीजों की मौत के बाद हाल ही में डर बढ़ गया है. डॉक्टरों ने साफ किया है कि जिन मरीजों की मौत हुई, वे पहले से ही गंभीर बीमारियों (को-मॉर्बिडिटीज) जैसे कि अनियंत्रित डायबिटीज, किडनी की बीमारी या लिवर की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे. आम और स्वस्थ लोगों के लिए, यह वायरस आमतौर पर केवल हल्की बीमारी का कारण बनता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति को लेकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. COVID-19 अब महामारी से 'एंडेमिक' बीमारी में बदल गया है, जिसका मतलब है कि इसमें आम सर्दी या फ्लू की तरह ही मौसमी उतार-चढ़ाव आते रहेंगे.

देशभर में अबतक 339 मामले दर्ज किए गए हैं

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 26 जून से 16 जुलाई के बीच आंध्र प्रदेश में कोरोनावायरस के 12 मामले सामने आए, जिनमें से चार मरीजों की मौत हो गई. इन मरीजों को पहले से ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं. विभाग के अनुसार, इस दौरान जांचे गए 67 सैंपल में से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. पूरे देश में 1 जुलाई से अब तक COVID-19 के 339 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले केरल (115) में, उसके बाद कर्नाटक (64) और महाराष्ट्र (43) में सामने आए हैं. इसके अलावा, तमिलनाडु (39), अंडमान (18), दिल्ली (18), राजस्थान (12) और कुछ अन्य राज्यों में भी मामले सामने आए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश में मिले मरीज अलग-अलग इलाकों (मंडलों) से हैं और वे किसी एक क्लस्टर का हिस्सा नहीं हैं. वायरस के किसी नए वैरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं. साथ ही, यह भी बताया गया कि डॉक्टरों, अस्पतालों और स्टाफ को अलर्ट पर रखा गया है.