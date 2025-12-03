ETV Bharat / health

HIV के मरीजों को अब रोज-रोज नहीं लेनी पड़ेगी दवा, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज

HIV एक जानलेवा इन्फेक्शन है जो AIDS का कारण बनता है क्योंकि यह शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है. इलाज के बिना, HIV शरीर को इन्फेक्शन और कुछ कैंसर से लड़ने में असमर्थ बना देता है. हालांकि, सही इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और AIDS को बढ़ने से रोका जा सकता है. HIV से पीड़ित लोगों को रोज दवा लेनी पड़ती है. अगर दवा छूट जाती है, तो HIV वायरस पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिससे कई दिक्कतें होती हैं.

लेकिन अब, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट्स ने इसका हल ढूंढ लिया है. उन्होंने कई दवाओं को मिलाकर एक नई थेरेपी बनाई है. एक बार देने के बाद, मरीजों को एक साल से ज्यादा समय तक रोजाना दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी. साइंटिस्ट्स को इस थेरेपी के ट्रायल्स में काफी सफलता मिली है. यह दवा लेने के बाद, मरीज अपनी रोजाना की दवा लेना बंद कर पाए.

इस दवा ने बाद में एक साल तक वायरस को दबा दिया. असल में, अब तक HIV का इलाज एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी से किया जाता रहा है. यह दवा रोज लेनी पड़ती है. यह दवा छूटने से मरीजो को काफी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए, अगर साल में एक दवा असरदार हो सकती है, तो यह HIV मरीजो के लिए काफी राहत दे सकती है.