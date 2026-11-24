क्या उम्र बढ़ने के साथ बार-बार पेशाब आना सामान्य है, या प्रोस्टेट कैंसर का चेतावनी संकेत? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ
प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं के अलावा, बार-बार पेशाब आना डायबिटीज का शुरुआती संकेत भी हो सकता है. जब ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, तो...
Published : November 24, 2026 at 4:14 PM IST
50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में, बार-बार पेशाब आने की समस्या को अक्सर बढ़ती उम्र का एक स्वाभाविक परिणाम मानकर अनदेखा कर दिया जाता है. लेकिन, यह हमेशा केवल बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा नहीं होता है. यह मूत्र प्रणाली में उम्र से जुड़े बदलावों या प्रोस्टेट को प्रभावित करने वाली किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि पेशाब करने की आदतों में लगातार होने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बार-बार पेशाब आना कभी-कभी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिनमें डायबिटीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI), मूत्राशय से जुड़ी दिक्कतें और कुछ मामलों में मूत्र प्रणाली को प्रभावित करने वाला कैंसर भी शामिल हो सकता है.
बढ़ती उम्र के अलावा किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का हो सकता है संकेत
पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में वरिष्ठ मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. क्षितिज रघुवंशी का कहना है कि जैसे-जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, मूत्र संबंधी समस्याओं का एक सबसे आम कारण 'बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया' (BPH) होता है, यह प्रोस्टेट ग्रंथि का ऐसा बढ़ना है जो कैंसर नहीं होता है. बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्र मार्ग पर दबाव डाल सकता है, जिससे पेशाब के बहाव में रुकावट आती है. इसके लक्षणों में बार-बार पेशाब आना, पेशाब शुरू करने में कठिनाई, पेशाब की धार कमजोर होना, और ऐसा महसूस होना कि मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ है, शामिल हैं. हालांकि, चूंकि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण भी काफी हद तक ऐसे ही हो सकते हैं, इसलिए समय रहते डॉक्टर से जांच करवाना बहुत जरूरी है.
प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं के अलावा, बार-बार पेशाब आना डायबिटीज का शुरुआती संकेत भी हो सकता है. जब ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, तो किडनी को अतिरिक्त शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे बार-बार पेशाब आने की जरूरत महसूस होती है और प्यास भी ज्यादा लगती है. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) के कारण भी बार-बार पेशाब आ सकता है. इसके साथ अक्सर पेशाब में जलन, बेचैनी या पेशाब का धुंधला दिखाई देना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं.
तुरंत डॉक्टर को दिखाना बेहद जरूरी
डॉ. क्षितिज रघुवंशी बताते हैं कि ब्लैडर का स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है. 'ओवरएक्टिव ब्लैडर' जैसी स्थितियों में अचानक पेशाब करने की ऐसी तीव्र इच्छा हो सकती है जिसे रोकना मुश्किल होता है. इसमें रात के समय भी पेशाब जाने की जरूरत पड़ सकती है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पेशाब से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, खासकर तब, जब इनके साथ पेशाब में खून आना, पेल्विक क्षेत्र में बेचैनी, या बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना जैसे लक्षण भी दिखें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लक्षण कभी-कभी मूत्राशय या मूत्र मार्ग के अन्य हिस्सों में कैंसर होने का संकेत हो सकते हैं.
लाइफस्टाइल फैक्टर्स डालता है असर
लाइफस्टाइल से जुड़ें फैक्टर्स भी पेशाब के पैटर्न पर असर डाल सकती हैं. कैफीन, शराब और कुछ दवाएं (खासकर डाइयूरेटिक) ज्यादा लेने से पेशाब बढ़ सकता है. इसी तरह, ठीक से फ्लूइड मैनेज न करना और अंदरूनी मेटाबोलिक कंडीशन भी ब्लैडर की आदतों में बदलाव ला सकती हैं.
चेतावनी के संकेतों को पहचानना जरूरी
डॉ. क्षितिज रघुवंशी के अनुसार, चेतावनी के संकेतों को पहचानना और समय पर मेडिकल सलाह लेना बहुत जरूरी है. जिन लोगों को पेशाब के लक्षणों में लगातार या अजीब बदलाव महसूस हो रहे हैं, उन्हें खुद से डायग्नोसिस करने या यह मानने के बजाय कि ये बदलाव सिर्फ उम्र से जुड़े हैं, किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए. लक्षणों के आधार पर, डॉक्टर यूरिन टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, प्रोस्टेट-स्पेसिफिक एंटीजन (PSA) टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, या दूसरे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जैसे टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं.
ध्यान देने वाली बात
ध्यान रखें कि बार-बार पेशाब आना हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता है. हालांकि, इसे केवल बढ़ती उम्र का एक सामान्य हिस्सा मानकर अनदेखा भी नहीं करना चाहिए. इसके मूल कारण को समझना, संभावित चेतावनी संकेतों को पहचानना और समय रहते डॉक्टर से जांच करवाना, आपके यूरिनरी स्वास्थ्य की सुरक्षा करने और गंभीर बीमारियों का शुरुआती चरण में ही पता लगाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)