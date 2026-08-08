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फिर तेजी से फैल रहा है चांदीपुरा वायरस, जानिए इसके लक्षण और बचाव के उपाय

गुजरात अभी चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है और लगातार बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं. अब तक राज्य में इस वायरस की वजह से 15 साल से कम उम्र के 22 बच्चों की मौत हो चुकी है. अन्य संदिग्ध मौतों के बारे में लैब रिपोर्ट का इंतजार है. केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने बताया कि अब तक सामने आए 184 संदिग्ध मामलों में से 35 लोगों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है.

गुजरात एक बार फिर इस वायरस से लड़ रहा है. यह वायरस पहली बार 2004 में राज्य में सामने आया था, फिर साल 2024 में भी इसके बड़े पैमाने पर मामले सामने आए थे. यह ध्यान रखना जरूरी है कि चांदीपुरा वायरस हल्के बुखार को तेजी से जानलेवा एन्सेफलाइटिस (दिमाग की सूजन) में बदल सकता है. हालांकि यह वायरस बहुत कम होता है, लेकिन इसका असर गंभीर होता है, जिससे दिमाग में तेज सूजन (एक्यूट एन्सेफलाइटिस) हो जाती है. गंभीर मामलों में, मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है, कभी-कभी ये जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए, वायरस का जल्द पता चलना बहुत जरूरी है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के आधार पर, इस खबर में जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और यह जानलेवा क्यों है...

चांदीपुरा वायरस क्या है?

चांदीपुरा वायरस (CHPV), रैब्डोविरिडे (Rhabdoviridae) परिवार के वेसिकुलोवायरस (Vesiculovirus) जीनस से संबंधित है। यह एक आर्बोवायरस है, जिसका मतलब है कि यह खून चूसने वाले कीड़ों से फैलता है. नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) के अनुसार, सैंडफ्लाई (sandflies) इसके फैलने का मुख्य कारण हैं. यह वायरस मानसून के मौसम में ज्यादा फैलता है, क्योंकि इस दौरान इन कीड़ों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं. यह मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, क्योंकि वे इस संक्रमण के गंभीर परिणामों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं. छोटे बच्चों (15 साल से कम उम्र) में एक्यूट एन्सेफलाइटिस होने का जोखिम ज्यादा होता है, जिससे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं और इस आयु वर्ग में मृत्यु दर भी अधिक हो सकती है.

इस बारे में बात करते हुए, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इमरजेंसी मेडिसिन (IFEM) की क्लिनिकल प्रैक्टिस कमेटी के चेयर डॉ. टैमोरिश कोले ने कहा कि यह बीमारी मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है और इसके लक्षण बुखार जैसे हो सकते हैं. उनके अनुसार, कुछ मामलों में इससे मौत भी हो सकती है.

कैसे प्रसारित होता है चांदीपुरा वायरस

डॉ कोइले के अनुसार, चांदीपुरा वायरस के संचरण के लिए सैंडफ्लाई वैक्टर (मच्छर और टिक्स) जिम्मेवार है. मतलब, चंदीपुरा वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाइज़ (जैसे फ्लेबोटोमस पापाटासी) के काटने से फैलता है. कुछ तरह के मच्छर और टिक्स भी इसे फैलाने का काम कर सकते हैं, लेकिन यह वायरस सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारीरिक संपर्क से नहीं फैलता है. मानसून और गर्मियों के महीनों में बीमारी का प्रकोप अक्सर बढ़ जाता है, क्योंकि नमी और जमा हुए पानी की वजह से बीमारी फैलाने वाले जीवों (वेक्टर) की संख्या बढ़ जाती है.

इसके लक्षण क्या हैं?

शुरुआती लक्षणों में आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, उल्टी, दस्त और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं. हालांकि, कुछ लोगों में यह संक्रमण तेजी से दिमाग पर हमला करता है. गंभीर एन्सेफलाइटिस (दिमाग की सूजन) के कारण दौरे पड़ सकते हैं, व्यक्ति बेहोश हो सकता है या कोमा में जा सकता है. NCDC ने चेतावनी दी है कि गंभीर मामलों में, अस्पताल में भर्ती होने के 48 से 72 घंटों के भीतर मौत का खतरा होता है.