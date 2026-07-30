गॉलब्लैडर खराब होने का क्या है संकेत? पित्ताशय के ठीक से काम न करने पर दिखने वाले लक्षणों के बारे में जानें
गॉल ब्लैडर की समस्याएं चुपचाप शुरू हो सकती हैं, इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए...
Published : July 30, 2026 at 1:28 PM IST
गॉलब्लैडर या पित्ताशय एक ऐसा शांत अंग है, जो बिना किसी शोर-शराबे के बैकस्टेज रहकर अपना काम करता रहता है. जब हम भारी या ज्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, तो यह लिवर में बनने वाले बाइल (पित्त) को छोटी आंत में छोड़ता है, जिससे फैट को पचाने में मदद मिलती है. लेकिन, जब इसमें कोई समस्या होती है, जैसे गॉलस्टोन या सूजन (कोलेसिस्टाइटिस), तो शुरुआती चेतावनी वाले संकेत अक्सर भ्रमित करने वाले हो सकते हैं. लोग अक्सर इन लक्षणों को आम गैस, अपच या एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इस खबर में गॉलब्लैडर की खराबी के कुछ ऐसे चेतावनी वाले संकेत दिए गए हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है...
गॉलब्लैडर या पित्ताशय की समस्याओं के लक्षण
क्लीवलैंड क्लिनिक का कहना है कि यहां कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जिनसे पता चल सकता है कि आपके गॉलब्लैडर में कोई दिक्कत है, इसमें शामिल है...
- लगातार पेट फूलना और बदहजमी- खाने के बाद पेट फूलना, खासकर फैटी खाना, शुरुआती चेतावनी के संकेतों में से एक है. आपको बार-बार बदहजमी, बहुत ज्यादा गैस, या पेट में भारीपन और अजीब सा महसूस हो सकता है.
- शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द- गॉल ब्लैडर का दर्द सिर्फ़ पेट तक ही सीमित नहीं रहता, यह पीठ के ऊपरी हिस्से, दाहिने कंधे या छाती तक भी फैल सकता है और कभी-कभी दिल से जुड़ी समस्याओं जैसा महसूस हो सकता है. यह दर्द आ-जा सकता है या खाना खाने के बाद बढ़ सकता है.
- जी मिचलाना और उल्टी- अगर आपको खाना खाने के बाद, खासकर ज्यादा फैट वाला या भारी खाना खाने के बाद अक्सर जी मिचलाने या उल्टी की समस्या होती है, तो हो सकता है कि आपका गॉल ब्लैडर ठीक से काम न कर रहा हो. ऐसा तब होता है जब बाइल का बहाव रुक जाता है या उसमें रुकावट आती है.
- फैटी फूड्स से अचानक इनटॉलेरेंस- क्या आपको हाल ही में तले हुए या फैटी खाने से सेंसिटिविटी हुई है? यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका गॉलब्लैडर बाइल को ठीक से रिलीज करने में दिक्कत कर रहा है, जिससे फैट का डाइजेशन मुश्किल हो रहा है.
- मल और पेशाब में बदलाव– पीले या मिट्टी के रंग का मल और गहरे रंग का पेशाब पित्त (bile) के बहाव में समस्या का संकेत हो सकता है. इन बदलावों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये पित्त की पथरी (gallstones) या पित्त नली में रुकावट का संकेत हो सकते हैं.
- बिना किसी स्पष्ट कारण के बुखार या कंपकंपी– हल्का बुखार या कंपकंपी (खासकर पेट दर्द के साथ) पित्ताशय (gallbladder) में सूजन या संक्रमण का संकेत हो सकता है, जिसके लिए तुरंत डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है.
- त्वचा या आंखों का पीला पड़ना (पीलिया)- अगर आपकी त्वचा या आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि पित्त आपके खून में वापस जा रहा है. यह एक गंभीर लक्षण है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
डॉक्टर को कब दिखाएं
कभी-कभी पाचन में परेशानी होना आम बात है, लेकिन लगातार या बिगड़ते लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. गॉलब्लैडर की समस्याओं (जैसे गॉलस्टोन या सूजन) का जल्दी पता चलने से कॉम्प्लीकेशंस को रोका जा सकता है और ज्यादा असरदार इलाज हो सकता है.
समस्या के गंभीर होने से पहले आपका शरीर अक्सर हल्के सिग्नल भेजता है. इन अचानक दिखने वाले लक्षणों पर ध्यान देने से आपको गॉलब्लैडर की समस्याओं को जल्दी पकड़ने और अपनी पूरी हेल्थ को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है. अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो देर करने के बजाय जल्दी चेकअप करवाना हमेशा बेहतर होता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स की सिफारिशों के आधार पर दे रहे हैं. इनका पालन करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)