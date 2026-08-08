फिर तेजी से फैल रहा है चांदीपुरा वायरस, जानिए इसके लक्षण और बचाव के उपाय
चंदीपुरा वायरस मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और इससे एन्सेफलाइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं, जो फ्लू के संक्रमण जैसे होते हैं...
Published : August 8, 2026 at 6:03 PM IST
गुजरात अभी चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है और लगातार बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं. अब तक राज्य में इस वायरस की वजह से 15 साल से कम उम्र के 22 बच्चों की मौत हो चुकी है. अन्य संदिग्ध मौतों के बारे में लैब रिपोर्ट का इंतजार है. केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने बताया कि अब तक सामने आए 184 संदिग्ध मामलों में से 35 लोगों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है.
गुजरात एक बार फिर इस वायरस से लड़ रहा है. यह वायरस पहली बार 2004 में राज्य में सामने आया था, फिर साल 2024 में भी इसके बड़े पैमाने पर मामले सामने आए थे. यह ध्यान रखना जरूरी है कि चांदीपुरा वायरस हल्के बुखार को तेजी से जानलेवा एन्सेफलाइटिस (दिमाग की सूजन) में बदल सकता है. हालांकि यह वायरस बहुत कम होता है, लेकिन इसका असर गंभीर होता है, जिससे दिमाग में तेज सूजन (एक्यूट एन्सेफलाइटिस) हो जाती है. गंभीर मामलों में, मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है, कभी-कभी ये जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए, वायरस का जल्द पता चलना बहुत जरूरी है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के आधार पर, इस खबर में जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और यह जानलेवा क्यों है...
चांदीपुरा वायरस क्या है?
चांदीपुरा वायरस (CHPV), रैब्डोविरिडे (Rhabdoviridae) परिवार के वेसिकुलोवायरस (Vesiculovirus) जीनस से संबंधित है। यह एक आर्बोवायरस है, जिसका मतलब है कि यह खून चूसने वाले कीड़ों से फैलता है. नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) के अनुसार, सैंडफ्लाई (sandflies) इसके फैलने का मुख्य कारण हैं. यह वायरस मानसून के मौसम में ज्यादा फैलता है, क्योंकि इस दौरान इन कीड़ों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं. यह मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, क्योंकि वे इस संक्रमण के गंभीर परिणामों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं. छोटे बच्चों (15 साल से कम उम्र) में एक्यूट एन्सेफलाइटिस होने का जोखिम ज्यादा होता है, जिससे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं और इस आयु वर्ग में मृत्यु दर भी अधिक हो सकती है.
इस बारे में बात करते हुए, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इमरजेंसी मेडिसिन (IFEM) की क्लिनिकल प्रैक्टिस कमेटी के चेयर डॉ. टैमोरिश कोले ने कहा कि यह बीमारी मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है और इसके लक्षण बुखार जैसे हो सकते हैं. उनके अनुसार, कुछ मामलों में इससे मौत भी हो सकती है.
कैसे प्रसारित होता है चांदीपुरा वायरस
डॉ कोइले के अनुसार, चांदीपुरा वायरस के संचरण के लिए सैंडफ्लाई वैक्टर (मच्छर और टिक्स) जिम्मेवार है. मतलब, चंदीपुरा वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाइज़ (जैसे फ्लेबोटोमस पापाटासी) के काटने से फैलता है. कुछ तरह के मच्छर और टिक्स भी इसे फैलाने का काम कर सकते हैं, लेकिन यह वायरस सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारीरिक संपर्क से नहीं फैलता है. मानसून और गर्मियों के महीनों में बीमारी का प्रकोप अक्सर बढ़ जाता है, क्योंकि नमी और जमा हुए पानी की वजह से बीमारी फैलाने वाले जीवों (वेक्टर) की संख्या बढ़ जाती है.
इसके लक्षण क्या हैं?
शुरुआती लक्षणों में आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, उल्टी, दस्त और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं. हालांकि, कुछ लोगों में यह संक्रमण तेजी से दिमाग पर हमला करता है. गंभीर एन्सेफलाइटिस (दिमाग की सूजन) के कारण दौरे पड़ सकते हैं, व्यक्ति बेहोश हो सकता है या कोमा में जा सकता है. NCDC ने चेतावनी दी है कि गंभीर मामलों में, अस्पताल में भर्ती होने के 48 से 72 घंटों के भीतर मौत का खतरा होता है.
या इसे ऐसे समझे कि चांडीपुरा वायरस संक्रमण के लक्षण हल्के सांस लेने में तकलीफ से लेकर गंभीर कॉम्प्लिकेशन तक हो सकते हैं. शुरुआती आम लक्षणों में शामिल हैं...
- बुखार
- सिरदर्द
- थकान
- शरीर और मांसपेशियों में दर्द
- उल्टी
- दौरे पड़ना
जैसे-जैसे इंफेक्शन बढ़ता है, कुछ लोगों को खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो सकते हैं. कुछ गंभीर मामलों में निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) और एन्सेफलाइटिस (दिमाग की सूजन) की भी हो सकती है.
चंदीपुरा वायरस इतना जानलेवा क्यों है?
इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती लक्षणों के दिखने और गंभीर न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका तंत्र से जुड़ी) समस्याओं के बढ़ने के बीच का समय बहुत कम होता है. ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अनुसार, शुरुआती लक्षण दिखने के 24 से 48 घंटे के भीतर स्थिति अत्यंत गंभीर हो सकती है. आईसीएमआर-एनआईवी के अनुसार, इसमें केस फैटलिटी रेट (मृत्यु दर) 55 फीसदी से 77 फीसदी के बीच होती है.
चंदीपुरा वायरस कोई नई बीमारी नहीं है
यह वायरस नया नहीं है. इसे सबसे पहले भारत में (महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में) 1965 में पहचाना गया था. तब से यह फैल रहा है, खासकर भारत के पश्चिमी और मध्य राज्यों में. पिछले दो दशकों में इस वायरस का सबसे बुरा प्रकोप 2024 में देखने को मिला. उस समय भारत में एन्सेफलाइटिस के 245 मामले और 82 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें से 64 की पुष्टि चांदीपुरा संक्रमण के रूप में हुई थी.
चंदीपुरा वायरस से कैसे बचें?
चंदीपुरा वायरस के इंफेक्शन से बचने के लिए कुछ जरूरी उपाय किए जा सकते हैं.
- साफ-सफाई बनाए रखें- साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं, खासकर जानवरों को छूने या ऐसी जगहों पर जाने के बाद जहां संक्रमण का खतरा हो सकता है.
- जंगली जानवरों के संपर्क से बचें- जंगली जानवरों और उनके रहने की जगहों के संपर्क में कम से कम आएं, खासकर तटीय इलाकों में जहां यह वायरस ज्यादा पाया जाता है.
- पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) का इस्तेमाल करें- संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए, संभावित रूप से संक्रमित जानवरों या उनके शरीर के हिस्सों को संभालते समय दस्ताने और मास्क पहनें और दूसरी सुरक्षात्मक चीज़ों का इस्तेमाल करें.
- वाहक (vectors) को कंट्रोल करें- कीड़ों को चंदीपुरा वायरस फैलाने का संभावित कारण माना जाता है, इसलिए कीड़ों को दूर रखने वाली चीजों का इस्तेमाल करें और मच्छरदानी के अंदर सोएं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)