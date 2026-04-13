क्या सोते समय आपके मुंह से भी लगातार टपकती रहती है लार, तो हो जाएं अलर्ट, कई गंभीर बीमारियों के हो सकते हैं लक्षण
लार का टपकना (सियालोरिया) तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने मुंह में बनी लार को निगल नहीं पाता है या उसे अपने मुंह के...
Published : April 13, 2026 at 3:11 PM IST
जब बच्चों की बात आती है, तो लार टपकना एक आम नॉर्मल बात माना जाता है. क्योंकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा उनकी निगलने की कम क्षमता की वजह से होता है. वहीं, बड़ों में सोते समय लार टपकना एक नॉर्मल प्रोसेस है. ऐसा अक्सर मसल्स के पूरी तरह रिलैक्स होने, करवट या पेट के बल सोने (ग्रेविटी की वजह से), बहुत ज्यादा थकान, या नाक बंद होने की वजह से मुंह से सांस लेने की वजह से होता है. लेकिन, बहुत ज्यादा लार आना (drooling) किसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) या पार्किंसंस, सेरेब्रल पाल्सी या स्ट्रोक जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जुड़ा हो सकता है. यह समस्या मसल कंट्रोल या निगलने की क्षमता पर असर डालती है. ऐसे में, इसे हल्के में न लें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें. आज इस खबर में विस्तार से जानिए कि लार टपकना क्या है और नींद में लार टपकने के क्या कारण हैं, यह कब समस्या बन जाती है?
लार टपकना क्या है?
स्लीप फाउंडेशन के अनुसार, लार टपकना (सियालोरिया) तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने मुंह में बनी लार को निगल नहीं पाता या उसे मुंह के अंदर रोक नहीं पाता और यह अपने आप बहने लगता है. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा तब होता है जब लार बहुत ज्यादा हो जाती है या जब मुंह, होंठ और गले के आस-पास की मांसपेशियां उसे रोक नहीं पाती है. दरअसल, लार हमारे मुंह को नम रखने, पाचन में मदद करने और मुंह की सफाई बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है, खासकर जब मुंह से ज्यादा लार टपकने लगे, तो समझ लें कि यह शरीर में कई समस्याओं का संकेत है. मोनोग्राफ इन ओरल साइंस में छपे 2014 के एक रिव्यू के अनुसार, दो साल तक के बच्चों में लार टपकना नॉर्मल माना जाता है. शिशुओं और छोटे बच्चों में, लार टपकना आम बात है और अक्सर यह नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, खासकर दांत निकलते समय. लेकिन, बड़े लोगों में, बहुत ज्यादा लार टपकना अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है.
सोते समय लार टपकने के क्या कारण हैं?
- सोने की पोजीशन- जब आप पेट के बल या करवट लेकर सोते हैं, तो ग्रेविटी आपके खिलाफ काम करती है, जिससे लार आपके मुंह के किनारों की ओर खिंचती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि आप सोते समय रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, इसलिए आपकी लार आसानी से आपके मुंह से बाहर आ सकती है.
- मुंह से सांस लेना – अगर आपको सर्दी, एलर्जी या साइनस इन्फेक्शन की वजह से नाक बंद है तो व्यक्ति मुंह से सांस लेता है. मुंह से सांस लेने से लार के बहाव को कंट्रोल करने की आपकी क्षमता पर भी असर पड़ता है, जिसके नतीजे में लार टपकती है.
- गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज- GERD एक पाचन की बीमारी है जिसमें पेट का एसिड बार-बार इसोफेगस में वापस जाता है, जिससे लाइनिंग में जलन होती है. इस स्थिति में लार का प्रोडक्शन बढ़ सकता है क्योंकि शरीर एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है. यह ज्यादा लार, खासकर अगर यह सोते समय बनती है, तो लार टपकने का कारण बन सकती है.
- निगलने में दिक्कत- U.K. नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार, कुछ लोगों को अपनी लार निगलने में दिक्कत होती है, और इससे यह उनके मुंह और गले में जमा हो सकती है, जिससे लार टपकने लगती है. कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे स्ट्रोक, पार्किंसंस रोग या मल्टीपल स्केलेरोसिस, आपके सामान्य रूप से निगलने की क्षमता पर असर डाल सकते हैं. जब ऐसा होता है, तो लार मुंह में जमा हो जाती है और आखिरकार बाहर आ जाती है, खासकर जब आप सो रहे होते हैं.
- दवाइयां- स्पेशलिस्ट कहते हैं, कुछ दवाइयां, खासकर सेडेटिव, एंटीसाइकोटिक्स, और नर्वस सिस्टम पर असर डालने वाली दवाएँ, नॉर्मल मसल कंट्रोल में रुकावट डाल सकती हैं. इससे व्यक्ति की ठीक से निगलने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बहुत ज्यादा लार बनती है.
- ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया- ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नींद के दौरान एयरवे थोड़ा या पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, जिससे बार-बार सांस फूलती है. OSA में सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे लार टपक सकती है.
लार टपकने से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हैं…
- पार्किंसंस डिजीज- पार्किंसंस फाउंडेशन के मुताबिक, दिमाग की एक बीमारी जो मूवमेंट और मसल्स कंट्रोल पर असर डालती है. पार्किंसंस वाले लोगों में निगलने की क्षमता कम हो सकती है, जिससे लार टपकती है, खासकर सोते या आराम करते समय.
- स्ट्रोक – स्ट्रोक से दिमाग के कुछ हिस्से खराब हो सकते हैं.
- कमजोर या पैरालाइज्ड – अगर चेहरे की मसल्स कमजोर या पैरालाइज्ड हैं, तो लार को कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे लार टपकती है.
- एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) – इसे लू गेहरिग डिजीज भी कहते हैं. यह उन नसों पर असर डालता है जो चेहरे और गले सहित अपनी मर्जी से काम करने वाली मसल्स को कंट्रोल करती हैं, जिससे लार टपकती है.
- सेरेब्रल पाल्सी- डिसऑर्डर का एक ग्रुप जो जन्म से पहले या जन्म के दौरान दिमाग को हुए नुकसान की वजह से मसल्स की टोन और मूवमेंट पर असर डालता है. सेरेब्रल पाल्सी वाले कई लोगों को अपने मुंह की मसल्स को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, जिससे लगातार लार टपकती है.
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस (MS) - एक ऑटोइम्यून कंडीशन जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में नसों की सुरक्षा करने वाली परत को नुकसान पहुंचाती है. निगलने और मसल्स के तालमेल पर असर पड़ सकता है, जिससे मुंह में पानी आ सकता है.
- ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी (TBI)- ब्रेन में चोट लगने से नॉर्मल नर्व सिग्नल में रुकावट आ सकती है और मुंह और पेट के आस-पास की मसल्स पर कंट्रोल कम हो सकता है.
किस कमी के कारण मुंह से लार टपकती है?
हाइपरसैलिवेशन, जिसे मेडिकल भाषा में 'सियालोरिया' भी कहते हैं, विटामिन की कमी और मेंटल हेल्थ दोनों से जुड़ा हो सकता है. यह समस्या नियासिन (विटामिन B3) की गंभीर कमी से होती है, जिसे पेलाग्रा कहते हैं. इसके शुरुआती लक्षणों में से एक हाइपरसैलिवेशन है, क्योंकि यह पाचन तंत्र और मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन पर असर डालता है, जिससे मुंह में सूजन आ जाती है और लार का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. इसके साथ ही विटामिन B12 की कमी नर्वस सिस्टम पर असर डालती है. नसों में कमजोरी से निगलने में दिक्कत हो सकती है, जिससे मुंह में लार जमा हो सकती है और लार टपक सकती है.
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