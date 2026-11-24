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क्या उम्र बढ़ने के साथ बार-बार पेशाब आना सामान्य है, या प्रोस्टेट कैंसर का चेतावनी संकेत? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

क्या उम्र बढ़ने के साथ बार-बार पेशाब आना सामान्य है, या प्रोस्टेट कैंसर का चेतावनी संकेत? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ ( GETTY IMAGES )

50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में, बार-बार पेशाब आने की समस्या को अक्सर बढ़ती उम्र का एक स्वाभाविक परिणाम मानकर अनदेखा कर दिया जाता है. लेकिन, यह हमेशा केवल बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा नहीं होता है. यह मूत्र प्रणाली में उम्र से जुड़े बदलावों या प्रोस्टेट को प्रभावित करने वाली किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि पेशाब करने की आदतों में लगातार होने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बार-बार पेशाब आना कभी-कभी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिनमें डायबिटीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI), मूत्राशय से जुड़ी दिक्कतें और कुछ मामलों में मूत्र प्रणाली को प्रभावित करने वाला कैंसर भी शामिल हो सकता है.

बढ़ती उम्र के अलावा किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का हो सकता है संकेत

पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में वरिष्ठ मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. क्षितिज रघुवंशी का कहना है कि जैसे-जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, मूत्र संबंधी समस्याओं का एक सबसे आम कारण 'बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया' (BPH) होता है, यह प्रोस्टेट ग्रंथि का ऐसा बढ़ना है जो कैंसर नहीं होता है. बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्र मार्ग पर दबाव डाल सकता है, जिससे पेशाब के बहाव में रुकावट आती है. इसके लक्षणों में बार-बार पेशाब आना, पेशाब शुरू करने में कठिनाई, पेशाब की धार कमजोर होना, और ऐसा महसूस होना कि मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ है, शामिल हैं. हालांकि, चूंकि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण भी काफी हद तक ऐसे ही हो सकते हैं, इसलिए समय रहते डॉक्टर से जांच करवाना बहुत जरूरी है.