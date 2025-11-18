ETV Bharat / health

शारीरिक संबंध के दौरान और बाद में दिखने वाले ये लक्षण सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं संकेत

कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित करती है. आजकल महिलाएं कई तरह के कैंसर से पीड़ित हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे आम कैंसर है. भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित हैं, जबकि सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पर है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है. भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाली दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है. भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या 511 मिलियन से ज्यादा है.

क्या और कैसे होता है सर्वाइकल कैंसर?

सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से कुछ प्रकार के ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के कारण होता है, जो एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है. सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता का विषय है, लेकिन, अच्छी खबर यह है कि वैक्सीनेशन, रेगुलर जांच और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर सर्वाइकल कैंसर के कई मामलों को रोका जा सकता है. इस बीमारी का जल्द पता लगाना बेहद जरूरी है. दुख की बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित कई महिलाओं में इस बीमारी का पता अंत तक नहीं चल पाता है. इस वजह से मौतों की संख्या में भी वृद्धि होती है. आपको बता दें कि अन्य कैंसर की तरह सर्वाइकल कैंसर भी शरीर के अन्य भागों में फैलने की क्षमता रखता है. इसका मतलब यह है कि कैंसर कोशिकाएं सर्वाइकल के पास अन्य भागों में फैल जाती हैं. ज्यादातर मामलों में यह कैंसर एचपीवी या ह्यूमन पेपिलोमावायरस के कारण होता है. यह एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है.

शारीरिक संबंध के दौरान और बाद में दिखने वाले ये लक्षण सर्वाइकल कैंसर का हो सकता है संकेत (GETTY IMAGES)

फेडरेशन ऑब्स एंड गाइनी सोसाइटी ऑफ इंडिया (फॉग्सी) की अध्यक्ष डॉ. सुनीता तंदुलवाडकर के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से, गर्भाशय ग्रीवा के पास, ट्यूमर और असामान्य वृद्धि के कारण होता है. यह कैंसर मुख्य रूप से एंडोमेट्रियम में शुरू होता है. जो गर्भाशय की परत होती है. शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रोडक्शन में वृद्धि से सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन गर्भाशय को प्रभावित करता है. सर्वाइकल कैंसर का खतरा उम्र के साथ बढ़ता जाता है. 50-70 वर्ष की महिलाओं में इस कैंसर के होने की संभावना सबसे अधिक होती है. यह कैंसर विशेष रूप से उन महिलाओं को प्रभावित कर सकता है जिनमें आयोडीन की कमी होती है.