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गॉलब्लैडर खराब होने का क्या है संकेत? पित्ताशय के ठीक से काम न करने पर दिखने वाले लक्षणों के बारे में जानें

गॉलब्लैडर खराब होने का क्या है संकेत? ( ETV Bharat And Getty Images )