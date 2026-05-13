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क्या हंटावायरस भी COVID-19 की तरह ले सकता है एक महामारी का रूप? जानिए इस बारे में डॉक्टर का क्या है कहना?

कुछ साल पहले, कोरोनावायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी. लाखों लोगों की जान चली गई, कई देशों में लॉकडाउन लग गया था, और लोगों की जिंदगी थम सी गई थी. दुनिया अभी उस दर्द और डर से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि एक और वायरस सामने आ गया, जिसने पूरी दुनिया में चिंता और डर पैदा कर दी है. इसका नाम है हंटावायरस. जब एक क्रूज शिप पर हंतावायरस फैलने की खबर सामने आने लगी, तो कई लोग इस वायरस को लेकर बहुत चिंतित हो गए और उनके मन में सवाल उठने लग कि क्या यह भी COVID-19 की तरह एक महामारी बन सकता है? क्या यह भी लोगों के बीच उसी तरह फैल सकता है, जिस तरह COVID-19 फैला था? इसी संदर्भ में, ETV भारत ने हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट फिजिशियन और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. हरि किशन बुरुगु से एक खास बातचीत की. इस खास इंटरव्यू में, डॉ. बुरुगु ने इस वायरस से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए और समझाया कि क्या यह COVID-19 जितना ही बड़ा खतरा है या नहीं...

सबसे पहले जानिए हंतावायरस क्या है?

हंटावायरस को जूनोटिक इन्फेक्शन माना जाता है. यह जानवरों से इंसानों में फैलता है, खासकर चूहों से. चूहे और गिलहरी इसके मुख्य कैरियर होते हैं. इंसानों में यह चूहों के मल, मूत्र या लार के सीधे संपर्क में आने या हवा में मौजूद दूषित कणों के सांस के जरिए शरीर में जाने से फैलता है. डॉ. बुरुगु का कहना है कि हंटावायरस कोई नई बीमारी नहीं है और यह दुनिया के कई हिस्सों में दशकों से मौजूद है. इस वायरस की पहचान मुख्य रूप से 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान हुई थी, जब हंटान नदी के पास सैनिक बीमार पड़े थे.

डॉ. बुरुगु कहते हैं कि हम अक्सर इसका पता नहीं लगा पाते क्योंकि हम इसे रेगुलर चेक नहीं करते हैं. कई वायरल इन्फेक्शन में एक जैसे लक्षण होते हैं (बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी) और अक्सर मरीज सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं. दूसरे शब्दों में, हंटावायरस शायद लोगों की सोच से भी ज्यादा समय से है.

क्या हंटावायरस भी COVID-19 की तरह ले सकता है एक महामारी का रूप? जानिए इस बारे में क्या कहना है डॉक्टर (ANI)

क्या यह वायरस COVID-19 की तरह ग्लोबल महामारी का रूप ले सकता है?

डॉ. बुरुगु और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, हैन्टावायरस का यह आउटब्रेक COVID-19 की तरह ग्लोबल महामारी का रूप नहीं ले सकता है और आम लोगों के लिए इसका खतरा बहुत कम है. डच झंडे वाले लग्जरी क्रूज शिप MV होंडियस पर फैले इस वायरस से अब तक कम से कम तीन लोगों की मौत हो चुकी है और कई दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं. हालांकि इस आउटब्रेक ने ग्लोबल हेल्थ एजेंसियों के बीच चिंता बढ़ा दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि यह कोरोना वायरस जितना फैलने वाला नहीं है.

COVID-19 या इन्फ्लूएंजा के विपरीत, हंटावायरस इंसानों के बीच आसानी से नहीं फैलता है. आम तौर पर, यह इन्फेक्शन किसी के लिफ्ट में आपके पास छींकने से, या किसी लाइन में किसी संभावित संक्रमित व्यक्ति के बगल में खड़े होने से नहीं फैलता है. इसके बजाय, यह इन्फेक्शन आमतौर पर संक्रमित चूहों के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आने से होता है. उदाहरण के लिए, चूहों ने किसी पुराने स्टोररूम, बेसमेंट, वेयरहाउस, सुनसान कमरे या किसी ऐसी जगह पर डेरा डाल लिया है जिसका ठीक से रखरखाव नहीं किया जाता. फिर उनका मल वहीं सूख जाता है. फिर, धूल उड़ती है. छोटे इंफेक्शन फैलाने वाले कण धूल के साथ हवा में फैल जाते हैं, और आप उन्हें अपनी सांस के साथ अंदर ले लेते हैं. यह इंफेक्शन फैलने के मुख्य तरीकों में से एक है.