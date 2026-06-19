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क्या दिन में बहुत ज्यादा नींद आना हाई ब्लड प्रेशर का चेतावनी संकेत हो सकता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

दिन में बहुत ज्यादा नींद आना और रात में सोने में परेशानी होना, हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) के बढ़ते जोखिम के संकेत हो सकते हैं. इस समस्या से दिल की बीमारियों, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन की एक नई स्टडी में पाया गया है कि जिन वयस्कों को दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है, उनमें हाइपरटेंशन होने या भविष्य में इसके विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है.

रिसर्चर्स ने 1,700 से ज्यादा ऐसे वयस्कों के डेटा का विश्लेषण किया, जिन्हें दिन में बहुत ज्यादा नींद आने की शिकायत थी और जिनकी रात भर नींद की जांच (पॉलीसोम्नोग्राफी) की गई थी. नतीजों से पता चला कि जिन लोगों को दिन में बहुत ज्यादा नींद आती थी, उनमें पहले से हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना 52 फीसदी ज्यादा थी और भविष्य में इसके होने का जोखिम 74 फीसदी ज्यादा था. इसके अलावा, जिन लोगों को रात में सोने में 30 मिनट या उससे ज्यादा समय लगता था और जिन्हें दिन में भी नींद आती थी, उनमें हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क दोगुना था, जबकि बाद में इसके होने का रिस्क तीन गुना था.

पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन (हर्शी, पेन्सिलवेनिया) में स्लीप रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के डायरेक्टर और मुख्य लेखक डॉ. एलेक्जेंड्रोस वगोंट्जस ने बताया कि जो वयस्क दिन में बहुत ज्यादा नींद महसूस करते हैं और जिन्हें देर से नींद आती है, वे दिल की बीमारियों के जोखिम वाले एक अलग ग्रुप में आते हैं. लेखकों का कहना है कि इन नतीजों से पता चलता है कि दिन में असामान्य रूप से नींद महसूस करने वाले मरीजों की जांच करते समय डॉक्टरों को सिर्फ 'स्लीप एपनिया' से आगे भी सोचना चाहिए.

ये नतीजे 17 जून को बाल्टीमोर में 'एसोसिएटेड प्रोफेशनल स्लीप सोसाइटीज' की एक मीटिंग में पेश किए गए थे. इन्हें 'स्लीप' जर्नल के एक स्पेशल इश्यू में भी छापा गया था.