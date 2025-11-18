शारीरिक संबंध के दौरान और बाद में दिखने वाले ये लक्षण सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं संकेत
Published : November 18, 2025 at 2:24 PM IST
कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित करती है. आजकल महिलाएं कई तरह के कैंसर से पीड़ित हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे आम कैंसर है. भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित हैं, जबकि सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पर है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है. भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाली दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है. भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या 511 मिलियन से ज्यादा है.
क्या और कैसे होता है सर्वाइकल कैंसर?
सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से कुछ प्रकार के ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के कारण होता है, जो एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है. सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता का विषय है, लेकिन, अच्छी खबर यह है कि वैक्सीनेशन, रेगुलर जांच और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर सर्वाइकल कैंसर के कई मामलों को रोका जा सकता है. इस बीमारी का जल्द पता लगाना बेहद जरूरी है. दुख की बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित कई महिलाओं में इस बीमारी का पता अंत तक नहीं चल पाता है. इस वजह से मौतों की संख्या में भी वृद्धि होती है. आपको बता दें कि अन्य कैंसर की तरह सर्वाइकल कैंसर भी शरीर के अन्य भागों में फैलने की क्षमता रखता है. इसका मतलब यह है कि कैंसर कोशिकाएं सर्वाइकल के पास अन्य भागों में फैल जाती हैं. ज्यादातर मामलों में यह कैंसर एचपीवी या ह्यूमन पेपिलोमावायरस के कारण होता है. यह एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है.
फेडरेशन ऑब्स एंड गाइनी सोसाइटी ऑफ इंडिया (फॉग्सी) की अध्यक्ष डॉ. सुनीता तंदुलवाडकर के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से, गर्भाशय ग्रीवा के पास, ट्यूमर और असामान्य वृद्धि के कारण होता है. यह कैंसर मुख्य रूप से एंडोमेट्रियम में शुरू होता है. जो गर्भाशय की परत होती है. शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रोडक्शन में वृद्धि से सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन गर्भाशय को प्रभावित करता है. सर्वाइकल कैंसर का खतरा उम्र के साथ बढ़ता जाता है. 50-70 वर्ष की महिलाओं में इस कैंसर के होने की संभावना सबसे अधिक होती है. यह कैंसर विशेष रूप से उन महिलाओं को प्रभावित कर सकता है जिनमें आयोडीन की कमी होती है.
सर्वाइकल कैंसर होने का अधिक खतरा किसे है?
50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है. खासकर मेनोपॉज के बाद महिलाओं को इस कैंसर का खतरा हो सकता है. इसके अलावा, ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा होता है. इसके अलावा, सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक भी हो सकता है. अगर परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह कैंसर है, तो इस कैंसर के होने का खतरा ज्यादा होता है.
सर्वाइकल कैंसर के लक्षण कुछ इस प्रकार है...
कुछ बीमारियों में शुरू में लक्षण नहीं दिखते, यही बात सर्वाइकल कैंसर पर भी लागू होती है, जहां या तो शुरुआत में लक्षण दिखाई नहीं देते या फिर आम बीमारियों जैसे ही होते हैं, जिसके कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है. इसलिए शुरुआती लक्षणों के बारे में पता होना जरूरी है. इस खबर में ऐसे पांच लक्षणों के बारे में बताया गया है जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी है...
- वेजाइनल ब्लीडिंग: एबनॉर्मल या इरेगुलर ब्लीडिंग होना सर्वाइकल कैंसर के लक्षण है. आमतौर पर यह लक्षण दूसरे फेज में दिखाई देता है. महिलाओं को मेंसुरेशन साइकिल के दौरान आमतौर पर रक्तस्राव ब्लीडिंग होती है. लेकिन यदि पीरियड्स के बाद, विशेषकर सेक्स करने के बाद या मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग जारी रहता है, तो यह सर्वाइकल कैंसर हो सकता है. ऐसे में इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर को दिखाएं.
- पीठ के निचले हिस्से में ऐंठन: पीरियड्स के दौरान अक्सर पीठ के निचले हिस्से में दर्द या ऐंठन होती है. हालांकि, यदि आपको अन्य समय में बहुत अधिक दर्द का अनुभव होता है, तो यह सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है. यदि आपको पीरियड्स के अलावा भी दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.
- एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज: रिप्रोडक्टिव एज में महिलाओं में सफेद माहवारी और वेजाइनल डिसचार्ज आम है. इसे अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का संकेत माना जाता है. लेकिन, यह डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसमें कोई बुरी गंध नहीं होती है. लेकिन अगर आपको खराब गंध के साथ एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज का अनुभव हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें. क्योंकि, यह भी सर्वाइकल कैंसर का एक लक्षण हो सकता है.
- बहुत ज्यादा थकान: यदि आप खाना नहीं खाते या एक्सरसाइज नहीं करते तो थकान या कमजोरी महसूस होना सामान्य है. लेकिन अगर आपको बिना किसी कारण के लगातार थकान महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लें. यह सर्वाइकल कैंसर का संकेत हो सकता है.
- संभोग के दौरान दर्द: कई महिलाएं सेक्स के दौरान दर्द की शिकायत करती हैं. पहली बार या शुरुआती दौर में सेक्स करते समय दर्द महसूस होना सामान्य बात है. लेकिन अगर हर बार सेक्स करते समय आपको दर्द होता है, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह एडवांस सर्वाइकल कैंसर का संकेत हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलें.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)