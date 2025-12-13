गले में खराश और लगातार खांसी कहीं कैंसर का संकेत तो नहीं! जानें क्या कहती है रिसर्च
लगातार खांसी, बार-बार सिरदर्द और चेहरे में दर्द, या खाना निगलने में दिक्कत गले के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. यहां जानें विस्तार से...
Published : December 13, 2025 at 5:50 PM IST
कभी-कभी गले में खराश, आवाज बैठना, गले में जलन और बोलने में दिक्कत जैसी समस्याएं होती हैं. आमतौर पर, ये समस्याएं मौसम में बदलाव और गले के इन्फेक्शन के कारण होती हैं और जल्दी ठीक हो जाती हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये समस्याएं कई दिनों तक बनी रहती हैं, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि यह गले के कैंसर का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं गले के कैंसर के चेतावनी भरे संकेतों के बारे मे...
निगलने में दिक्कत- गले के कैंसर वाले लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके गले में कुछ फंसा हुआ है या उन्हें निगलने में दिक्कत हो सकती है. इसे डिस्फेजिया कहते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लक्षण तब होता है जब गले में ट्यूमर एसोफैगस या लैरिंक्स पर दबाव डालते हैं. अगर आपको लगातार निगलने में दिक्कत हो रही है, खासकर ठोस खाना निगलते समय, तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए.
बिना किसी वजह के वजन कम होना- एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना कोशिश किए वजन कम होना कई तरह के कैंसर का संकेत हो सकता है, जिसमें गले का कैंसर भी शामिल है. कैंसर की वजह से भूख कम लग सकती है या शरीर के मेटाबॉलिज्म में बदलाव हो सकता है. अगर आप बिना डाइट या एक्सरसाइज के वजन कम कर रहे हैं, तो सावधान रहना जरूरी है.
लगातार खांसी- एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर खांसी बनी रहती है, चाहे वह सामान्य सर्दी, एलर्जी या सांस की दूसरी समस्याओं के कारण हो, तो यह चिंता की बात है. कैंसर के कारण गले में जलन या रुकावट से लगातार खांसी हो सकती है.
कान में दर्द- मेयो क्लिनिक की एक स्टडी में पाया गया कि बिना किसी साफ वजह के कान में दर्द गले के कैंसर का संकेत हो सकता है. यह खासकर शुरुआती स्टेज में आम है. इसके साथ कान में लगातार बेचैनी, तेज दर्द या सुन्नपन हो सकता है.
सांस लेने में बदलाव- NHS.uk द्वारा किए गए एक स्टडी के अनुसार, सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत गले के कैंसर का एक लक्षण है. इसमें सांस लेते समय आवाज आना भी शामिल हो सकता है, और अगर आपको हल्की-फुल्की एक्टिविटी के दौरान भी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें.
लगातार मुंह से बदबू आना- गले का कैंसर इस समस्या का कारण हो सकता है. अगर सही ओरल हाइजीन के बावजूद मुंह से बदबू आती रहती है, तो यह गले के कैंसर जैसी किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है.
गले में गांठें या धब्बे- एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुंह या गले में गांठें, धब्बे या छाले जो सामान्य रूप से ठीक नहीं होते, वे गले के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, और वे सफेद, लाल या दोनों के मिले-जुले रंग के हो सकते हैं.
आवाज में बदलाव- गले का कैंसर लैरिंक्स और वोकल कॉर्ड्स के काम को प्रभावित करता है. इससे आवाज कर्कश, खुरदरी या सांस वाली हो सकती है. मेडलाइनप्लस की एक स्टडी के अनुसार, आम बीमारियों से आवाज में कुछ समय के लिए बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर 3 से 4 हफ्तों में आवाज की कर्कशता ठीक नहीं होती है, तो यह गले के कैंसर का संकेत हो सकता है.
सूजी हुई लिम्फ नोड्स: जब गले के कैंसर सेल्स बढ़ते हैं, तो गर्दन में लिम्फ नोड्स सूज सकते हैं. ये गांठें अक्सर दर्द रहित होती हैं और छूने पर सख्त महसूस होती हैं. अगर ऐसी गांठें या सूजन गर्दन के सिर्फ एक तरफ दिखाई देती हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि गले का कैंसर फैल गया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि गले के कैंसर का शुरुआती स्टेज में पता लगाना और इलाज करना सबसे अच्छा होता है. अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है, तो तुरंत किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लेना सबसे अच्छा है.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)