ETV Bharat / health

केरल में तेजी से फैल रहा है चिकनगुनिया वायरस, जानिए इसके लक्षण और फैलाव की वजह

चिकनगुनिया एक वायरस है जो मच्छरों के काटने से फैलता है. ज्यादातर लोगों में मच्छर के काटने के तीन से सात दिनों के अंदर बुखार...

Chikungunya virus is spreading rapidly in Kerala; learn about its symptoms and the reasons for its spread.
केरल में तेजी से फैल रहा है चिकनगुनिया वायरस, जानिए इसके लक्षण और फैलाव की वजह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 7, 2026 at 4:37 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल में चिकनगुनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. 4 अगस्त तक 105 कन्फर्म और 62 संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट मिलने के बाद, स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रभावित जिलों में निगरानी और मच्छर नियंत्रण के उपाय तेज कर दिए हैं. कन्फर्म मामलों में से ज्यादातर मामले तिरुवनंतपुरम से सामने आए हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना ​​है कि मामलों में यह बढ़ोतरी भारी बारिश और उमस भरे मौसम की वजह से हुई है, क्योंकि ऐसे हालात एडीज मच्छरों के पनपने के लिए आदर्श माहौल बनाते हैं. भारत में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर-जनित बीमारियों के फैलने की मुख्य वजह यही हालात हैं.

पानी से फैलने वाली बीमारियों के मामलों में यह बढ़ोतरी 2006-2007 की बड़ी महामारी और 2019-2020 के प्रकोप के बाद हुई है, जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति लगातार सतर्क रहने की जरूरत को बताती है. बता दें कि 2006–2007 के दौरान भारत और हिंद महासागर के क्षेत्रों में चिकनगुनिया और डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप देखा गया था, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया था. वहीं, 2019–2020 के अवधि में ग्लोबल लेवल पर डेंगू के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी गंभीर माना था. ऐसे में, आज इस खबर में विस्तार से पढ़ें कि चिकनगुनिया क्या है, यह कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या हैं...

चिकनगुनिया क्या है?
चिकनगुनिया (जिसे चिकनगुनिया वायरस या चिकनगुनिया बुखार भी कहा जाता है) एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है. यह संक्रमित एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से फैलता है. ये मच्छर डेंगू और जिका वायरस भी फैला सकते हैं. ये मुख्य रूप से दिन में काटते हैं. एडीज एजिप्टी घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काटता है. ये रुके हुए पानी वाले बर्तनों में अंडे देते हैं.

Chikungunya virus is spreading rapidly in Kerala; learn about its symptoms and the reasons for its spread.
केरल में तेजी से फैल रहा है चिकनगुनिया वायरस (ETV Bharat)

यह कैसे फैलता है
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, चिकनगुनिया वायरस सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है. इसके फैलने के तरीके इस प्रकार हैं:

चिकनगुनिया मुख्य रूप से एडीज मच्छर, खासकर एडीज एजिप्टी के काटने से फैलता है. माना जाता है कि इंसानों में ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत या रिजर्वॉयर होता है. इसलिए, जब कोई मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो वह वायरस को अपने साथ ले लेता है और उसे किसी दूसरे, बिना संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचा देता है. संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए संक्रमित लोगों को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए.

  • गर्भावस्था के दौरान (इन-यूटरो) फैलना
  • बच्चे के जन्म के समय (इंट्रापार्टम) फैलना
  • लैब में संक्रमित खून के संपर्क में आना

गर्भावस्था के दौरान वायरस का संक्रमण दूसरी तिमाही में हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है. अगर मां संक्रमित है, तो बच्चे के जन्म के समय (इंट्रापार्टम) संक्रमण फैल सकता है. हालांकि, वह स्तनपान जारी रख सकती है क्योंकि वायरस मां के दूध से नहीं फैलता है. चिकनगुनिया के प्रकोप वाले इलाकों में भी स्तनपान को बहुत बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि इसके फायदे संक्रमण के खतरा से कहीं ज्यादा हैं.

चिकनगुनिया के लक्षण क्या हैं?
वेक्टर जनित रोग नियंत्रण राष्ट्रीय केंद्र (NCVBDC) के मुताबिक, चिकनगुनिया के लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के तीन से सात दिन बाद दिखाई देते हैं, हालांकि कुछ लोगों में मच्छर के काटने के दो दिन बाद या 12 दिन बाद तक भी लक्षण दिख सकते हैं. बुखार और जोड़ों का दर्द चिकनगुनिया वायरस के सबसे आम लक्षण हैं. लक्षणों की गंभीरता हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है. कई लोगों को जोड़ों में बहुत तेज दर्द महसूस होता है. बुखार आमतौर पर अचानक शुरू होता है. कुछ लोगों में लक्षण इतने हल्के हो सकते हैं कि वे वायरस को कोई और बीमारी समझ लेते हैं या डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं.

अन्य लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं:

  • सिरदर्द
  • मांसपेशियों में दर्द
  • जोड़ों में सूजन
  • रैश (त्वचा पर चकत्ते)
  • थकान
  • जी मिचलाना

अक्सर, इस इन्फेक्शन में कोई लक्षण नहीं दिखते, खासकर बच्चों में. हालांकि चिकनगुनिया से ठीक होना आम बात है, लेकिन यह प्रोसेस लंबा हो सकता है, और जोड़ों में लगातार दर्द और अकड़न हफ्तों या महीनों तक रह सकती है. इस दर्द और सूजन से राहत के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार पेनकिलर (एनाल्जेसिक) और एंटी-इंफ्लेमेटरी थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है. एक बार जब किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया हो जाता है, तो उनमें आमतौर पर इन्फेक्शन के खिलाफ परमानेंट या लंबे समय तक चलने वाली इम्यूनिटी बन जाती है.

डॉक्टर को कब दिखाएं
अगर आपको लक्षण दिखें या शक हो कि आप संक्रमित हो सकते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें. खासकर तब, जब आप हाल ही में ऐसी जगह से लौटे हों जहां वायरस फैला हुआ हो. डॉक्टर आपकी शारीरिक जांच करेंगे और चिकनगुनिया, डेंगू या जिका वायरस की जांच के लिए ब्लड टेस्ट करवाएंगे.

इलाज
अभी चिकनगुनिया फैलाने वाले वायरस के लिए कोई खास दवा नहीं है. सबसे अच्छा तरीका है आराम करना और लक्षणों से राहत के लिए दवा लेना. चिकनगुनिया से बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं है. मच्छर ही इस बीमारी को इंसानों तक पहुंचाने का एकमात्र जरिया हैं. मच्छरों के काटने से बचना ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, खासकर तब जब आप ऐसी जगह यात्रा कर रहे हों जहां चिकनगुनिया के मामले सामने आए हों. बीमारी के पहले हफ्ते में मच्छरों के काटने से खुद को बचाएं, क्योंकि संक्रमित मच्छर दूसरों में बीमारी फैला सकते हैं.

बचाव

  • पूरी बाजू की शर्ट और लंबी पैंट पहनकर खुद को बचाएं
  • पिकारिडिन या DEET वाला इंसेक्ट रिपेलेंट लगाएं
  • मच्छरदानी का इस्तेमाल करें
  • जहां आप रहते हैं, वहां जमा पानी हटा दें
  • अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी या डायबिटीज जैसी कोई मेडिकल कंडीशन है, या आपकी उम्र 65 साल या उससे ज्यादा है, तो चिकनगुनिया के मामले वाली जगह पर जाने से बचें.

क्या चिकनगुनिया से मौत हो सकती है?
नहीं, दुनिया भर के आंकड़े और WHO की रिपोर्ट साफ तौर पर बताती हैं कि चिकनगुनिया से मौत नहीं होती है. चिकनगुनिया के प्रकोप के दौरान कई अन्य कारणों से मौतें हो सकती हैं. मीडिया में अक्सर इन मौतों को चिकनगुनिया के कारण हुई मौत बताया जाता है, जो कि गलत है.

ध्यान देने वाली बात
एडीज एजिप्टी मच्छर दिन के समय काटते हैं. चिकनगुनिया फैलाने वाले एडीज मच्छर इंसानी बस्तियों के आस-पास मौजूद कई तरह के इंसानों द्वारा बनाए गए कंटेनरों में पनपते हैं. इन कंटेनरों में पानी जमा हो जाता है. इनमें बेकार टायर, गमले, पुराने तेल के ड्रम, जानवरों के पानी के बर्तन, पानी जमा करने वाले बर्तन और प्लास्टिक के खाने के डिब्बे शामिल हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

CHIKUNGUNYA VIRUS SYMPTOMS
CHIKUNGUNYA FEVER SPREAD REASONS
चिकनगुनिया वायरस का फैलावट
CHIKUNGUNYA KERALA
CHIKUNGUNYA SPREADING IN KERALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.