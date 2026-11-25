ETV Bharat / health

बिना किसी शुरुआती चेतावनी के महिलाओं में हो सकता है सर्वाइकल कैंसर, जानिए 30 के बाद रेगुलर चेक-अप क्यों हैं जरूरी?

बिना किसी शुरुआती चेतावनी के महिलाओं में हो सकता है सर्वाइकल कैंसर ( GETTY IMAGES )

पारिवारिक जिम्मेदारियों, काम के दबाव और तकलीफ सहने की आदत के कारण, महिलाएं अक्सर शरीर में दिखने वाले शुरुआती संकेतों को यह मानकर नजरअंदाज कर देती हैं कि ये सामान्य हैं. वे आमतौर पर तब डॉक्टर के पास जाती हैं जब कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या सामने आती है, उदाहरण के लिए, पेट के निचले हिस्से में दर्द या असामान्य ब्लीडिंग जैसे लक्षण उन्हें मेडिकल चेकअप कराने के लिए प्रेरित करते हैं. हालांकि, इन छोटी समस्याओं पर समय रहते ध्यान न देने से आगे चलकर गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

जयपुर के नारायण अस्पताल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की निदेशक एवं क्लिनिकल लीड डॉ. निधि पाटनी का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी ही स्थिति है जिसके शुरुआती लक्षणों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है. शुरुआती फेज में, सर्वाइकल कैंसर के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, या फिर इसके मामूली संकेतों को सामान्य हार्मोनल बदलाव या संक्रमण मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. इसलिए, लक्षणों के प्रकट होने का इंतजार करने के बजाय, नियमित जांच (जैसे पैप स्मीयर या HPV टेस्ट) करवाना बहुत जरूरी है. यही कारण है कि महिलाओं के लिए नियमित जांच कराना आवश्यक है, भले ही वे पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रही हों.