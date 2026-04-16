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शरीर के इन 6 अंगों में सबसे पहले कैंसर होता है? WHO की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कैंसर के कारणों और रोकथाम दोनों में जीवनशैली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जानिए यहां...

Cancer occurs first in these 6 organs of the body? A big revelation in the WHO report
शरीर के इन 6 अंगों में सबसे पहले कैंसर होता है? WHO की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 16, 2026 at 1:04 PM IST

5 Min Read
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कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से शुरू होती है. मतलब, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसमें शरीर के कुछ सेल्स बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं. ये सेल्स धीरे-धीरे आस-पास के टिशू और अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं. कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कुछ खास अंगों में इसके होने की संभावना अधिक होती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेल्स कितनी तेजी से बदलते हैं. यह बीमारी स्मोकिंग, प्रदूषण, इन्फेक्शन (जैसे HPV, HBV), उम्र और फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटी की वजह से हो सकती है.

कैंसर के आम टाइप क्या हैं, और वे किन अंगों पर असर डालते हैं?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर, ब्रेस्ट, लंग, कोलोरेक्टल (आंतों का), प्रोस्टेट, लिवर और पेट का कैंसर दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए ज्यादातर मामलों में सबसे आम तरह के कैंसर में से हैं. हालांकि, समय पर स्क्रीनिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल (स्मोकिंग और शराब से बचें) से रिस्क को कम किया जा सकता है और अगर कैंसर का जल्दी पता चल जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है.

  • फेफड़ों का कैंसर ब्रोंची और छोटे एयरवेज की लाइनिंग में बनता है. यह उन लोगों में ज्यादा होता है जो लंबे समय तक तंबाकू के धुएं या हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट के संपर्क में रहते हैं.
  • ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के डक्ट्स और लोब्यूल्स में होता है, जहां सेल्स हार्मोनल एक्टिविटी पर रिस्पॉन्ड करते हैं.
  • कोलोरेक्टल कैंसर कोलन और रेक्टम की एपिथेलियल लाइनिंग में होता है, जो शरीर का एक हिस्सा है जहां रेगुलर सेल रिन्यूअल होता रहता है.
  • प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के ग्लैंडुलर टिशू में होता है और ज्यादातर अधिक उम्र के पुरुषों में पाया जाता है.
  • लिवर कैंसर लिवर सेल्स में शुरू होता है और आमतौर पर क्रोनिक लिवर डिजीज, वायरल इन्फेक्शन या लंबे समय तक केमिकल के संपर्क में रहने से होता है.
  • पेट का कैंसर पेट की म्यूकोसल लाइनिंग से होता है और यह खाने-पीने की चीजों और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लगातार इन्फेक्शन से जुड़ा होता है. दुनिया भर के रिकॉर्ड में इन अंगों के मामले हमेशा सबसे ज्यादा देखे गए हैं.

कैंसर के क्या कारण हैं
कैंसर एक ऐसी कंडिशन है जो डिवीजन को कंट्रोल करने वाले सेल मटीरियल को जेनेटिक डैमेज से होती है, इसलिए कैंसर सेल्स बिना कंट्रोल के डिवाइड होती हैं. WHO के अनुसार, कई ऐसे फैक्टर्स की पहचान की गई है जो अलग-अलग अंगों और लोगों में कैंसर होने में योगदान देते हैं...

  • जेनेटिक म्यूटेशन माता-पिता से विरासत में मिलते हैं या समय के साथ होते हैं
  • क्रोनिक इन्फेक्शन, जिसमें हेपेटाइटिस B और C, ह्यूमन पेपिलोमावायरस, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी शामिल हैं
  • तंबाकू के धुएं, इंडस्ट्रियल कंपाउंड, या खराब खाने में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स के लंबे समय तक संपर्क में रहना
  • मेडिकल इमेजिंग, एनवायरनमेंटल सोर्स, या वर्कप्लेस एक्सपोजर से आयनाइजिंग रेडिएशन
  • ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, और लिवर जैसे टिशू पर असर डालने वाले हार्मोनल बदलाव
  • इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, या बार-बार चोट लगने से होने वाली लगातार सूजन

किन वजहों से आपके कैंसर का खतरा बढ़ता है
कुछ वजहों से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है. ये असर वाले अंग और डेमोग्राफिक खासियतों के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. जैसे कि...

  • 50 साल से ज्यादा उम्र, जो कुल सेलुलर डैमेज और धीरे-धीरे ठीक होने के तरीके को दिखाती है
  • किसी भी तरह से तंबाकू का इस्तेमाल, जो फेफड़ों, मुंह और दूसरे कैंसर से बहुत ज्यादा जुड़ा है
  • प्रोसेस्ड या रेड मीट ज्यादा और डाइटरी फाइबर कम खाना, जिससे कोलोरेक्टल और पेट के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है
  • बहुत ज्यादा या लंबे समय तक शराब पीना
  • मोटापा और कम फिजिकल एक्टिविटी
  • खास कैंसर की फैमिली हिस्ट्री
  • एनवायरनमेंटल और काम से जुड़े कार्सिनोजेन्स, जैसे एस्बेस्टस, केमिकल्स और एयर पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में आना
  • पुराने इन्फेक्शन या ठीक न होने वाली सूजन

कैंसर का चांस कैसे कम करें

  • बचाव के उपायों का मकसद कैंसर के कारणों के संपर्क में आने को कम करना और रिस्क फैक्टर को कम करना है. जैसे कि
  • स्मोकिंग छोड़ना और उन जगहों से दूर रहना जहां सेकंडहैंड स्मोक होता है
  • कैंसर पैदा करने वाले वायरस, जैसे हेपेटाइटिस B और ह्यूमन पेपिलोमावायरस के लिए वैक्सीन लगवाना
  • खाने में खूब सारी सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाएं, और प्रोसेस्ड फूड भी कम खाएं
  • रेगुलर एक्सरसाइज करके हेल्दी वेट बनाए रखें
  • शराब का सेवन कम करें
  • काम से जुड़े और पर्यावरण में मौजूद कार्सिनोजेन के संपर्क में आने को कम करें
  • पब्लिक हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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