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मछलियों में फैल रहे एक दुर्लभ कैंसर ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता, क्या इंसानों में भी फैल सकता है यह Cancer?

वैज्ञानिकों का जवाब है नहीं. इंसानों में कैंसर छूने, खाना शेयर करने, मरीज की देखभाल करने, खांसने या किसी भी तरह के रेगुलर सोशल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है. हमारा इम्यून सिस्टम बाहरी सेल्स को पहचानने और खत्म करने के लिए बना है, जिसमें दूसरे इंसान के कैंसर सेल्स भी शामिल हैं. इसके अलावा, लोगों के बीच जेनेटिक अंतर मजबूत बायोलॉजिकल रुकावटें बनाते हैं जो ऐसे सेल्स को नए होस्ट में जिंदा रहने से रोकते हैं.

इस खोज ने सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े एक अहम सवाल को फिर से खड़ा कर दिया है: क्या इस तरह का कैंसर इंसानों में भी फैल सकता है?

आम कैंसर जो किसी इंसान के अपने सेल्स से होते हैं, उनसे अलग, फैलने वाले कैंसर लगभग पैरासाइट की तरह काम करते हैं. कैंसर सेल्स एक होस्ट को छोड़कर दूसरे पर हमला करते हैं और बढ़ते रहते हैं. ऐसे कैंसर नेचर में बहुत कम होते हैं और पहले सिर्फ कुत्तों, तस्मानियन डेविल्स और कुछ शेलफिश स्पीशीज में ही रिपोर्ट किए गए थे. हालांकि, कैटफिश में यह खोज जानवरों में पहचाने गए नेचुरली होने वाले फैलने वाले कैंसर का सिर्फ चौथा मामला है.

वैज्ञानिकों ने ब्राउन बुलहेड कैटफिश में दुनिया का पहला ऐसा कैंसर खोजा है जो एक जीव से दूसरे जीव में फैल सकता है. नेचर जर्नल में छपी रिसर्च के अनुसार, यह कैंसर मेलेनोमा (स्किन कैंसर) का एक प्रकार है जो अमेरिका-कनाडा बॉर्डर पर मौजूद एक झील की मछलियों में फैल रहा है. वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि नॉर्थ अमेरिकन ब्राउन बुलहेड कैटफिश में कैंसर सेल्स एक मछली से दूसरी मछली में फैल रहे हैं. नेचर में छपी यह स्टडी मीठे पानी के इकोसिस्टम में पाया गया पहला और जंगली जीवों में पाया गया चौथा ऐसा कैंसर है जो एक जीव से दूसरे जीव में फैल सकता है.

इसके अलावा, यह ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) और हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रमणों से जुड़े कैंसर से बहुत अलग है. एचपीवी और हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं. इन वायरस से होने वाला कैंसर संक्रामक नहीं होता है. यह कैंसर दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है. समय के साथ, ये संक्रमण कुछ कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं, जैसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, कुछ सिर और गर्दन के कैंसर और लिवर कैंसर.

आज भी भारत में कैंसर से जुड़े कई मिथक, अंधविश्वास और सामाजिक कलंक मौजूद हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस खोज को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के बजाय एक वैज्ञानिक सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए. यह अध्ययन शोधकर्ताओं को कैंसर के विकास और उस पर प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि कैंसर मनुष्यों में एक गैर-संचारी रोग है.

M.O.C कैंसर केयर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. असमा पठान का कहना है कि 'कंटेजियस कैंसर' या'संक्रामक कैंसर' शब्द डरावना लग सकता है, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि यह बहुत कम होता है और इसे सिर्फ कुछ जानवरों में ही देखा गया है. इंसानों में कैंसर रोजमर्रा के संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है. कैंसर रोगी को छूने, गले लगाने, साथ खाने या उसकी देखभाल करने से आपको कैंसर नहीं हो सकता है. हाल ही में कैटफिश की खोज जरूरी है क्योंकि इससे साइंटिस्ट को इस बारे में नई जानकारी मिलती है कि कैंसर सेल्स कैसे बनते हैं, जिंदा रहते हैं और इम्यून सिस्टम से कैसे बचते हैं. भारत में लोगों के लिए मूल बात एक ही है: तम्बाकू के उपयोग, मोटापा, एचपीवी और हेपेटाइटिस बी संक्रमण जैसे ज्ञात कैंसर जोखिम कारकों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करें और शीघ्र पता लगाने के लिए नियमित स्क्रीनिंग कार्यक्रमों में भाग लें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)