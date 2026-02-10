ETV Bharat / health

कैंसर सबसे पहले शरीर के इन हिस्सों को बनाता है निशाना, जानिए Cancer होने का क्या है सबसे बड़ा कारण?

कैंसर सबसे पहले शरीर के इन हिस्सों को बनाता है निशाना, जानिए Cancer होने का क्या है सबसे बड़ा कारण? ( GETTY IMAGES )

NIH पर प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक , कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां शरीर के सेल्स के DNA में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती हैं. जब DNA में इन बदलावों की वजह से सेल्स नॉर्मल तरीके से मरने के बजाय बिना कंट्रोल के बढ़ने और बंटने लगते हैं, तो ट्यूमर या कैंसर हो जाता है. यह म्यूटेशन सेल के बाहर किसी चीज, जैसे सिगरेट के धुएं, या सेल के अंदर किसी चीज, जैसे माता-पिता से बच्चे में आने वाले म्यूटेशन की वजह से हो सकता है. एक बार यह बदलाव होने पर, यह सेल को बिना कंट्रोल के बढ़ने और बंटने देता है.

हमारा शरीर खरबों सेल्स से बना है जो मिलकर टिशू और ऑर्गन बनाते हैं. हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ऑर्गेनेल नाम के जीन होते हैं, ये ऑर्गेनेल सेल्स को बताते हैं कि कब बढ़ना है, कब काम करना है, कब डिवाइड होना है और कब मरना है. आम तौर पर, हमारे सेल्स इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, और हम हेल्दी रहते हैं. लेकिन हमारा DNA जिंदगी भर बदलता रहता है और इसमें होने वाले म्यूटेशन सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल सकते हैं. यह एक मुश्किल प्रोसेस है जिसमें सेल्स के अंदर DNA में कुछ गलतियां, या म्यूटेशन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह बनते हैं.

आजकल कैंसर हर उम्र के लोगों को हो रहा है. हमारे देश में हर साल 1.4 मिलियन से ज्यादा नए केस सामने आते हैं, जबकि अनुमान है कि हर साल 9 मिलियन से ज्यादा लोग इस बीमारी से अपनी जान गवां देते हैं. कैंसर अक्सर शरीर में चुपचाप बढ़ता है. यह बीमारी खतरनाक और जानलेवा है.

सबसे पहले कैंसर कहां होता है?

कैनेडियन कैंसर सोसायटी के अनुसार, कैंसर सबसे पहले ब्रेस्ट, फेफड़ों, पेट (कोलन या रेक्टम), और स्किन (एपिडर्मिस) में होता है. यह आमतौर पर शरीर की सतहों (अंदरूनी या बाहरी) पर शुरू होता है, जहां सेल्स लगातार बंटती रहती हैं. हमारे शरीर में सेल्स आम तौर पर एक खास क्रम में बढ़ती और बंटती हैं.उन्हें पता होता है कि कब बढ़ना और बंटना बंद करना है, इसलिए हमारे टिशू बहुत बड़े नहीं होते. हालांकि, कैंसर सेल्स तब भी बढ़ती और बंटती रहती हैं, जब हमारे शरीर को उनकी जरूरत नहीं रहती. जैसे-जैसे ये सेल्स बढ़ती हैं, वे ट्यूमर बनाती हैं.

कैंसर सबसे पहले शरीर के इन हिस्सों को बनाता है निशाना, जानिए Cancer होने का क्या है सबसे बड़ा कारण? (CANVA)

कैंसर कैसे बढ़ता है

कैंसर सेल्स में जीन म्यूटेशन सेल्स के नॉर्मल निर्देशों में रुकावट डालते हैं, जिससे वे बिना कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं या समय पर खत्म नहीं हो पाते. कैंसर इसलिए बढ़ता रहता है क्योंकि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स से अलग तरीके से काम करते हैं. कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स से इन तरीकों से अलग होते हैं...

बिना कंट्रोल के डिवाइड होना: ये इमैच्योर सेल्स होते हैं और खास काम करने वाले मैच्योर सेल्स में डेवलप नहीं होते.

ये इमैच्योर सेल्स होते हैं और खास काम करने वाले मैच्योर सेल्स में डेवलप नहीं होते. इम्यून सिस्टम से बचते हैं: वे उन सिग्नल को इग्नोर करते हैं जो उन्हें डिवाइड होना बंद करने या जब उन्हें मरना चाहिए तब मरने के लिए कहते हैं.

वे उन सिग्नल को इग्नोर करते हैं जो उन्हें डिवाइड होना बंद करने या जब उन्हें मरना चाहिए तब मरने के लिए कहते हैं. ये एक साथ अच्छी तरह से चिपकते नहीं हैं और ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं.

ये टिशू और अंगों में फैलकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं.

जब कैंसर सेल्स बंटते हैं तो ट्यूमर डेवलप होते हैं और बढ़ते हैं. कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल्स जैसी ही जरूरतें होती हैं. उन्हें बढ़ने और ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है. जब ट्यूमर बहुत छोटा होता है, तो यह आसानी से बढ़ सकता है और आस-पास की ब्लड वेसल से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेता है. लेकिन जैसे-जैसे ट्यूमर बढ़ता है, कैंसर सेल्स तक ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए उसे ज़्यादा ब्लड की जरूरत होती है. इसलिए, कैंसर सेल्स ट्यूमर को नई ब्लड वेसल बनाने के लिए सिग्नल भेजती हैं. इसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं और यह ट्यूमर के बढ़ने और फैलने का एक कारण है. यह कैंसर सेल्स को ब्लडस्ट्रीम में जाने और शरीर के दूसरे हिस्सों में ज्यादा आसानी से फैलने में भी मदद करता है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)