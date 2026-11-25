बिना किसी शुरुआती चेतावनी के महिलाओं में हो सकता है सर्वाइकल कैंसर, जानिए 30 के बाद रेगुलर चेक-अप क्यों हैं जरूरी?
लक्षणों के प्रकट होने का इंतजार करने के बजाय, महिलाओं के लिए नियमित जांच (जैसे कि पैप स्मीयर या एचपीवी टेस्ट) करवाना बहुत जरूरी है...
Published : November 25, 2026 at 12:22 PM IST
पारिवारिक जिम्मेदारियों, काम के दबाव और तकलीफ सहने की आदत के कारण, महिलाएं अक्सर शरीर में दिखने वाले शुरुआती संकेतों को यह मानकर नजरअंदाज कर देती हैं कि ये सामान्य हैं. वे आमतौर पर तब डॉक्टर के पास जाती हैं जब कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या सामने आती है, उदाहरण के लिए, पेट के निचले हिस्से में दर्द या असामान्य ब्लीडिंग जैसे लक्षण उन्हें मेडिकल चेकअप कराने के लिए प्रेरित करते हैं. हालांकि, इन छोटी समस्याओं पर समय रहते ध्यान न देने से आगे चलकर गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.
जयपुर के नारायण अस्पताल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की निदेशक एवं क्लिनिकल लीड डॉ. निधि पाटनी का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी ही स्थिति है जिसके शुरुआती लक्षणों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है. शुरुआती फेज में, सर्वाइकल कैंसर के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, या फिर इसके मामूली संकेतों को सामान्य हार्मोनल बदलाव या संक्रमण मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. इसलिए, लक्षणों के प्रकट होने का इंतजार करने के बजाय, नियमित जांच (जैसे पैप स्मीयर या HPV टेस्ट) करवाना बहुत जरूरी है. यही कारण है कि महिलाओं के लिए नियमित जांच कराना आवश्यक है, भले ही वे पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रही हों.
सर्वाइकल कैंसर क्या है?
डॉ. निधि पाटनी के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में विकसित होता है. इसका प्रमुख कारण हाई-रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) का लगातार संक्रमण है. इस संक्रमण के कारण सर्विक्स की कोशिकाओं में धीरे-धीरे बदलाव हो सकते हैं. शुरुआत में ये बदलाव कैंसर नहीं होते, लेकिन समय पर पहचान और इलाज न मिलने पर कुछ बदलाव आगे चलकर कैंसर में बदल सकते हैं.
लक्षणों का इंतजार करना क्यों हो सकता है खतरनाक?
डॉ. निधि पाटनी का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने से पहले शरीर में जो बदलाव (प्री-कैंसरस बदलाव) होते हैं, उनके आमतौर पर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. इसलिए, लक्षणों के न होने पर भी नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हालांकि शुरुआती चरणों में अक्सर कोई साफ संकेत नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इनमें शामिल हैं...
पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग होना, शारीरिक संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज (मासिक धर्म बंद होने) के बाद ब्लीडिंग होना, या योनि से असामान्य और बदबूदार स्राव (डिस्चार्ज) होना - ये सभी खतरे के संकेत हो सकते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कैंसर है ही. ये लक्षण किसी संक्रमण या स्त्री रोग संबंधी अन्य समस्याओं के कारण भी हो सकते हैं. फिर भी, अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो जांच के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है.
सर्वाइकल कैंसर के जोखिम से बचने के लिए कौन सी स्क्रीनिंग कराई जा सकती है?
डॉ. निधि पाटनी के मुताबिक, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए HPV टेस्ट और पैप स्मीयर (Pap smear) जैसे विकल्प उपलब्ध हैं. HPV टेस्ट उन वायरस का पता लगाता है जो कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं, जबकि पैप स्मीयर में सर्वाइकल कोशिकाओं की जांच की जाती है ताकि किसी भी असामान्य बदलाव का पता चल सके.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, सामान्य जोखिम वाली महिलाओं को 30 साल की उम्र से सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए. स्क्रीनिंग किस उम्र में शुरू की जाए और कितनी बार कराई जाए, यह उपलब्ध स्क्रीनिंग तरीकों और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. HIV से पीड़ित महिलाओं के लिए, कम उम्र में ही स्क्रीनिंग शुरू करने की सलाह दी जाती है. ध्यान रहें कि भले ही आप स्वस्थ महसूस कर रहे हों, फिर भी अपनी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार सही स्क्रीनिंग विकल्पों के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)