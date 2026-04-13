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क्या सोते समय आपके मुंह से भी लगातार टपकती रहती है लार, तो हो जाएं अलर्ट, कई गंभीर बीमारियों के हो सकते हैं लक्षण

जब बच्चों की बात आती है, तो लार टपकना एक आम नॉर्मल बात माना जाता है. क्योंकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा उनकी निगलने की कम क्षमता की वजह से होता है. वहीं, बड़ों में सोते समय लार टपकना एक नॉर्मल प्रोसेस है. ऐसा अक्सर मसल्स के पूरी तरह रिलैक्स होने, करवट या पेट के बल सोने (ग्रेविटी की वजह से), बहुत ज्यादा थकान, या नाक बंद होने की वजह से मुंह से सांस लेने की वजह से होता है. लेकिन, बहुत ज्यादा लार आना (drooling) किसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) या पार्किंसंस, सेरेब्रल पाल्सी या स्ट्रोक जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जुड़ा हो सकता है. यह समस्या मसल कंट्रोल या निगलने की क्षमता पर असर डालती है. ऐसे में, इसे हल्के में न लें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें. आज इस खबर में विस्तार से जानिए कि लार टपकना क्या है और नींद में लार टपकने के क्या कारण हैं, यह कब समस्या बन जाती है?

लार टपकना क्या है?

स्लीप फाउंडेशन के अनुसार, लार टपकना (सियालोरिया) तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने मुंह में बनी लार को निगल नहीं पाता या उसे मुंह के अंदर रोक नहीं पाता और यह अपने आप बहने लगता है. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा तब होता है जब लार बहुत ज्यादा हो जाती है या जब मुंह, होंठ और गले के आस-पास की मांसपेशियां उसे रोक नहीं पाती है. दरअसल, लार हमारे मुंह को नम रखने, पाचन में मदद करने और मुंह की सफाई बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है, खासकर जब मुंह से ज्यादा लार टपकने लगे, तो समझ लें कि यह शरीर में कई समस्याओं का संकेत है. मोनोग्राफ इन ओरल साइंस में छपे 2014 के एक रिव्यू के अनुसार, दो साल तक के बच्चों में लार टपकना नॉर्मल माना जाता है. शिशुओं और छोटे बच्चों में, लार टपकना आम बात है और अक्सर यह नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, खासकर दांत निकलते समय. लेकिन, बड़े लोगों में, बहुत ज्यादा लार टपकना अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है.

सोते समय लार टपकने के क्या कारण हैं?