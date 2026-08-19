ETV Bharat / health

अगर आप 20-30 की उम्र से कर रहे हैं भांग या गांजा का सेवन, तो सावधान हो जाएं! अध्ययन में बड़ा खुलासा

UNSW सिडनी के रिसर्चर्स के एक नए मेटा-एनालिसिस से पता चलता है कि कैनाबिस इस्तेमाल करने वालों में साइकोसिस उन लोगों की तुलना में औसतन...

Cannabis use at an early age is linked to the onset of psychotic disorders, according to a study.
अगर आप 20-30 की उम्र से कर रहे हैं भांग या गांजा का सेवन, तो सावधान हो जाएं! अध्ययन में बड़ा खुलासा (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2026 at 7:40 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि जो लोग 20 और 30 की उम्र में कैनेबिस का इस्तेमाल करते हैं, उनमें साइकोसिस होने की संभावना उन लोगों की तुलना में कई साल पहले होती है जो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. बायोलॉजिकल साइकियाट्री जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक, ये नतीजे इस सोच को चुनौती देते हैं कि 25 साल की उम्र तक कैनेबिस का इस्तेमाल टालने से (जिस उम्र तक दिमाग का विकास पूरा माना जाता है) साइकोसिस का खतरा टल सकता है.

रिसर्चर्स ने पाया कि साइकोसिस के प्रति संवेदनशील लोगों में, 30 साल की उम्र के आसपास कैनबिस का इस्तेमाल करने से यह बीमारी लगभग 6.3 साल पहले शुरू हो जाती है. कैनबिस का इस्तेमाल तेजी से आम होता जा रहा है. रिसर्चर्स के अनुसार, एंग्जायटी (चिंता), डिप्रेशन (अवसाद) या अनिद्रा जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में कैनबिस के असरदार होने के बहुत कम सबूत हैं. असल में, इसके इस्तेमाल से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य के जोखिम इसके कथित फायदों से कहीं ज्यादा हो सकते हैं.

साइकोसिस क्या है?
NHS के मुताबिक, साइकोसिस एक गंभीर मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें व्यक्ति असलियत से दूर हो जाता है, जिससे उसके लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या असली है और क्या नहीं. इसके आम लक्षणों में हैलुसिनेशन, भ्रम, सोच का बेतरतीब होना और सोचने के तरीकों में बदलाव शामिल हैं. साइकोसिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है. बल्कि, यह एक ऐसा लक्षण है जो अलग-अलग मेंटल हेल्थ कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेडिकल बीमारियों या नशे के इस्तेमाल से हो सकता है. यह किसी भी उम्र, जेंडर या बैकग्राउंड के लोगों को प्रभावित कर सकता है और रोजाना के काम करने के तरीके, रिश्तों और जिंदगी की पूरी क्वालिटी पर काफी असर डालता है. लक्षणों को मैनेज करने, बेहतर नतीजे पाने और लंबे समय तक ठीक होने में मदद के लिए जल्दी पता लगाना, सही डायग्नोसिस और सही इलाज बहुत जरूरी हैं.

Cannabis use at an early age is linked to the onset of psychotic disorders, according to a study.
अगर आप 20-30 की उम्र से कर रहे हैं भांग या गांजा का सेवन, तो सावधान हो जाएं! अध्ययन में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

साइकोसिस के लक्षण क्या है?
जिस किसी को साइकोसिस होता है, उसके अपने खास हालात के हिसाब से लक्षण और अनुभव होते हैं. लेकिन आम तौर पर, साइकोटिक एपिसोड से 3 मुख्य लक्षण जुड़े होते हैं...

  • हैलुसिनेशन
  • भ्रम
  • कन्फ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड विचार

हैलुसिनेशन- हैलुसिनेशन तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसी चीजें देखता, सुनता, सूंघता, चखता या महसूस करता है जो बाहरी दुनिया के बजाय उसके दिमाग के अंदर से आती हैं.

  • देखना – रंग, आकार या लोगों को देखना
  • आवाजें – आवाजें या दूसरी तरह की आवाजें सुनना
  • छूना – किसी के न होने पर भी छूने का एहसास होना
  • सूंघना – ऐसी गंध महसूस करना जिसे दूसरे लोग नहीं सूंघ पाते
  • स्वाद – मुंह में कुछ न होने पर भी स्वाद महसूस होना

भ्रम- भ्रम तब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी झूठी बात पर पक्का यकीन हो जाता है. परेशान करने वाले भ्रम वाले व्यक्ति को लग सकता है कि कोई व्यक्ति या संगठन उसे चोट पहुंचाने या मारने का प्लान बना रहा है.

बड़े भ्रम वाले व्यक्ति को लग सकता है कि उसके पास पावर या अधिकार है. उदाहरण के लिए, उन्हें लग सकता है कि वे किसी देश के प्रेसिडेंट हैं या उनके पास लोगों को मरे हुए लोगों से वापस लाने की ताकत है.

जिन लोगों को साइकोटिक एपिसोड होते हैं, उन्हें अक्सर पता नहीं होता कि उनके भ्रम या हैलुसिनेशन असली नहीं हैं, जिससे वे डरे हुए या परेशान महसूस कर सकते हैं.

कन्फ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड डिसऑर्डर
साइकोसिस वाले लोगों के सोचने का तरीका कभी-कभी डिस्टर्ब्ड, कन्फ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड होता है. इसके लक्षणों में शामिल हैं:

  • तेज और लगातार बोलना
  • बोलने में दिक्कत – उदाहरण के लिए, वे बीच में ही एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जा सकते हैं
  • सोचने का तरीका अचानक बिगड़ जाना, जिससे बातचीत या एक्टिविटी में अचानक रुकावट आ जाती है

साइकोसिस पर कैनबिस का असर
कैनबिस में सबसे एक्टिव तत्व डेल्टा-9-टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) होता है. हालाxकि, THC के बिना मेडिकल कैनेबिस भी उपलब्ध है. THC दिमाग में मौजूद कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स से जुड़कर काम करता है. ये रिसेप्टर्स शरीर के एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो भूख, इम्यूनिटी, याददाश्त, मूड, दर्द, नींद और तनाव जैसी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करके शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. पिछली स्टडीज में पाया गया है कि नियमित रूप से कैनबिस का इस्तेमाल करने वालों में साइकोसिस होने और इसके गंभीर असर का सामना करने का खतरा ज्यादा होता है. 2011 में, रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने कम उम्र में कैनबिस के इस्तेमाल और साइकोसिस की शुरुआत के बीच एक संबंध का पता लगाया था. उस समय माना जाता था कि इसका असर मुख्य रूप से युवाओं पर होता है, क्योंकि किशोरावस्था में विकसित हो रहा दिमाग कैनबिस के असर के प्रति ज्यादा संवेदनशील माना जाता था.

नई स्टडी के नतीजे
एक नई स्टडी में कैनबिस के इस्तेमाल और साइकोसिस की जल्दी शुरुआत के बीच एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक संबंध का पता चला है. रिसर्चर्स ने पिछले 15 सालों में की गई 149 स्टडीज का एनालिसिस किया, जिनमें 71,000 से ज्यादा लोग शामिल थे. इनमें से ज्यादातर स्टडीज यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों पर की गई थीं. रिसर्चर्स ने पाया कि कैनबिस के इस्तेमाल का संबंध साइकोसिस की शुरुआत औसतन 2.5 साल पहले होने से है. यह संबंध देर से शुरू होने वाले साइकोसिस के मामलों में ज्यादा मजबूत पाया गया. जिन कैनबिस यूजर्स में 20 से 29 साल की उम्र के बीच साइकोसिस विकसित हुआ, उनमें यह स्थिति औसतन 4.4 साल पहले शुरू हुई थी. जिन लोगों में 30 साल या उससे ज्यादा उम्र में साइकोसिस विकसित हुआ, उनमें यह अंतर बढ़कर 6.3 साल से ज्यादा हो गया. दिलचस्प बात यह है कि 20 साल से कम उम्र में साइकोसिस विकसित होने वाले लोगों में ऐसी जल्दी शुरुआत का कोई सबूत नहीं मिला.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव आपकी सामान्य जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा.)

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

CANNABIS AND PSYCHOTIC DISORDERS
CANNABIS AND MENTAL DISORDERS
CANNABIS MENTAL HEALTH IMPACT
भांग गांजा और साइकोटिक विकार
CANNABIS AND PSYCHOTIC DISORDERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.