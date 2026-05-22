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जंक फूड, बदलती लाइफस्टाइल से बच्चों में बढ़ रहे IBD के मामले, हर माह PGI पहुंच रहे दर्जनों मरीज, जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

बच्चों में बढ़ रहे IBD के मामले ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ PGIMER के डॉक्टरों ने बच्चों में तेजी से बढ़ रही इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि IBD को लेकर चिंता जताई है. विशेषज्ञों के अनुसार पहले यह बीमारी पश्चिमी देशों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब भारत में भी इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं. खासतौर पर बच्चों में यह बीमारी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा सामने आ रही है. डॉक्टरों का कहना है कि पेट दर्द और पाचन संबंधी दिक्कतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. शुरुआती लक्षणों को पहचानना जरूरी: इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने पीजीआई चंडीगढ़ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट विभाग की प्रमुख डॉ. संध्या लाल से बातचीत की. डॉ. संध्या लाल ने कहा कि, "बच्चों में IBD के शुरुआती लक्षणों को अक्सर सामान्य पेट दर्द या पाचन की समस्या समझ लिया जाता है. कई बार बच्चे अपनी परेशानी ठीक से बता भी नहीं पाते, जिससे बीमारी की पहचान देर से होती है.अगर बच्चे को लंबे समय तक पेट दर्द, बार-बार दस्त, कमजोरी, वजन कम होना या खाने में परेशानी जैसी समस्याएं बनी रहें तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. समय पर जांच और इलाज से बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है." जंक फूड, बदलती लाइफस्टाइल से बच्चों में बढ़ रहे IBD के मामले (ETV Bharat)