HIV के मरीजों को अब रोज-रोज नहीं लेनी पड़ेगी दवा, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज

मॉडर्न ART (एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी) HIV के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीवायरल दवाओं का कॉम्बिनेशन है. यह वायरस को बढ़ने से रोकता है.

Correlates of HIV-1 control after combination immunotherapy
HIV के मरीजों को अब रोज-रोज नहीं लेनी पड़ेगी दवा, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 3, 2025 at 5:15 PM IST

HIV एक जानलेवा इन्फेक्शन है जो AIDS का कारण बनता है क्योंकि यह शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है. इलाज के बिना, HIV शरीर को इन्फेक्शन और कुछ कैंसर से लड़ने में असमर्थ बना देता है. हालांकि, सही इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और AIDS को बढ़ने से रोका जा सकता है. HIV से पीड़ित लोगों को रोज दवा लेनी पड़ती है. अगर दवा छूट जाती है, तो HIV वायरस पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिससे कई दिक्कतें होती हैं.

लेकिन अब, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट्स ने इसका हल ढूंढ लिया है. उन्होंने कई दवाओं को मिलाकर एक नई थेरेपी बनाई है. एक बार देने के बाद, मरीजों को एक साल से ज्यादा समय तक रोजाना दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी. साइंटिस्ट्स को इस थेरेपी के ट्रायल्स में काफी सफलता मिली है. यह दवा लेने के बाद, मरीज अपनी रोजाना की दवा लेना बंद कर पाए.

इस दवा ने बाद में एक साल तक वायरस को दबा दिया. असल में, अब तक HIV का इलाज एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी से किया जाता रहा है. यह दवा रोज लेनी पड़ती है. यह दवा छूटने से मरीजो को काफी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए, अगर साल में एक दवा असरदार हो सकती है, तो यह HIV मरीजो के लिए काफी राहत दे सकती है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)

COMBINATION IMMUNOTHERAPY
संपादक की पसंद

