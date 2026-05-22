जंक फूड, बदलती लाइफस्टाइल से बच्चों में बढ़ रहे IBD के मामले, हर माह PGI पहुंच रहे दर्जनों मरीज, जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ
चंडीगढ़ पीजीआई डॉक्टरों ने बच्चों में तेजी से बढ़ रहे IBD मामलों पर चिंता जताई. साथ ही जंक फूड और लाइफस्टाइल को जिम्मेदार बताया है.
Published : May 22, 2026 at 2:33 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ PGIMER के डॉक्टरों ने बच्चों में तेजी से बढ़ रही इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि IBD को लेकर चिंता जताई है. विशेषज्ञों के अनुसार पहले यह बीमारी पश्चिमी देशों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब भारत में भी इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं. खासतौर पर बच्चों में यह बीमारी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा सामने आ रही है. डॉक्टरों का कहना है कि पेट दर्द और पाचन संबंधी दिक्कतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.
शुरुआती लक्षणों को पहचानना जरूरी: इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने पीजीआई चंडीगढ़ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट विभाग की प्रमुख डॉ. संध्या लाल से बातचीत की. डॉ. संध्या लाल ने कहा कि, "बच्चों में IBD के शुरुआती लक्षणों को अक्सर सामान्य पेट दर्द या पाचन की समस्या समझ लिया जाता है. कई बार बच्चे अपनी परेशानी ठीक से बता भी नहीं पाते, जिससे बीमारी की पहचान देर से होती है.अगर बच्चे को लंबे समय तक पेट दर्द, बार-बार दस्त, कमजोरी, वजन कम होना या खाने में परेशानी जैसी समस्याएं बनी रहें तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. समय पर जांच और इलाज से बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है."
हर महीने सामने आ रहे दर्जनों मामले: डॉ. संध्या लाल ने आगे कहा कि, " पीजीआई में हर महीने करीब 30 से 40 बच्चे इस बीमारी के साथ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. कई मामलों में बीमारी इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है कि सर्जरी तक करनी पड़ती है. कुछ बच्चों में स्थिति काफी जटिल हो जाती है. सर्जरी के बाद भी भविष्य में बीमारी दोबारा होने की आशंका बनी रहती है. ऐसे में लोगों को ऐसे बच्चों का इलाज बाल रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए, क्योंकि वयस्क मरीजों के इलाज की पद्धति बच्चों पर हमेशा प्रभावी नहीं होती."
लाइफस्टाइल और खानपान बन रहे बड़ा कारण: डॉ. संध्या लाल ने कहा कि, "आज के समय में बदलती जीवनशैली और खानपान बच्चों में इस बीमारी के बढ़ने की बड़ी वजह बन रहे हैं. जंक फूड का ज्यादा सेवन, फिजिकल एक्टिविटी में कमी और बढ़ता प्रदूषण बच्चों की पाचन प्रणाली को प्रभावित कर रहा है. कुछ मामलों में सिजेरियन डिलीवरी से जन्मे बच्चों में भी IBD का खतरा अधिक देखा गया है. ऐसे में बच्चों के माता-पिता से अपील है कि वे अपने बच्चों के खानपान, दिनचर्या और स्वास्थ्य संबंधी छोटी-छोटी परेशानियों पर गंभीरता से ध्यान दे."
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